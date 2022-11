[一般社団法人グラミン日本]

一般社団法人ハートフルファミリー(東京都新宿区、代表理事:藤澤哲也、以下「当法人」)は、新型コロナの影響により困窮するひとり親家庭に向けてクリスマスギフトを配布し、サプライズとエールを送る取り組み『HIGH FIVE CHRISTMAS 2022 #ひとり親家庭のサンタになろう』を開催します。









●「HIGH FIVE CHRISTMAS 2022 #ひとり親家庭のサンタになろう」特設サイト

https://www.hf-f.com/charity-for-christmas2022/



昨年に続き、ひとり親や非正規雇用で働く女性を支援する一般社団法人グラミン日本(東京都中央区

、理事長CEO:百野公裕、以下「グラミン日本」)の後援を受けて実施し、8,000世帯の子どもたち13,000人にギフトを贈る計画です。



当方人は、12月16日(金)と17日(土)を梱包本番日として、全国への発送準備を行い、この度、梱包作業を手伝っていただけるボランティア(サンタを手伝うエルフ)を募集いたします。



■ 実施日 : 2022年12月16日(金)、12月17日(土)

■ 集合時間: 10:00現地集合

■ 終了時刻: 17:00(予定)

■ 開催地 : 〒350-0269 埼玉県坂戸市にっさい花みず木1丁目6−1

■ 最寄り駅: 北坂戸駅(バス:約10分 タクシー:約10分)

■ 駐車場 : 有り(※申告が必要です)

■ 募集人数: 各日 70名

■ 申し込み方法: 以下URLフォームからお申込みください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8ElOclX13QpiwrvWNkCn_jfxMAvd7J6mGaDoz8aTDn_sApQ/viewform



また本プロジェクトに関し、クリスマスギフトの送料に充てられるクラウドファンディングも実施中ですので、合わせてご案内いたします。



●クラウドファンディング参加ページはこちら

https://camp-fire.jp/projects/view/632266



ハートフルファミリーは、今後も各種施策を通じてシングルファミリーの支援を行ってまいります。





『HIGH FIVE CHRISTMAS 2022 #ひとり親家庭のサンタになろう』実施概要



■ プレゼントボックス配布世帯数

8,000世帯(子ども総数13,000人)予定

※昨年(2021年)実績:5,500世帯、子ども総数10,000人(ハートフルファミリー会員対象)



■ プレゼントボックスの内容

子ども向け:お菓子、文具、本、おもちゃ等

保護者向け:日用品、日用雑貨等



■ クリスマスまでのタイムライン

11月13日(日) プロジェクト・クラウドファンディング開始

12月16日(金)17日(土) サンタボランティアによるギフトボックスづくり

12月24日(金)12月25日(土) プレゼントボックスをひとり親家庭にお届け







■ 一般社団法人ハートフルファミリー



● 団体概要

シングルマザー及びシングルファザーの総合的な自立支援活動を行い、シングルファミリーの親子

が活力ある社会生活を送れるようにサポートする支援活動全般を実施。

1 ひとり親向け情報サイト『ハートフルバンク』の運営(http://hartfullbank.com)

2 地域社会によるひとり親家庭応援の体制作りへの取り組み

3 個別相談窓口の運営

4 ひとり親家庭の就業への理解と体制づくりへの取り組み

5 ひとり親の就業するための教育や育成



● 代表理事 藤澤哲也

【経歴】

1982年 株式会社TC PRO INTERNATIONAL 創立

2014年 株式会社ワールドフォースインターナショナル取締役就任

2020年 一般社団法人ハートフルファミリー代表理事就任



【福祉活動歴】

1999年 ニカラグワ・ホンジュラス災害支援、現地JICAと視察、物資提供

2003年~2007年 北海道大学医学部への継続支援

2007年 アフリカマラウィ共和国 食糧工場へ寄付、



アメリカ最大級民間援助団体「フィード ザ チルドレン」へ寄付、

工場視察、現地農業支援、農作物教育ファーム設立支援



● 理事 西田真弓

【経歴】

19歳で結婚23歳出産、29歳で離婚。スポーツクラブNAS株式会社にてテニスインストラクターを行いながら、フリーランスにてキッズテニススクールの企画開発、イベント運営を行う。

離婚後の2004年、経済克服のため営業代行として起業をする。

2005年、株式会社m’s company internationalを創立し、デザイン/WEB制作/イベント企画などを運

営。

2006年シングルマザーによる在宅稼働体制「シンママノマド部」を発足しシングルマザーの働き方を

発信。

2016年1月より一般社団法人ハートフルファミリーの創設及び常任理事に就任(現任)。



■ 一般社団法人グラミン日本

ムハマド・ユヌス博士により、バングラデシュに設立されたマイクロファイナンス機関「グラミン銀行」の日本版として2018年に設立。グラミン銀行は、生活困窮層の自立を支援した功績により2006年にノーベル平和賞を受賞しました。「誰もが活き活きと社会で活躍する持続可能な社会」の実現をビジョンに掲げ、主に生活困窮の状態にある女性に対して、生活資金ではなく「起業や就労の準備資金」を融資するマイクロファイナンスと、多様なパートナーとの共創によって生まれる「一歩を踏み出す機会」を提供することをミッションとしています。私達は、チャンスを願い、一歩を踏み出そうと想う人々の伴走者として、共に歩み続けます。

■HP: https://grameen.jp/

■Facebook: https://www.facebook.com/GrameenNippon

■Twitter: https://twitter.com/GrameenNippon

■note: https://note.com/grameennippon



