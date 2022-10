[株式会社groove agent]

リノベーションの受賞実績多数のゼロリノベ。オンライン設計打ち合わせにより日本全国どこでも利用可能に。担当設計者による設計監理も実施し、デザインや技術はそのままに、全国の「大人を自由に」します。



不動産仲介・リノベーション設計・工事のワンストップリノベーションサービス「ゼロリノベ」を運営する株式会社groove agent(本社:東京都港区、代表取締役:鰭沼悟)は、新サービス「リノベーション設計(全国版)」を開始し、対応エリアを全国に拡大いたしました。受賞実績多数の設計チームがプランニングから設計監理までを担い、施工はゼロリノベ独自の基準をクリアした「ゼロリノベ認定工務店」が担当。シンプルなデザインと機能性の高い家づくりで支持されるゼロリノベが、全国で「大人を自由にする住まい」を提供いたします。







開始背景



ゼロリノベはこれまで、一都三県(東京・神奈川・埼玉・千葉)を対応エリアとして、ワンストップリノベーション(資金計画から不動産仲介・設計・施工までを一社が担うこと)を提供してまいりました。



ゼロリノベの家づくりにおけるコンセプト「大人を自由にする住まい」に共感した方から支持され、全国各地からご依頼をいただくも、対応エリア外の場合はお見送りいただくこともありました。



ゼロリノベは設立から10年以上、社員全員がリモートワークを当たり前としています。新型コロナウイルスが流行し非接触を余儀なくされた状況下においても、オンラインによる打ち合わせをいち早く取り入れ「オンラインであっても理想の家づくりができる」と確信を持つことができました。



また、施工技術のこだわりや品質の担保においては、一般社団法人リノベーション協議会へ登録されている工務店など、ゼロリノベの独自基準をクリアできる工務店と提携することで、技術を担保することが可能です。



全国展開の足がかりとして始動した神奈川出店も11月上旬に迫る中、流れに乗るように対応エリアを全国に拡大することとなりました。





「リノベーション設計(全国版)」の4つの特徴



1、受賞実績多数の設計チームが担当





リノベーションコンペでの受賞者など実績や経験が豊富な当社スタッフが設計担当になります。デザイン性も機能性も兼ね備えた住まいをご提案します。



2、リノベーション「設計」と「監理」





ゼロリノベの設計の特徴は「設計」だけではなく『設計監理』をすることです。



一般的に、設計者が設計図をつくり、それに沿って現場担当者が工事を進めますが、施主と設計者が練り抜いたプランが意図通りに現場に伝わらず、反映されないことも少なくありません。



これを防ぐため、ゼロリノベでは設計担当者が直接現場を訪れ、意図通りの工事内容になっているかを適宜確認しています。

『設計監理』があるからこそ、「思っていたのと違う…」を防ぐことができます。



3、工事担当は信頼できる地元工務店(ゼロリノベ認定)





基本エリア内(東京、神奈川、埼玉、千葉)の場合は、ゼロリノベが設計はもちろん、施工まですべて請け負っています。

基本エリア以外(全国)は、ゼロリノベが設計監理を行い、施工に関しては、



・ゼロリノベ独自の施工基準をクリアできる

・リノベーション協議会に登録されている



上記を満たす地元の工務店を「ゼロリノベ認定工務店」として登録し、施工を担当します。



4、明朗会計





ゼロリノベの料金プランは、面積に応じて基本のリノベ料金が決まる、明朗な料金制度を導入しています。

※設計相談料金は、以下を参照ください。





「リノベーション設計(全国版)」概要



リノベーション設計(全国版)では、全国どこでもゼロリノベをご利用いただけます。

※基本エリア外での物件探しは対象外です。



▼ご利用の流れ

【1】WEBサイト「設計相談全国版」からご予約

【2】ゼロリノベ認定工務店の確認

【3】設計相談(オンライン)

【4】お申し込み

【5】現地調査・初回ヒアリング



▼料金

設計相談全国版ではBASIC・PLUSの2種類のリノベーションサービスを提供します。



・BASIC

9~11万円/平方メートル +450万円+7%



・PLUS

12万円/平方メートル +450万円~(予算上限まで)+7%



※現場までの数回の出張費や雑費が+7%の部分となります。

※戸建は平米単価が+2万円となります。

※設計相談は現在、フルスケルトンからスタートのみとさせていただいております。



現在、新サービス開始キャンペーンのため、100万円割引中です。

「+450万円」を「+350万円」でご提供しています。

※キャンペーンは規定人数に達し次第、予告なく終了となります。





ゼロリノベの施工事例



▼【最優秀賞受賞】Renovation of the year 2018「家具美術館な家」

https://www.zerorenovation.com/case/kawagoe-case97-s/







住まいのテーマは、お施主さまが4年間住んでいたデンマークで集めた、お気に入りの家具をゆったりと置けること。インテリアが主役になる、余白のある空間づくりを意識しました。



▼家具が主役のヒュッゲな暮らし

https://www.zerorenovation.com/case/mizuhodai-case83-h/



空間の半分以上をLDKに。シンプルで自然のぬくもりを感じられる、デンマークのヒュッゲのようなスタイルをコンセプトにしました。





リノベーション設計(全国版)について



WEBサイトURL:https://www.zerorenovation.com/

お申し込みフォーム:https://www.zerorenovation.com/area_nationwide/

※本リリース内容を掲載いただく際は、ゼロリノベブログ(https://www.zerorenovation.com/blog/pr2210_area_nationwide/)の明記をお願いいたします。





株式会社groove agentについて



2011年より中古住宅購入とリノベーションのワンストップサービスをスタート。

「大人を自由にすること」を目的に、住宅ローンや間取りにとらわれることのない「小さいリスクで家を買う方法」セミナーを無料開講し、物件探しから住宅ローン、リノベーションの設計・施工・アフターフォローまで、中古住宅購入とリノベーションの一連の流れをワンストップでサポートしています。





受賞実績



*Renovation of the year 2020 コンパクトプランニング賞

*Renovation of the year 2020 ユーザビリティリノベーション賞

*Houzz アワード Best of Houzz 2019 受賞

*SUVACO いい家・オブ・ザ・イヤー2019 受賞

*Renovation of the year 2018 最優秀賞受賞(1000万円以上部門)

*Renovation of the year 2016 逆転リノベーション賞





会社概要



会社名:株式会社groove agent

代表取締役:鰭沼 悟(えびぬまさとる)

設立:2011年11月11日

所在地:東京都港区北青山2丁目12−42

事業内容:不動産仲介、リノベーション設計・施工「ゼロリノベ」、未改修の中古物件のみを扱うポータルサイト「sumnara( https://www.zerorenovation.com/sumnara/ )」運営、「偏愛生活( https://www.zerorenovation.com/hen_ai/ )」運営。

コーポレートサイトURL:https://www.zerorenovation.com

ゼロリノベ本店URL:https://g.page/zerorenovation-minatoku?we

ゼロリノベ駒込店URL:https://g.page/zerorenovation-komagome?gm

ゼロリノベ横浜店:https://www.zerorenovation.com/blog/pr2208_yokohama/



企業プレスリリース詳細へ (2022/10/31-11:16)