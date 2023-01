[Kuu株式会社]

~マインドフルネス講師としての自分を振り返り、教えるスキルを高める!~



イギリスMindfulness NetworkのSupervision LeadであるAlison Evans氏をお招きして、MBI-TLCについてお話しいただきます。日本初開催です。









●MBI-TLCとは?

マインドフルネスの講師の質を保つ仕組みとして、イギリスのBangor大学、Oxford大学、アメリカのBrown大学等の連携によりMBI-TAC(*)とよばれる、評価のものさしを作っています。海外では、これを元に、経験豊かな講師がスーパービジョンを行うことで、講師の質を保つ取り組みを行っています。

The Mindfulness-Based Interventions: Teaching and Learning Companion (MBI:TLC)は、このMBI-TACをベースに、他者からの評価ではなく、自らスキルを振り返る尺度して開発されたものです。



マインドフルネス講師の皆様が、教えるための力を育てていき、エビデンスに基づくマインドフルネスプログラムの健全な広がりの一助になることを目指しています。



(*)マインドフルネスのトレーニングや、MBI-TACについては以下もご参照ください。

https://teachers.network.mindfulness-japan.org/know/#training



※主にマインドフルネス講師の皆様を想定したセッションです。



1.日時 2023年2月2日(木)20:00-22:00 オンライン(Zoom)

※2.(後編)は4月6日(木)20:00-22:00に開催されます



2.参加費 5,500円(税込)



<講師>

▼Alison Evans氏(※通訳あり)





マインドフルネス・ネットワークのスーパービジョン・リーダーで、英Bangor大学Centre for Mindfulness Research and Practice (CMRP) の中心メンバーの一人でもあります。

マインドフルネスに基づくスーパービジョン(MBS)トレーニングを自身の重要な仕事と位置づけ、2012年にマインドフルネス・ネットワークを設立した際の共同メンバーの一人です。





<ファシリテーター >





井上清子, International Mindfulness Center Japan代表





International Mindfulness Center Japanについて

代表:井上清子

MBCT(マインドフルネス認知療法) Certified Teacher

MBCL(マインドフルネスに基づくコンパッションのトレーニング) Certified Teacher

当センターは、国内に置ける科学的エビデンスに基づくマインドフルネスの普及のために設立されました。

https://www.mindfulness-japan.org/



提供しているサービス(2023年2月開講+MBSR講師養成)



マインドフルネスストレス低減法(MBSR)8週間コース

マインドフルネス認知療法(MBCT)8週間コース

マインドフルネスに基づくコンパッションのトレーニング(MBCL)8週間コース

痛みのためのマインドフルネス(MBPM)8週間コース

8週間プログラム習慣化コース

Online Mindfulness Study Group(定例の練習・勉強会)

マインドフルネスストレス低減法(MBSR)講師養成講座

トラウマ・センシティブ・マインドフルネス 13ヶ月講座





お問い合わせはこちらからどうぞ。



