[株式会社HashPalette]

12月9日より世界最大のNFTマーケットプレイス「OpenSea」でオークション方式で販売開始予定



株式会社HashPalette (ハッシュパレット : 本社東京都港区、代表取締役CEO : 吉田世博、以下HashPalette)が開発・提供する、Play to Earn (P2E) 型ブロックチェーンゲーム『CryptoNinja Party!』の第3回ゲームNFTセール実施についてお知らせします。『CryptoNinja Party!』のゲームリリースは来月を予定しており、本セールはゲームリリース前最後のセールとなります。







本セールは、オークション方式での実施を予定しております。

セールの概要は以下の通りです。



■セール概要

【販売するNFTの概要】

本セールでは公式TwitterおよびDiscord上で実施した「オリジナル忍者キャンペーン」において入賞した3作品を3DNFT化し、オークション方式で販売します。



<オリジナル忍者キャンペーンの詳細はこちら>

https://twitter.com/c_ninja_party/status/1593192862547869697



レアリティや価格、数量などの販売詳細は下記画像をご覧ください。





本セールにおける落札価格の50%がキャラクターデザイン制作者のクリエイター様に還元されます。



【販売場所】

OpenSea(https://opensea.io/)



【スケジュール】

オークション期間: 12月9日 (金) 20時 - 12月11日 (日) 20時



【開始価格】

0.01 ETH~ (11月22日時点円換算 : 約1,600円~ )



【決済方法】

ETH





■CryptoNinja Party! とは





『CryptoNinja Party!』は、日本を代表するNFTコレクションである「CryptoNinja」から派生したパーティ型Play to Earnブロックチェーンゲームです。日本の法規制を遵守した、日本のユーザーが安心して遊べるゲームになっております。シングルプレイだけでなく、ユーザー同士で対戦できる対戦プレイなど、順次挿入されるミニゲームをコミュニティメンバーと一緒に楽しむことができます。

『CryptoNinja Party!』はHashPaletteが開発するNFT特化ブロックチェーン「Palette(パレット)」を採用しています。ゲームで使用するトークンは「パレットトークン(PLT)」「CryptoNinja Party!トークン(CNPT)」を予定しており、ゲームをプレイすることによりトークンを獲得することができるPlay to Earnのエコシステムが設計されています。



<『CryptoNinja Party!』公式ホームページ・SNS>

公式ホームページ : https://www.cryptoninja.party/home

Twitter:https://twitter.com/c_ninja_party

Discord:https://discord.gg/C6QpYRHCGy



・タイトル名 : CryptoNinja Party!(クリプトニンジャパーティー)

・ジャンル : パーティ型P2Eブロックチェーンゲーム

・対応チェーン : パレットチェーン

・対応端末 : スマートフォン(Android/iPhone)、PC

・提供元 : HashGames(株式会社HashPalette)

・ホワイトペーパー : https://www.cryptoninja.party/CryptoNinjaParty_Whitepaper.pdf?t=1668767277539



<CryptoNinjaとは>

「CryptoNinja」は2021年9月に始まった、忍者がモチーフの日本発NFTコレクションです。プロデュース及びマーケティング担当のikehaya氏と、イラスト担当のRii2氏の2人によって発足しました。取引高、知名度ともに日本を代表するNFTコレクションとなっております。



(2022年11月時点の数値)

Twitterフォロワー数 : 44,000人+ ( https://twitter.com/CryptoNinja_NFT )

Discordコミュニティ : 63,000人+ ( https://discord.com/invite/ninjadao )





■HashGamesについて

2022年2月に設立されたブロックチェーンゲームスタジオ「HashGames」では、パレットチェーン上でのPlay to Earnゲームの設計・開発、パレットチェーンのクロスチェーンハブ機能を活かしたマルチチェーン対応、海外ユーザーへのマーケティング活動を支援いたします。2022年度はPlay to Earnゲーム3タイトルをリリースし国内規制に完全に準拠した日本初のPlay to Earnゲームエコシステムの構築を目指します。

URL : https://www.hashgames.io/





■会社概要

<HashPalette>

会社名 : 株式会社HashPalette

所在地 : 東京都港区芝4-5-10 EDGE芝4丁目ビル10階

代表者 : 代表取締役CEO 吉田 世博

設立 : 2020年3月2日

事業概要 :

NFT形式での流通に最適化されたブロックチェーンネットワーク「Palette(パレット)」の開発およびNFT関連システムの開発・販売・コンサルティング

URL : https://hashpalette.com/

Twitter : https://twitter.com/hashpalette





■本件に関するお問い合わせ先

株式会社HashPalette 広報

pr@hashpalette.com



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/25-17:46)