NFT/ブロックチェーンコンテンツの開発とサービスを行うXクリエーション株式会社(本社 : 東京都港区、代表取締役 : 河上 昌浩)が展開するNFTプラットフォーム「PREMA」にて、韓国男性ダンスヴォーカルグループSUPERNOVA(超新星)のメンバー、グァンスの「Kwangsoo NFT第4弾」を発売します。





Kwangsoo NFTは、2022年7月の新曲「君へ」のリリース時に第1弾を発売し、わずか3日で完売しました。グァンス本人が1点ずつNFTにデジタルサインを入れた第2弾を同年10月に、グァンスの思いを込めたクリスマス・スペシャルエディション「Wish for Happiness」を12月に発売し、いずれも好評完売となりました。

第4弾となる今回は、2月14日(火)に、グァンスより愛をこめて、バレンタインデーをテーマとするNFT 「Valentine LOVE」を発売します。





■Kwangsoo NFT第4弾「Valentine LOVE」概要

Kwangsoo NFT第4弾「Valentine LOVE」には、グァンス直筆のシリアルナンバー(Numbering)がデジタル付与されています。



発売日:2023年2月14日(火) 18:00~

商品展開:グァンスが描いた絵画2種のNFTを4つのNFT商品として発売

絵画A:「Valentine ver.」







絵画B:「LOVE ver.」







◇ Valentine ver. 絵画A(NFT)

Numbering:グァンス本人直筆によるサインとシリアルナンバーをデジタル付与



◇ Love ver 絵画B(NFT)

Numbering:グァンス本人直筆によるサインとシリアルナンバーをデジタル付与



◇ Wish special ver.絵画A(NFT)

Numbering:グァンス本人直筆による手書きメッセージとサイン、シリアルナンバーをデジタル付与



◇ Happiness special ver ク絵画B(NFT)

Numbering:グァンス本人直筆による手書きメッセージとサイン、シリアルナンバーをデジタル付与



■グァンス(Kwangsoo)プロフィール

韓国男性ダンスヴォーカルグループSUPERNOVAのメンバー。鍛え抜かれた体と鋭い視線が魅力的。また、メンバー屈指の努力家であり、趣味も多彩。普段は少し照れ屋でクールな印象だが、得意な日本語でステージMCを務めたりSNSでの発信力を持つ。また、ミュージカル「RUN TO YOU~Street Life~」、舞台「Honganji」、映画「この世の果て」「TOKYO24」、ドラマなどに多数出演し俳優としても活動中。Amebaブログでは常に韓流ランキング上位にランクイン。現在日本語の能力はユナク並みに上達している。



誕生日: 4月22日

身 長: 182cm

血液型: B

趣 味: ショッピング、ゴルフ、筋トレ

特 技: スキー、韓国式剣道、短距離走

■Kwangsoo NFT購入方法

NFTプラットフォーム「PREMA」にて購入することができます。アプリストアにてPREMAWALLETをダウンロードし、グァンストークンを購入し、マーケット内でNFTを売買することができます。



「プレマ」はXクリエーション株式会社が展開するNFTの管理・売買サービスです。PREMA NFTは、シームレスなマルチチェーンエクスペリエンスを提供するブロックチェーンプラットフォームです。プレマアプリでは、異なるチェーン間のトークン管理、Web3 Dappへの接続、NFCアクセサリーの利用が可能で、オリジナルNFT資産の管理運用から、売買まで気軽に行えるシステムです。



【Xクリエーション株式会社について】





Xクリエーションは、「エンターテインメントの新しい未来を創造する」ことを目指し、NFT/ブロックチェーンコンテンツの開発とサービスを提供しています。

生活者にとって、より良いサービスを新しい技術で日常の中に展開し、デジタルの世界とアナログの世界を横断する新たな価値の創出と拡張を図り、web3領域の活性化と成長を目指します。そうすることで、社会に新たな文化が生まれ、人々に多くの発見や体験の機会をもたらし、ひとりひとりの日常の豊かさに繋がっていくことを願っています。



名称:Xクリエーション株式会社(https://xcreation.co.jp/)

所在地:

〈本社〉〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー14F

〈神保町オフィス〉〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-18-1 千石屋ビル2F

〈渋谷オフィス〉〒150-0041 東京都渋谷区神南1-7-8 Laugh Out

代表者:代表取締役/CEO 河上 昌浩

事業内容:ブロックチェーン関連事業

