2月24日(金)・25日(土)の2日間、北九州市の西日本総合展示場新館にて開催される「WDSF Breaking for Gold World Series (ブレイキン・フォー・ゴールド・ワールドシリーズ)in北九州 presented by Create」。



大会の様子はTBS系列全国28局ネット(製作:RKB毎日放送)で放送します。この度番組ゲストにタレントの朝日奈央が決定しました。朝日と共に番組を盛り上げるのは芸能界No.1のブレイキン芸人岡村隆史と世界に誇るアーティスト兼ダンサー三浦大知。

本大会はパリ五輪の出場権を獲得するため非常に重要な位置づけとなる大会で、各国からトップ選手が参加する世界的にも注目される大会です。



2024年パリ五輪の追加種目に正式採用され、今注目のアーバンスポーツ「ブレイキン」。その躍動感あふれる白熱の大会をお見逃しなく。





◆大会概要

・大会名

WDSF Breaking for Gold World Series in北九州 presented by Create

・日程

2023年2月24日(金)~2月25日(土)

・会場

西日本総合展示場 新館(福岡県北九州市小倉北区浅野3丁目8-1)

・主催

公益社団法人日本ダンススポーツ連盟(JDSF)、RKB毎日放送株式会社

・共催

福岡県、北九州市

・後援

福岡県教育委員会、北九州市教育委員会、毎日新聞社

スポーツニッポン新聞社、CROSS FM

(一社)北九州青年会議所、(一社)福岡青年会議所

・公認

世界ダンススポーツ連盟(WDSF)

・主管

公益社団法人日本ダンススポーツ連盟(JDSF)

・大会HP

https://rkb.jp/tv/breaking/



◆番組概要

・番組名

Create Presents ブレイキンワールドシリーズ in北九州~Road To PARIS 2024 ダンス人類最強決戦~

・放送日時

2023年2月25日(土) 午後3時30分~午後4時54分

・放送局

TBS系列全国28局ネット

・製作著作

RKB毎日放送株式会社

・番組ゲスト

岡村隆史、三浦大知、朝日奈央









