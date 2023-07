[コングラント株式会社]

NPO・ソーシャルセクター向け寄付決済システムのコングラント株式会社(本社:大阪市西区、代表取締役:佐藤 正隆)は、ソニー銀行株式会社(代表取締役社長:南 啓二/本社:東京都千代田区)の協賛で運営するSDGsを推進するNPOのクラウドファンディングを支援するプログラム「GIVING for SDGs」にて、寄付流通額1,000万円を突破したことをお知らせします。







寄付が全額届く。決済手数料0%「GIVING for SDGs」の概要





「GIVING for SDGs sponsored by ソニー銀行株式会社」は、ソニー銀行が「GIVING for SDGs」に協賛することで実現している企業支援型のクラウドファンディングです。一般的な寄付型クラウドファンディングでは、寄付決済あたり9~20%の中間マージンが発生しますが、「GIVING for SDGs」では企業がクラウドファンディングの支援や中間マージンにあたる費用を協賛することで決済手数料率0%を実現しています。

団体は従来かかった費用を削減することで、寄付者の大切な想いがこもった寄付金の多くを社会課題解決のための活動に充当することができます。



これまでの実績





・支援総額 10,628,000円

・総支援者数 518名

・総参加団体 5団体(うち4団体がプロジェクト終了)

・目標達成率 127%

※プロジェクト終了団体における平均の目標金額達成率です

※ 2023年7月3日9:00時点での数値です。



プログラム参加団体





公益財団法人ちばのWA

プロジェクト名:「体験」や「学び」を提供し、

経済的困難を抱える家庭の子どもたちの未来を支えたい。

支援総額:1,324,000円(達成率:132%)

URL:https://congrant.com/project/chibanowa/6091



公益財団法人東近江三方よし基金

プロジェクト名:びわ湖から鈴鹿山脈まで水源を守る100年の森づくりを支援したい!

支援総額:1,550,000円(達成率:155%)

URL:https://congrant.com/project/3poyoshi/6264



公益財団法人 YMCAせとうち

プロジェクト名:「西日本豪雨災害被災児童をYMCAキャンプ招待する」ためにYMCAこども希望基金にご協力を。。

支援総額:1,200,000円(達成率:120%)

URL:https://congrant.com/project/ymca/6355



公益財団法人日本補助犬協会

プロジェクト名:補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)の医療費のご支援をお願い申し上げます

支援総額:6,136,000円(達成率:102%)

URL:https://congrant.com/project/hojyoken/6277



ソニー銀行株式会社 担当者によるコメント





ソニー銀行では、「GIVING for SDGs」に協賛を行うことで、多様化・細分化する社会問題の解決にあたって行政や企業では手の行き届かない課題に取り組むNPO団体を支援し、より幅広い分野におけるSDGsへの達成への貢献を目指しております。



今回、寄付者さまの温かいご支援に支えられ、寄付流通額が1,000万円を突破したことは大変喜ばしいことであり、寄付をいただいたかたには御礼申し上げます。



今後もソニー銀行は、社会のピースを埋める活動を行うNPO団体の資金獲得を支援し、持続可能でより良い社会を目指すべく、寄付型クラウドファンディング「GIVING for SDGs」への協賛を続けてまいります。



協賛企業:ソニー銀行株式会社





ソニー銀行は、個人のために金融商品やサービスを提供するインターネット銀行です。ネットを窓口とすることで店舗運営コストや人件費を抑え、お得な金利や手数料の割引といった形でお客様に還元しています。挑戦企業の成長を「資産運用」×「共感・応援」で支援する投資型クラウドファンディングサービス「Sony Bank GATE」を運営し、SDGsに取り組むファンドも多数取り扱っています。

URL:https://moneykit.net/



運営会社:コングラント株式会社







NPO・非営利団体のためのデジタル・ファンドレイジングシステム「congrant(コングラント)」はNPOの寄付募集・決済・CRMなどNPO運営に必要なすべてをワンストップで提供。導入団体は1,700団体以上、寄付流通金額は47億円を突破。「あらゆる困難に寄付が届く世界の実現」に向けて、国内外の地域課題・特定領域の社会問題に取り組むすべての組織のファンドレイジングを支援しています。



【会社名】コングラント株式会社

【代表取締役】佐藤 正隆

【設立】2020年5月11日

【所在地】〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-22-17 江戸堀イーストビル6F

【問い合わせ先】https://congrant.com/jp/contact.html



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/23-01:40)