累計800名以上の受講生へ感謝を込めて。講師おすすめの一冊が当たるキャンペーンも実施。



株式会社THE COACH(本社:東京都渋谷区)が運営するオンラインコーチングスクール「THE COACH Academy」は、2023年11月3日にサービスリリースから3周年を迎えます。



日頃の感謝の気持ちを込めて、THE COACH Academy受講生を対象とした「#THECOACHでよかったこと」SNSキャンペーンの実施及び、受講生の体験記を集めた特設サイトをオープンいたします。







THE COACH Academyとは





プロレベルのコーチを目指せるオンラインのコーチングスクールです。プロコーチを目指す方はもちろん、マネジメントやご自身のキャリアのためにコーチングの要素を取り入れたい方にも最適なカリキュラムを提供しています。(公式WebサイトURL:https://thecoach.jp/)



サービスリリースから3年間で累計受講者数は816人を突破。受講者満足度は平均93%と多くの方々にTHE COACH Academyで充実した学びを実感いただいています。



受講生向けSNSキャンペーン







THE COACH公式X(旧 Twitter)をフォローして「#THECOACHでよかったこと」を投稿した方の中から、3名さまにTHE COACH Academy講師陣による選書をプレゼントするキャンペーンを実施します。

投稿いただいたエピソードは、後日、コーチングメディア「THE COACH Journey(URL

:https://journey.thecoach.jp/)」で投稿内容、アカウント名を掲載させていただきます。(掲載するエピソードは、THE COACH内で選出し、掲載させていただきます。)



▼THE COACH Academy講師陣によるおすすめ本一覧

https://journey.thecoach.jp/n/na78611bad11d



・参加方法:

【1】THE COACH公式X(旧Twitter)アカウントをフォロー

【2】X(旧Twitter)で「#THECOACHでよかったこと」をつけてエピソードを投稿

【3】参加完了!

※フォローと投稿の順序は前後しても問題ありません

・キャンペーン対象となる投稿期間:

2023年11月3日(金)00:00~2023年11月24日(金)23:59

・当選結果:

2023年11月30日(木) 23:59までに、当選者のみにX(旧Twitter)のダイレクトメッセージ機能を使って公式アカウントからご連絡し、フォームをお知らせいたします。

※当選連絡に記載した期日(2023年12月7日(木) 23:59)までに、必要事項をご返信いただけなかった場合、当選資格は取り消しとなります。



※その他注意事項などはこちらをご確認ください

https://thecoach.jp/news/3rdanniversary/



受講生体験記 特設サイト「THE COACH Story」







「THE COACH Story」は、THE COACH Academy受講生一人ひとりに焦点を当て、その物語を記録していく場所です。

受講生にとっては、振り返りの場所になるように。受講を検討されている方にとっては、コーチングを学ぶことへのイメージを膨らますことができる場所にしたいと考えています。



▼THE COACH Story サイトURL

https://story.thecoach.jp/



まずは、17名の受講生の物語を掲載いたします。

今後は、順次更新していく予定です。



株式会社THE COACH





THE COACH(TM)は、人や組織の内的な成長と向き合うコーチングカンパニーです。オンラインコーチングスクール「THE COACH Academy」、コーチングサービス「THE COACH Meet」、法人向け「THE COACH for Business」、教育領域「THE COACH for Education」を提供しています。



【各サービスサイト】

THE COACH Academy:https://thecoach.jp/

THE COACH Meet:https://thecoach.jp/meet/

THE COACH for Business:https://biz.thecoach.jp/



【会社概要】

会社名:株式会社 THE COACH

所在地:〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-19-1渋谷オミビル4F

設立:令和1年(2019年)11月20日

Mail:support@thecoach.co.jp



公式note:https://journey.thecoach.jp/

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/thecoachjp

公式Instagram:https://www.instagram.com/thecoachinc/



