[マンダリン・オリエンタル東京株式会社]

「マンダリン オリエンタル 東京」(東京都中央区日本橋室町、運営:マンダリン・オリエンタル東京株式会社、総支配人:ポール ジョーンズ)は、フランスのタイヤメーカー、日本ミシュランタイヤ株式会社が発表した、東京の厳選した飲食店・レストランと宿泊施設を紹介する『ミシュランガイド東京 2023』のレストラン格付けにて、「ピッツァバー on 38th」がビブグルマン評価を獲得したことをお知らせいたします。









レストランの格付けでは、「ピッツァバー on 38th」(38階)は6年連続で「ビブグルマン(価格以上の満足感が得られる料理)」評価を獲得いたしました。



マンダリン オリエンタル 東京の総支配人 ポール ジョーンズは、次のように述べています。「『ミシュランガイド東京 2023』よりこのような非常に素晴らしい評価をいただきましたことに、心から感謝いたします。シェフチーム、サービスチームにとって大変名誉なことです。私たちは、日々お客さまに感動と満足を提供するために、今後も最高のサービスと質にフォーカスを置き努力を続けて参ります。」



ご予約・お問い合わせは、マンダリン オリエンタル 東京0120-806-823(レストラン総合予約9:00-21:00)、またはEメール motyo-fbres@mohg.com にて承ります。



「マンダリン オリエンタル 東京」 とは (mandarinoriental.co.jp/tokyo)

マンダリン オリエンタル日本初のホテルとして、2005年12月2日、東京日本橋に開業しました。グループの理念「立地する土地柄と文化に敬意を表するホテルづくり」をハード面はもちろんソフト面でも実現。館内デザインには「森と水=日本の自然」をモチーフに和の趣を取り入れ、スタイリッシュな中にも安らぎに満ちたラグジュアリーな空間を作り出しています。38階建の日本橋三井タワー高層階に位置するゲストルームは全179 室。50平方メートル 以上のゆとりあるスペースに最先端のITを取り入れ、すべてのゲストルームから東京を眼下に見渡す眺望をお楽しみいただけます。館内には、充実した施設と数々の受賞歴を誇る直営スパ、12の料飲施設、グランドボールルーム(1)、バンケットルーム(4)、ミーティングルーム(6)、チャペルなどを完備しています。開業以来数々の世界的な賞やランキングに輝いていますが、主なものとして以下があげられます。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/24-21:46)