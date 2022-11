[株式会社heart relation]

株式会社heart relation(本社:東京都渋谷区、代表取締役CCO:小嶋陽菜)が運営するビューティブランド「Her lip to BEAUTY(ハーリップトゥビューティ)」は、魅力的な香りを軽やかにまとえる「Hair Perfume - NUDE PEARL -(ヘアパフューム ヌードパール)」を2023年上旬に新発売いたします。また、公式オンラインストアでの発売に先駆け今年12月7日から13日まで阪急うめだ本店にて開催する期間限定ポップアップショップにて先行発売いたします。







軽やかな香り立ちが、ずっと続く。エレガントな余韻を残すヘアパフューム。

髪にうるおいとなめらかな手触りをもたらしながら、ふんわりと香りのヴェールをまとえるヘアパフューム。やわらかな香り立ちと持続時間にこだわりました。気品のあるヌードパールの香りが6時間*続きます。*自社調べ



●NUDE PEARLの香り

Her lip to BEAUTYのなかで高い人気を誇るヌードパールは、普遍的に愛されるパールに、Her lip toが理想とする女性像を重ね合わせた気品のある香り。可憐な甘さのあるティーローズやキャラメルをベースに、温もりとスパイシーさのあるアンバーやブラックペッパー、神聖なクラリセージをツイストしています。誰にでも好かれる雰囲気のなかに意外性が見え隠れする、奥行きのある魅力を表現した香調です。



TOP/ライム キャラメル ブラックペッパー

MIDDLE/クラリセージ シナモンロール ティーローズ パチョリ キャラメル レモンティー

LAST/キャンディ フローラルローズ ムスク アンバー



●いつまでも、やわらかに香る秘密

やわらかな香り立ちのヘアパフュームは、香り成分が揮発しやすく、持続時間が短いのが難点。一般的なヘアミストの香り持続時間は2時間程度と言われています。Her lip to BEAUTYのヘアパフュームは、香りの成分を微細にし、髪の内部に浸透させる技術を採用することで香りの持続性を高めています。スプレーしてから6時間と、ヘアパフュームにしては異例の持続時間を実現しました。





HOW TO USE

清潔な乾いた髪にお使いください。ブローやヘアスタイリングを終えたあと、10~15cmほど離してから髪に1~2プッシュ程度スプレーします。髪以外の箇所へのご使用はおやめください。



MESSAGE FROM HARUNA KOJIMA

素敵な香りをまとってみたいけれど、香水は少し香りが強くて使い方が難しい……そんなふうに感じることはないでしょうか。ヘアパフュームなら、さりげなくライトな香り立ちだから、気軽にフレグランスを楽しめます。ふとすれ違ったときや顔を上げたときに、ヌードパールの香りがふわっと存在感を放ち、忘れられない印象を残します。



<商品概要>





商品名: Hair Perfume - NUDE PEARL - (ヘアパフューム ヌードパール)

価格:5,500円(税込)

公式オンラインストア発売開始日:2023年上旬予定

先行発売開始日:2022年12月7日~13日 阪急うめだ本店 期間限定POP UP SOPにて数量限定発売



<阪急うめだ本店 POP UP SHOP 概要>

期間:2022年12月7日(水)~2022年12月13日(火)

営業時間:10:00―20:00

場所: 阪急うめだ本店2F きれいきれいスタジオ

住所:大阪市北区角田町8番7号



<Her lip to BEAUTY(ハーリップトゥビューティ)とは>

Self Care=Self Love

自分だけの私を知ること。



Her lip to BEAUTYでは

自分に向き合う時間の大切さをテーマに

“触れていたくなる肌”、そして

“好きな香りを纏う”ことに着目してきました。



肌は最もパーソナルなものであり、

自分に興味を持つきっかけとなります。



そして、香りは自己表現のひとつであり、

自分自身を癒すことにも繋がるのです。



自分基準で美しい、

自分基準で心地いいと思えること。



外見だけでなく、質感や香りまでもトータルで演出する。

それがHer lip to BEAUTYです。



公式サイト:https://herlipto.jp/pages/brand-beauty

公式Instagram:https://www.instagram.com/herliptobeauty/



<代表取締役CCO 小嶋陽菜 プロフィール>

小嶋 陽菜 / Haruna Kojima / 1988年4月19日

株式会社heart relation創業者

代表取締役CCO(Chief Creative Officer)



AKB48 1期生として13年間在籍。

同グループ卒業後、ファンとの新しいコミュニケーションの形を模索していた流れから、自身のライフスタイルブランド「Her lip to」を設立。国内外トータルフォロワー数947万人を超えるSNS( Instagram・Twitter・YouTube・Weibo・bilibili・Douyin・RED)等でも積極的に情報を発信。自身のセンスを活かし設立したHer lip toは、新しいライフスタイルをトータルで提案するブランドとして成長を続けている。



<商品のお貸し出し、ご掲載に関するお問い合わせ>

株式会社heart relation Her lip to BEAUTY PR担当:玉田

メールアドレス:press@heartrelation.co.jp



