「挑戦者を支える世界的な金融プラットフォームを創る」をミッションに、法人カード「UPSIDER(https://up-sider.com/lp/)」およびビジネスあと払いサービス「支払い.com(https://shi-harai.com/)」を提供する株式会社UPSIDER(代表取締役:宮城徹・水野智規、本社:東京都港区、以下 当社)は、法人カード「UPSIDER」利用企業様向けにお得な優待サービス「Boost Your Business」で本日新たに、下記19社22種類のサービスをラインナップに追加したことをお知らせいたします。

今回のサービス追加で、優待プログラムで提供するサービスは約70サービスとなりました。





今後も法人カード「UPSIDER」利用企業様の利用実績があるSaaSサービスを中心に、優待プログラムの拡張を計画しています。

URL:https://up-sider.com/lp/boost-your-business.html



法人カード「UPSIDER」およびビジネスあと払いサービス「支払い.com」、グループ全体の利用社数は5,000社を超え、累計決済規模は500億円を超えています。今回発表したリワードプログラム「Boost Your Business」により、法人カード「UPSIDER」利用企業様にはより便利に、よりお得に「UPSIDER」をご利用いただける法人カードを目指してまいります。





リワードプログラム「Boost Your Business」開始の背景



当社は「挑戦する人々がより活躍できる社会を創る」をミッションに、法人カード「UPSIDER」の提供を通して、企業の成長を資金面から支えています。今回、法人カード「UPSIDER」を利用する成長企業の皆様が、さらに成長を加速できるようリワードプログラム「Boost Your Business」の提供を開始します。リワードプログラム「Boost Your Business」は、そのラインナップも特別です。優待サービスを提供いただくプログラム加盟企業様のサービスは、成長企業の皆様が実際に利用し高い満足度の実績があるものばかりです。今後は当社だけでなく、「成長企業を支える」という同じ志を持った皆様と協力し、「Boost Your Business」全体で、挑戦する企業を支えるプラットフォームとしての機能をさらに強化してまいります。





リワードプログラム「Boost Your Business」に賛同いただいた企業ならびに提供いただくサービス/プロダクト一覧





リワードプログラム「Boost Your Business」の第一弾として、以下の企業にご賛同いただき、優待サービスを提供いただきます。法人カード「UPSIDER」利用企業様が活用できるサービス、優待内容は次の通りです。

※順不同



Chatwork株式会社

・サービス:ビジネスチャット「Chatwork」( https://go.chatwork.com/ja/ )

・優待内容:利用料金 3ヶ月無料



株式会社ヌーラボ

・サービス:Backlog( https://backlog.com/ja )

・優待内容:Backlogの利用トライアル期間を1ヶ月間から2ヶ月間へと延長



株式会社HERP

・サービス:HERP Hire( https://herp.cloud )

・優待内容:初年度の利用料金1ヶ月分無料



マネーフォワードケッサイ株式会社

・サービス:マネーフォワード ケッサイ 請求代行プラン( https://mfkessai.co.jp/kessai/top )

・優待内容:エントリープラン:付随請求業務手数料20%OFF

スタンダードプラン:初期費用50,000円が無料



株式会社LegalOn Technologies

・サービス:AI契約審査プラットフォーム LegalForce( https://legalforce-cloud.com/ )

・優待内容:導入初期費用 無料

・サービス:AI契約管理システム LegalForceキャビネ( https://legalforce-cloud.com/cabinet )

・優待内容:導入初期費用 無料



株式会社ギフティ

・サービス:giftee for Business( https://giftee.biz )

・優待内容:メッセージカード付きデジタルギフトトライアル体験(200円×5名様分)、

デジタルギフト「giftee Box(R)︎」1,000円分プレゼント



株式会社Timers

・サービス:Fammアシスタントオンライン( https://famm.us/ja/online-assistant )

・優待内容:初期費用0円+月額費用 20%OFFの7.2万円(税別)~

・サービス:Fammインサイドセールス( https://famm.us/online-assistant-services/inside-sales )

・優待内容:初月料金半額



株式会社Deepwork

・サービス:invox( https://invox.jp )

・優待内容:契約から3年間、基本料金 10%OFF



ジクー株式会社

・サービス:Jicoo( https://www.jicoo.com/ )

・優待内容:Teamプラン 3ヶ月無料



フラグマン株式会社

・サービス:Kazakami TV( https://kazakami.jp/cm_no1/ )

・優待内容:TVCMを初回1本無料でサービス



株式会社Flatt Security

・サービス:KENRO(ケンロー)( https://flatt.tech/kenro )

・優待内容:初回申込み金額から10%OFF

・サービス:セキュリティ診断(脆弱性診断)( https://flatt.tech/assessment/detail )

・優待内容:利用料金 10%OFF



合同会社Sasatech

・サービス:kumitoru( https://kumitoru.com/ )

・優待内容:月額プラン通常価格から10%OFF



WORK HERO株式会社

・サービス:WORK HERO( https://workhero.co.jp/products )

・優待内容:初期導入費用30%OFF、初月から3ヶ月間の月額利用料30%OFF



税理士法人つばめ

・サービス:クラウド経営分析・監査対応アシスタントkansapo( https://tsubametax.jp/kansapo/ )

・優待内容:初期設定代行費用:無料、利用トライアル30日間延長



株式会社HQ

・サービス:リモートHQ( https://remote-hq.com/ )

・優待内容:利用料金を最大10万円OFF



株式会社IVRy

・サービス:電話自動応答サービス「IVRy(アイブリー)」( https://ivry.jp/?utm_source=upsider&utm_medium=affiliate&utm_campaign=free&utm_content=partner_lp )

・優待内容:利用料金3000円OFF



株式会社ChillStack

・サービス:不正経費自動検知クラウド Stena Expense( https://expense.stena.chillstack.com/ )

・優待内容:エンタープライズプランの初期設定費用無料



弁護士法人えそら

・サービス:サブスク型顧問弁護士契約えそらプラン( https://xn--lzrw7fszg2z5ccsn.site/ )

・優待内容:月額顧問料 2,000円OFF



株式会社東京

・サービス:GRAND( https://tokyo-grand.jp/ )

・優待内容:初回出稿企業様限定 通常30万円の調査レポートを無償付与



※申請方法ならびに優待適応条件については法人カード「UPSIDER」会員ページから(https://up-sider.com/signin/?backUrl=%2Frewards%2F)ご確認ください。



優待プログラム一覧

https://up-sider.com/lp/boost-your-business.html





リワードプログラム「Boost Your Business」へ加盟いただける企業様へ





リワードプログラム「Boost Your Business」へご賛同いただき、サービスを提供いただける企

業様は下記の Web ページをご覧いただき、ページ内お問合せフォームからご連絡ください。

https://www.notion.so/upsiders/Boost-Your-Business-ec04be266fc04b9183f092b6efb3089b







リワードプログラム「Boost Your Business」ご利用方法について





リワードプログラム「Boost Your Business」の利用には、法人カード「UPSIDER」への申込み

が必要です。利用をご希望の方はこちらからお申し込みください。

https://up-sider.com/lp/

すでに法人カード「UPSIDER」を利用している企業様は下記 URL からお申し込みください。

https://up-sider.com/signin/?backUrl=%2Frewards%2F







当社は今後も「決済」を入り口に、「挑戦する人々がより活躍する」際に直面するあらゆる課題解決を展開していく予定です。すべての挑戦者を支える金融プラットフォームとして、1人でも多くの方が、一刻も早く、少しでも大きく成功する後押しを続け、すべての挑戦者がお金の悩みから解放され、より挑戦を加速できる社会をつくってまいります。





■法人カード「UPSIDER」について

UPSIDERは、利用限度額や会計処理などの財務課題を解決する法人カードです。特に、最大1億円以上の利用限度額(前払い・後払い)や、バーチャルカードの発行・管理機能、会計処理の早期化を助けるSaaS機能が好評で、アクティブな利用企業は数千社以上、利用継続率は99%以上です。



・サービスページ:https://up-sider.com/lp/



さらに、上場企業のお客様が急増しています。背景として、カード利用先の制限や権限設定機能、Slack連携機能などのリリースにより、これまでになく法人カードを安全に運用することが可能になっています。ガバナンスやアカウンタビリティーが重要な上場企業のお客様にとって、全社的な支出管理の厳格化、経費精算業務の簡略化、会計処理の早期化に繋げられます。



■当社が提供するサービスについて

個人事業主・法人企業を対象とした「支払い.com」は、企業間の取引におけるあらゆる銀行振込のお支払いを、ユーザーがお持ちのクレジットカードで決済できるサービスです。お支払いをクレジットカードのお引落日まで延長することで、ユーザーは資金繰りの改善が可能となります。また、ユーザーは書類の提出や面談、審査は必要ありません。



■会社概要

社名:株式会社 UPSIDER

WEB:https://up-sider.com/lp/

設立:2018年5月

代表者:宮城 徹、水野 智規

資本金:8,794百万円(資本準備金等含む)

本社所在地:東京都港区六本木 7-15-7

加入協会・認定: 一般社団法人日本資金決済業協会、セキュリティ認定 PCI DSS v3.2.1



■本件に関するお問い合わせ先

ご導入のご相談や、取材申し込み、提携のご連絡は、pr@up-sider.com までご連絡ください。



※ 本プレスリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。







