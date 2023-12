[VIE株式会社]

脳波イヤホンとも連携、攻殻機動隊 SAC_2045スペシャルコラボ製品も発表



次世代型ウェアラブル脳波計の開発とニューロテクノロジーの社会実装を行うVIE株式会社は、脳波に作用する音楽「ニューロミュージック」で最適な脳状態へ導く脳チューニング音楽アプリ「VIE Tunes(ヴィー チューンズ)」をローンチしたことをお知らせします。







ニューロミュージックとは





ニューロミュージックとは、「脳波の任意の帯域を増強・減衰するためにデザインされた音楽」であり、聴取することで、脳波への影響が科学的に実証された音楽です。人間の精神・身体に影響することを目的に作曲され、「集中力の向上」「リラクゼーション効果」などの特定の効用があるようにデザインされています。



脳チューニング音楽アプリ「VIE Tunes」





脳に効果のある音楽「ニューロミュージック」をアプリで提供。直感的なスライダー機能により、「現在の状態」から「なりたい状態」を選択すると、音楽が最適な脳状態へ誘導します。様々なアーティストが制作したニューロミュージックを配信します。



・配信開始日:2023年12月6日

・対応OS:iOS / Android(近日公開)

・価格:初月無料 / 月額500円

・製品URL:https://vie.style/pages/vie-tunes

・アプリURL(iOS):https://apple.co/480jbQL



脳波イヤホン&脳チューニングアプリ「VIE Tunes Pro」





日常生活の中で手軽に脳波が測れるイヤホン型脳波計の「VIE Zone / VIE Chill」と連携し、脳波を取得・解析してAIモデルを作成します。仕事や瞑想、ヨガ、サウナ、睡眠、様々なシーンの脳状態を数値化し、パーソナライズされたニューロミュージックが、あなたの脳を最適な状態へ導きます。



・販売開始日:2023年12月6日

・販売価格:VIE Zone / 39,800円(税抜)、VIE Chill / 49,800円(税抜)

・対応OS:iOS / Android(近日公開)

・製品URL:https://vie.style/pages/vie-tunes-pro



「攻殻機動隊 SAC_2045」スペシャルコラボ製品





2023年11月23日に公開された映画「攻殻機動隊 SAC_2045」の公開を記念して、攻殻機動隊の世界観の実現を目指し、ニューロテクノロジーを活用した製品を開発するVIEとのコラボレーションが実現しました。

最新のニューロテクノロジーを活用した製品を体験することで、電脳化の第一歩をご体験いただければと思います。





◆コラボ内容1.:脳チューニングアプリ「VIE Tunes」にて、オリジナルサウンドトラックを配信



「攻殻機動隊_SAC2045」のオリジナルサウンドトラックを収録し、音楽再生中の背景画面としてイラストが楽しめる他、様々なアーティストが制作したニューロミュージックを配信します。



・配信開始日:2023年12月6日

・対応OS:iOS / Android(近日公開)

・価格:初月無料、月額500円

・製品URL:https://vie.style/pages/ghost-in-the-shell



◆コラボ内容2.:脳波イヤホン「VIE Z」コラボバージョン予約販売、描き下ろしイラストを同梱。付属アプリ「VIE Tunes Pro」にて、オリジナルサウンドトラック配信、背景画面がイラストに

日常生活の中で手軽に脳波が測れるイヤホン型脳波計の最新バージョン「VIE Z」に、攻殻機動隊コラボバージョンが登場。公安9課のロゴをあしらった本体となる他、描き下ろしのイラストパッケージに同梱されます。同梱する付属アプリ「VIE Tunes Pro」には、「攻殻機動隊 SAC_2045」のオリジナルサウンドトラックを収録し、音楽再生中の背景画面としてイラストが楽しめます。



・予約開始日:2023年12月6日 (※本製品は予約販売となります。)

・出荷予定日:2024年4月

・販売価格:39,800円(税抜)

・対応OS:iOS / Android

・予約ページURL:https://vie.style/pages/ghost-in-the-shell





攻殻機動隊 SAC_2045





1989年5月号『ヤングマガジン海賊版』に初出の原作コミック『攻殻機動隊 (THE GHOST IN THE SHELL)』(著:士郎正宗)は、連載開始以来、アニメーション、ハリウッド実写映画など様々な作品群が展開されている「攻殻機動隊」。その先鋭的かつ圧倒的な世界観とビジュアル表現により、全世界のクリエイターに影響を与えてきた近未来SFの金字塔となる作品です。2023年映画「攻殻機動隊 SAC_2045 最後の人間」の公開を記念してVIEとコラボレーションが実現しました。(URL:https://www.ghostintheshell-sac2045.jp/ )



VIE株式会社





VIEは、「Live Connected, Feel the Life.」をミッションに掲げ、ニューロテクノロジーとエンターテイメントで、感性に満ちた豊かな社会をつくることをサポートするプロダクトを創造することで、ウェルビーイングに貢献し、さらに、脳神経に関わる未来の医療ICT・デジタルセラピューティクスの発展にも寄与していきます。







企業プレスリリース詳細へ (2023/12/06-13:46)