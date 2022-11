[カリマーインターナショナル株式会社]

karrimor 22AW collection “Camp by karrimor”



この度、英国発祥のアウトドアブランド『karrimor (カリマー)』は、2022年秋冬コレクションの第四弾として、秋冬キャンプ向け新作アイテムを公式オンラインページ内コンテンツ“Camp by karrimor ”にて発売いたします。









22年秋冬シーズンは「Embraced by “karrimor”」〈karrimorに包まれる〉をテーマに製品を開発。カリマーは、長年アウトドアフィールドで培ってきたノウハウで、安全・快適な生活をサポートすることが信頼に繋がると考えています。

登山やアウトドアのフィールドのみならず、日常生活の中のアクティビティもアウトドアの領域ととらえています。カリマーに包まれることでより豊かで安心感のあるアウトドアライフを応援していきます。



今回発売するアイテムは秋冬キャンプシーンに最適な5アイテム。

「thermal camp 2 way jkt (サーマル キャンプ 2 ウェイ ジャケット) 」難燃素材を採用し、秋冬向けに中綿仕様にアップデートした〈前開き・スモック〉タイプと両A面で着用可能な2WAYコート。

「GRPN half zip pullover (GRPN ハーフジップ プルオーバー)」耐久性、熱伝導性に優れたグラフェン素材を採用。リラックスシルエットで重ね着もしやすいフリースプルオーバー。

「camp insulation vest (キャンプ インシュレイション ベスト)」大小様々なポケットを5個配し、中綿にはリサイクル素材〈COMFORTEMP(R)〉を使用した収納力と保温性に優れたキャンプシーン向けのベスト。

「rigg pants (リグ パンツ)」春夏の定番ショーツをベースに難燃素材を採用し、大容量ポケットを含む6個のポケットでライフシーンでも活躍する通年仕様のパンツ。

「strap wallet (ストラップ ウォレット)」取り外し可能なバックルストラップやカードホルダーなどシンプルなデザインながらも機能的なストラップ付きウォレット。

秋冬向けに保温性の高いアイテムをラインナップした〈karrimorに”暖かく”包まれる〉これらキャンプシーン向け5アイテムは、カリマーストア各店及び公式オンラインストア、お取り扱い店舗にて発売中です。



Camp by karrimor 特設サイト

https://www.karrimor.jp/item/FEATURE_072.html





PRODUCT



■thermal camp 2 way jkt (サーマル キャンプ 2 ウェイ ジャケット)





難燃素材を採用した2wayコート。前モデルのデザインを踏襲し、夜間、秋冬シーズンにも活躍する中綿仕様へアップデート。中綿には、GRS認証リサイクル素材COMFORTEMP(R)を採用。 通常時は着脱が容易な前開き側にて、キャンプシーンではセキュリティ用キーループを配置したウエスト大容量ポケットが搭載されたスモック側での着用と二通りの着用を可能に。ポケット部分には抗菌加工素材を採用。









商品番号:101436

価格:¥23,100(税込)

サイズ:M / L

重量:590g (L)

カラー:Vintage Blue / Moss Green / Black

素材情報:〈表地〉flame-resisting Taffeta(ポリエステル100%),〈中綿〉comfortemp(R)SOFT(ポリエステル 100%)

商品ページ:https://www.karrimor.jp/item/101436.html



■GRPN half zip pullover (GRPN ハーフジップ プルオーバー)



耐久性、熱伝導性に優れたグラフェン素材のフリースプルオーバー。ソフトな肌触りと適度な伸縮性をもち合わせ、また汗を素早く外部へ逃がす通気性と速乾性を備える。重ね着としての着用も想定したリラックスシルエットを採用。チェストポケット部分には抗菌加工素材を採用。キャンプシーンのみならず、幅広いシーンで活躍する一着。









商品番号:101428

価格:¥15,400(税込)

サイズ:S / M / L / XL

重量:370g(L)

カラー:Aluminium / Vintage Blue/ Black

素材情報:〈本体〉Easy warm™ 2.0 Graphene (ポリエステル100% ),〈別布〉Polyester Dyed Typewriter

商品ページ:https://www.karrimor.jp/item/101428.html



■camp insulation vest (キャンプ インシュレイション ベスト)



収納力と保温性に優れたキャンプシーン向け中綿入りベスト。表地にはシワになりにくいSOLOTEX(R)素材、中綿はGRS認証リサイクル素材COMFORTEMP(R)を採用。 側面にワンドポケットを搭載した事でペットボトルなどの収納を可能とし、サイドに配置したアジャスターは収容物の固定を可能とするのみではなく、身幅の調整機能も可能に。背面の大容量ポケットは、容易に物の出し入れが可能、大小様々な5個のポケットを配し、小物類の収納に便利。









商品番号:101437

価格:¥20,900(税込)

サイズ:S / M / L / XL

重量:310g (L)

カラー:Navy / Moss Green/ Black

素材情報:〈本体〉SOLOTEX(R) ( ポリエステル 100% ),〈中綿〉 comfortemp(R) SOFT ( ポリエステル 100% )

商品ページ:https://www.karrimor.jp/item/101437.html



■rigg pants (リグ パンツ)



春夏向けカリマー定番のrigg shortsをベースにデザインした通年仕様パンツ。難燃素材を採用することで、焚火など火を扱うキャンプシーンでも活躍。収納に優れた計6箇所の大小様々なポケットを搭載 。外側のポケットは0.5Lペットボトルの収納を想定したサイズ設定に。 ベルトループを搭載することにより、ポケットに荷物を入れた際もずり下がりを防止。ライフシーンでも活躍する一着。









商品番号:101441

価格:¥15,400(税込)

サイズ:XS /S / M / L / XL

重量:280g(L)

カラー:Vintage Blue / Moss Green / Black

素材情報:flame-resisting Taffeta(ポリエステル 100%)

商品ページ:https://www.karrimor.jp/item/101441.html



■strap wallet (ストラップ ウォレット)



ハリ感のある生地とシワ感のある生地のコンビネーションの風合いが魅力のストラップ付きウォレット。取り外し可能なコンパクトウォレットは携行性にも優れ、ワンタッチで外せるバックルストラップは、頻繁に使用するスマートフォンでも使いやすく、貴重品である鍵をぶら下げたりと自由にアレンジ可能。ベーシックなカラーからコーディネートのアクセントになるカラフルなカラーまで展開。日常使いからアウトドアやフェスでも活躍。









商品番号:501137

価格:¥4,180(税込)

サイズ:H9×W12cm

重量:60g

カラー:French Rose/Turquoise,Turquoise/Olive,Olive/Mustard,Black

素材情報:210D Washer NY (ナイロン 100%), N500D (ナイロン100%)

商品ページ:https://www.karrimor.jp/item/501137.html





karrimor (カリマー)とは



カリマーの歴史は、1946 年に英国の北西部・ランカシャー カウンティ(州)でサイクルバッグメーカーとして創業したことに遡ります。タフで機能的な製品に対する評判は、ほどなくして登山家にも届くこととなり、クライマー向けのリュックサックを手がけるようになりました。

ブランドの語源は「carry more=もっと運べる」。対象となるフィールドで求められる装備一式を過不足なく運ぶことのできる堅牢性や優れた背負い心地、かつクライミングに対応する機能を盛り込んだカリマーのリュックサックは、クライマー自身の能力はもちろん、新たに対象となるフィールドの可能性を広げました。そして今もなお、新たなフィールドへの挑戦を続けています。



