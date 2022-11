[株式会社ホットトイズジャパン]

指を指し合うあの有名なネットミームを再現!



株式会社ホットトイズジャパン(所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長:フランク・デュボア)は、ホットトイズがお贈りするデフォルメフィギュア「コスベイビー」シリーズより、『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』のスパイダーマン(3体セット)を、ホットトイズのフラッグシップ・ストア「トイサピエンス」限定アイテムとして発表いたしました。









「コスプレした赤ちゃん」をコンセプトとした「コスベイビー」シリーズより、『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』に登場するスパイダーマン(ピーター1)、フレンドリー・ネイバーフッド・スパイダーマン(ピーター2)、アメイジング・スパイダーマン(ピーター3)を、それぞれ全高約11センチのポップでカッコかわいいデフォルメフィギュアとして立体化。











スパイダーマン同士が指を指し合う、有名なネットミームを再現したポージングとなっています。ヘッドはプルプル揺れる姿がユニークな、ボブルヘッド仕様。パッケージは、そのまま飾れるウィンドウボックスです。



【コスベイビー】『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』スパイダーマン(3体セット)

●発売:11月下旬

●定価:12,800円(税込)

●サイズ:各約11センチ

●著作権表記: (C) 2022 MARVEL (C) 2022 CPII

●取扱店:ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」( https://www.toysapiens.jp/ )

●詳細:https://www.hottoys.jp/item/view/4895228611802.php





また、シンプルで愛らしいフォルムが特徴的なデフォルメフィギュア「コスビ」シリーズで同様のポージングを再現したスパイダーマン(3体セット)も、期間限定イベント「ブラックパンサー・レガシー」を現在開催中のトイサピエンス店頭、またはオンラインにて好評発売中です。





【コスビ】 『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』

スパイダーマン(3体セット)

●発売中

●定価:6,800円(税込)

●サイズ:各約8センチ

●著作権表記: (C) 2022 MARVEL (C) 2022 CPII

●取扱店:ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」( https://www.toysapiens.jp/ )

●詳細:https://www.hottoys.jp/item/view/4895228611444.php





「ブラックパンサー・レガシー」開催概要



■期 間: 2022年11月5日(土)~12月28日(水)



■時 間: 11:00~19:00(最終入店時間18:30)



■開催場所︓ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」

東京店

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-25-16 いちご神宮前ビル 1F

大阪店

〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町15-22 アーバンテラス茶屋町 1F

名古屋店

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-23-17 サカエサウスピークス 1F



■入場料: 無料



■URL: http://www.hottoys-store.jp/blackpanther/





企業プレスリリース詳細へ (2022/11/07-20:46)