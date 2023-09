[LVMH ウォッチ・ジュエリージャパン株式会社 ゼニス ディヴィジョン]





クロノグラフの第一人者として時計界をリードするスイス高級時計ブランド『ゼニス』(LVMHウォッチ・ジュエリージャパン株式会社)は、パイロットウォッチの発売を記念して、写真家レスリー・キーとのコラボレーション写真展「THE SKY IS YOURS -空と夢と私-ゼニスフォトエキシビジョンby レスリー・キー」を2023年9月16日(土)から10月1日(日)まで、X8ギャラリーにて開催いたします。



150年以上の歴史を誇る名門時計ブランドとして、今なお進化し続けるゼニスと、ポートレートで世界を魅了するレスリー・キーが、夢を抱く人々を撮影する新たなプロジェクト。一般公募から選ばれた約50組の夢に向かい活動している人たちと、ゼニス ブランド アンバサダー 竹内涼真、ゼニス グローバル フレンド オブ ブランドのホラン千秋など、ゼニスに関わりのある人物のポートレートを撮影。



水平線のはるか彼方を目指した航空界の先駆者たちのスピリットを受け継いだゼニスのパイロットウォッチは、どんなに高く遠い夢であっても、それを追いかけるように呼びかけるコンセプトを持っています。期間中、会場ではゼニスのパイロットウォッチの世界観とともにレスリー・キーが撮影したポートレートを楽しむことができます。



レスリー・キーからのメッセージ

夢を追うあなたを撮りたい

夢を見続けている人に会いたい、その生き生きとした瞬間をつかまえたい。僕はそう思いながら各国のスターから身近な人々まであらゆる存在を撮り続けてきた。その25周年の記念の年に、スイスの時計マニュファクチュールブランドであるゼニスとの新たなコラボレーションが叶った。

母を早く亡くし孤独な人生を歩いてきた僕は、母の写真をほとんど撮れなかったけれど、カメラは引っ込み思案の僕を少しずつ変えてくれる武器になった。シャッターを切ればその瞬間にしかない生命の輝きを残せる。大切な時間を永遠に思い出すことができる。時計のメゾンであるゼニスが大切に刻んできた時間も同じではないかと思う。スターだけでなく誰でも人は生まれながらにオリジナルな人生を与えられているし、その一瞬を切り取った写真は家族や友人の胸を温かくする。僕はそんな写真の力を信じている。



ゼニス パイロットウォッチ 発売記念 エキシビション

「THE SKY IS YOURS -空と夢と私-ゼニスフォトエキシビジョンby レスリー・キー」

会期:2023年9月16日(土)~10月1日(日)

営業時間:11:00~19:00 *火曜日休館

会場:X8 GALLERY

渋谷区神宮前5丁目27番7号 アルボーレ神宮前1F/2F

東京メトロ千代田線 「明治神宮前」駅 徒歩7分

JR線 「渋谷」駅 徒歩8分 「原宿」駅 徒歩12分



