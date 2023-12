[株式会社ソルクシーズ]

“DXで日本のビジネスを導く会社”を目指す株式会社ソルクシーズ(東京都港区、代表:秋山博紀、以下 当社)は、PRONI株式会社とSBIネオファイナンシャルサービシーズ株式会社が運営する地域金融機関へのフィンテック導入支援や地域金融機関と連携した地方創生事業「SBI DXデータベース」に、第二弾となる個別クレジットシステム「杯王on Cloud」を2024年1月より提供を開始することをお知らせいたします。





「SBI DX データベース」は、SBIグループがベンチャー企業投資などを通じて培ったネットワークを駆使し、中小企業のDX化に資するソリューションを幅広にラインナップ化したサービスで、企業はニーズに応じた最適なDXソリューションに容易にリーチが可能となります。提携する地域金融機関と協働で、全国の地域企業へのサービス浸透を図っています。

当社は、DX化に資するソルクシーズグループのソリューションとして、既にクラウドサービス「Fleekdrive」を提供していますが、この度、2つ目となる「個別クレジットシステム杯王on Cloud」の提供を開始しました。今後もソルクシーズグループのソリューションを順次追加し、中小企業のDX化の支援、地方創生に貢献してまいります。













【個別クレジットシステム「杯王 on Cloud」について】

2011年に開始した杯王(カップオウ)シリーズは、個別クレジット(個品割賦)の受付・審査から請求・入金までの一連業務をサポートするための個別クレジット基幹システムサービスです。シリーズ最新版にあたる「HYBRID 杯王」は、支払可能見込額を含めた簡易自動審査、複雑な加盟店条件設定、豊富な外部接続オプションなどの機能を備え、現在も多くの個別クレジット事業者で稼働しています。「HYBRID 杯王」はオンプレミス型のシステムパッケージ、今回提供する「杯王 on Cloud」は「HYBRID杯王」の機能をサブスクリプション型でご提供するクラウドサービスです。

・個別クレジットシステム HYBRID杯王(カップオウ)

https://www.solxyz.co.jp/products/credit/kappu/

・個別クレジットシステム杯王(カップオウ) on Cloud

https://www.solxyz.co.jp/products/credit/kappu_cloud/







【SBIネオファイナンシャルサービシーズ概要】

会社名: SBIネオファイナンシャルサービシーズ

所在地: 東京都港区港南六本木一丁目6番1号

代表者: 代表取締役社長 吉木 直道

設 立: 2018年7月

資本金: 1億円

事業内容: フィンテックなど新技術の導入支援及び関連事業の運営・統括

ホームページ: https://www.sbinfs.co.jp/



【PRONI概要】

会社名: PRONI株式会社

所在地: 〒141-0022

東京都品川区東五反田三丁目20番14号 住友不動産高輪パークタワー12階

代表者: 代表取締役 Founder 栗山 規夫

代表取締役CEO 柴田 大介

設 立: 2012年10月

資本金: 1億円

事業内容: BtoB受発注プラットフォーム「PRONIアイミツ」の運営

ホームページ: https://www.proni.co.jp【ソルクシーズ概要】

会社名: 株式会社ソルクシーズ

所在地: 〒108-0023 東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 13F

代表者: 代表取締役社長 秋山博紀

設 立: 1981年2月

資本金: 14億9,450万円(2023年6月末日現在)

事業内容:SI/受託開発業務(システムコンサルティング、システムの設計・開発・運用・保守)、ソリューション業務(セキュリティコンサルティング、パッケージシステムの開発・販売・保守)及び関連機器の販売等

ホームページ: https://www.solxyz.co.jp/



