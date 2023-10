[PINCH HITTER JAPAN株式会社]

PINCH HITTER JAPAN株式会社(本社:長崎県諫早市、代表取締役社長:吉岡 拓哉)は女性活躍を推進している企業に贈られる「WOMAN’s VALUE AWARD2023」のジェンダード・イノベーション部門にて特別賞を受賞致しました。







WOMAN’s VALUE AWARDとは





日本ウーマンズバリュートレーニング協会が主催しており、女性の活躍推進に向けて様々な取り組みを行っている企業・個人に贈られる賞です。ノミネートの選出方法は、経営陣が女性活躍へどのような考え方を持っているのか、女性管理職の活躍実績、新卒採用において女性活躍にどのような期待を込めているか、などの審査基準をもとに、LiLi Academyに登録しているキャリア志向の女子学生・社会人女性などの審査員の投票によって選出されます。





表彰部門





ダイバーシティ部門 / サステナブル部門 / ジェンダード・イノベーション部門



WOMAN'S VALUE AWARD公式サイト

https://wva-award.net/



PINCH HITTER JAPANについて





2013年に長崎県にて創業。平均年齢は27歳。 年間取扱高308億円、従業員数81名、企業が抱える滞留在庫を一括買取、販売する事業、M&Aの仲介ではなく事業そのものを買取、販売する事業などを運営しており、昨年はアジア太平洋地域の100万社が対象となるアジア太平洋急成長企業ランキングにて149位、国内38位、小売部門5位にランクインしました。

現在は東京支社も含めて取引企業約1万社となっております。



PINCH HITTER JAPAN株式会社





東京支社:東京都中央区日本橋本町3-9-7 7階

長崎本社:長崎県諫早市小船越町1006-1

物流倉庫:長崎県諫早市新道町70-3

創業:2013年4月

資本金:43,000,000円



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/18-19:46)