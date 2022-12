[オーストリア大使館商務部]

イノベーション溢れる優秀スタートアップ5社に賞として支援プログラムが授与。





12月6日にaxle OCHANOMIZUで開催された日欧テクノロジー・スタートアップ・コンテスト「TechBIZKON VI Mobility- A journey into the future」。ピッチに先立ち行われたパネルディスカッションでは、主催国であるオーストリア、ベルギー・フランダース、ドイツ、イタリア、日本のモビリティ技術の現状や政策、さらに各国での直接投資に対する魅力などが紹介されました。









メインイベントとなるコンテストでは、参加スタートアップによる熱いピッチの末、オンライン・オフライン参加者の投票により、以下の各賞が授与されました。



モビリティ技術に携わる日欧スタートアップ総勢29社。惜しくも賞を逃したスタートアップも、優れた技術を携えています。主催・関係者一同、今後の一層の活躍を期待しております。



TechBIZKON VI Mobility出展スタートアップ 製品/サービス 案内(英語)

https://prod5.assets-cdn.io/event/8553/assets/8329798128-1129053394.pdf





「TechBIZKON VI Mobility- A journey into the future」にて授与された賞と受賞者は以下の通り。



◆ GOAUSTRIA Golden Ticket(オーストリア)

受賞者: PJP Eye(日本)

https://pjpeye.tokyo/

PJP Eye は独自の植物由来の炭素素材を使ったカーボンバッテリー「カンブリアン」を製造。電動自転車、パワーバンク、電動スクーター、ドローンなどに搭載実績があります。次世代型スマートシティのインフラを構築し、世界中隔てなくサステナブルなエネルギーを届けます。

提供: GIN Austria

プログラム内容:オーストリアのウィーンで2週間にわたって開催されるアクセラレーションプログラムとメンタリング。参加企業はオーストリアとヨーロッパの市場調査に加え、ウィーンで新しい投資家やコラボレーションパートナーを見つけることができます。参加費用のみならず旅行費や宿泊費が提供されます。

詳細:https://www.gin-austria.com/programs/goAustria

選出カテゴリー: 最も革新的な日本のスタートアップ



◆ Explore Europe Award(ベルギー・フランダース)

受賞者:Map IV (日本)

https://www.map4.jp/

自動運転システムに必要となる3次元地図技術の開発を中心に、走行データ計測、車両構築、3次元地図作成、システム開発等。

提供: ベルギー・フランダース政府貿易投資局 Flanders Investment & Trade

プログラム内容: ベルギー・フランダースでの1週間集中アクセラレーションプログラム。専門家によるマスタークラスと顧客開拓サポートを提供します。渡航前にオンラインによる予備セッションを行います。

選出カテゴリー: ヨーロッパ市場でのチャンス



◆ Expand in Germany(ドイツ)

受賞者: Ubiq(オーストリア)

https://www.ubiq.ai/

リアルタイムのデータを使用して、車両の利用率を最大化し、車両運用を自動化。 カーシェアリングには欠かせないソリューション。世界のあらゆる街ですでに大幅に活用されています。

提供: AHK、Crossbie 、The Drivery、ハノーバーメッセ

プログラム内容: 航空券、ベルリンのThe Driveryスペースを1年無料利用、ハノーバーメッセでのブース出展パッケージ等

選出カテゴリー: 人や荷物の移動を容易にするスタートアップ



◆ axle Award (日本)

受賞者: TOQUA ((ベルギー・フランダース)

https://toqua.ai/

独自のAIアルゴリズムによる船舶性能のモデル化により、海運業界において10%~20%の燃費向上と排出量削減を実現することを目指します。

提供:トヨタ不動産株式会社

プログラム内容:出会いと交流、新しい産業を生み出す場、「Connected Industries Space」をコンセプトにした施設「axle御茶ノ水」のコワーキングスペースを6か月無料提供。日本でのビジネス展開の拠点として活用いただけます。

選出カテゴリー: 日本市場でのチャンス



◆ GLIP Award(日本)

受賞者: 2Hire(イタリア)

https://2hire.io/

APIレイヤーおよび開発者ポータルを開発し、コネクティッドサービスに関連する革新的なデジタルサービスの統合および開発を可能にしました。オペレーターは、OEMが要求する規格に準拠し、安全に車両とのインタラクションを行い、データを取得することができます。車両とのインタラクションや車両からのデータ取得を行うことができます。

提供:トヨタコネクティッド株式会社

プログラム内容: トヨタコネクティッド株式会社のグローバル拠点として、2020年7月、axle御茶ノ水ビル(5-6F)に開設されたGlobal Leadership Innovation Place(GLIP)。5階の「マルシェ」をコワーキングスペースとして3か月無料で提供します。日本でのビジネス展開の拠点として活用いただけます。

選出カテゴリー: 最もサステナブルなスタートアップ

レーシングドライバーの小林可夢偉氏によりGLIP Awardが2Hireに授与されました。



主催者

オーストリア大使館商務部

イタリア大使館貿易促進部

ベルギー・フランダース政府貿易投資局

在日ドイツ商工会議所

トヨタコネクティッド株式会社





