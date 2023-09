[株式会社 PLUIE]

カスタムオーダーリングや1点もの、新作商品もご用意しております。



ユニセックスジュエリーを展開するPLUIEは、2023年9月15日(金)より4日間限定で大阪でのポップアップストアを開催致します。カスタムオーダーリングや1点ものも複数ご用意をしております。(https://pluie.co.jp/)







PLUIE in OSAKA

ジュエリーブランドPLUIE(プリュイ)は、2023年9月15日(金)より大阪でのポップアップストアを開催致します。既存商品や1点ものに加え、新作アイテムの在庫もご用意しております。



下記商品の販売、イベントもございます。

・9/16(土) - 18(月) 先着5点限定 シルバーキーチェーン

[会員ランクHermosa以上対象、お一人様1点限り]







・ 9/15(金) - 18(月) WEDDING EVENT

[2本10万円以上のカスタムリングをご成約の方に、 刻印入りキーチェーンプレゼント]

[ウエディングクラウンをご成約の方に、ピアス/イヤーカフ/リザーのリースサービス]







・9/15(金)-18(月) GIUGIU in PLUIE







既存商品に加えて、1点ものもお求めいただけるほか、

メンズラインのジュエリーも取り揃えております。



カスタムオーダーリング、ウエディングクラウンのご試着やオーダーも可能です。



皆様のご来店をお待ちしております。







PLUIE in 大阪

会期:9月15日(金)~9月18日(月)

時間:11:00~20:00

会場:大阪府大阪市西区江戸堀1-16-32 E-BUILDING 1F



●PLUIE 公式オンラインストア

https://pluie.co.jp/



●Instagram

PLUIE official(@pluiehair) https://www.instagram.com/pluiehair/

PLUIE Tokyo(@pluietokyo) https://www.instagram.com/pluietokyo/

PLUIE homme(@pluie.homme) https://www.instagram.com/pluie.homme/



