保険ご加入者様の「MELONオンライン」優待利用が可能に



マインドフルネスのプラットフォーム「MELON(メロン)」を運営する株式会社Melon(本社:東京都港区、代表取締役CEO:橋本 大佑、以下MELON)は、MICIN少額短期保険株式会社(所在地:東京都千代田区、代表取締役:笹本 晃成、以下:MICIN少額短期保険)と協業いたします。5月12日(金)からMICIN少額短期保険の保険ご加入者様の「MELONオンライン」優待利用が可能になります。







今回の取り組みの背景





MELONは「最高のすっきりに、出会おう。」をスローガンに、科学的なアプローチに基づいた「マインドフルネス」を実践することを通じて、1人でも多くの人が幸せに生きることができる社会を目指しています。

また、MICIN少額短期保険は、がん経験者が治療中から経済的な備えを持てるような保険を提供しており、そのなかで保険にご加入のお客さまから、経済的な不安のみならず、心身の不調や、再発に関する不安などのお気持ちを多く伺っています。がん経験者のメンタルケアについては以前から認知行動療法の研究が進んでおり、近年では、オンラインのマインドフルネスの有効性も報告されています。*1,2



そこで、我々は、科学や医療、テクノロジーの知見を活用したより良いサービスの追求に真摯に取り組む仲間として、マインドフルネスをキーにしたコラボレーションに取り組んで行こうと考えました。



◆がんを経験された方の声にお応えする<がん経験者専用>の保険

一度がんになると、今までの保険にはなかなか入れませんでした。でも、本当はそんな時こそ安心できるサポートが必要だから。MICIN少額短期保険は、がん経験者が治療中から経済的な備えを持てるような保険を提供しています。



◆累計30万人以上が利用するライブ形式のマインドフルネスサービス「MELONオンライン」

MELONは、マインドフルネスを手軽に継続するためのオンラインサービス「MELONオンライン」を提供しています。専門のインストラクターによるライブ形式のクラスで行い、マインドフルネスを楽しく継続できる仕組みを構築しています。



今回の取り組みの内容1.~保険加入者限定「MELONオンライン」優待利用~





今回の協業によって、身体的、精神的な不調を改善する効果のあるマインドフルネスを、より多くの方に実践していただく機会をご提供します。

MICIN少額短期保険の保険にご加入いただいている方限定で、マインドフルネスのプログラムをオンラインで受講できる「MELONオンライン」を優待価格でご利用いただけます。※詳細は、ご契約者さまへご案内いたします。



「MELONオンライン」は、月300以上のクラスにお好きな時間に参加することが可能です。予約は不要です。初心者から上級者まで、豊富なプログラムラインアップを用意しております。



今回の取り組みの内容2.~がん経験者向けの体験イベントを共催~





MELONとMICIN少額短期保険は、2023年5月20日(土)に、オンラインイベント『実践!初めてのマインドフルネス ~いざという時の心のリセット術~』を共同で開催いたします。

がん経験者は、身体のこと以外にも、生活を取り巻くさまざまな心配ごとを抱えながら生活を送っています。特に再発に対する不安は、初期治療終了して数年が経過しても持続し、がん経験者の半分が中等度以上の不安を抱えていることも報告されています。※



第一部のトークセッションでは、実際にマインドフルネスを体験していただいた乳がん経験者の方に感想をシェアしていただきます。第二部では、MELONのマインドフルネスプログラムをイベント参加者の皆さまにオンラインで実際に体験していただきます。



■セミナー概要

開催日時 :2023年5月20日(土)20:00~21:00

参加費 :無料(事前登録制)

開催形式 :ZOOMでの開催 ※人数限定で会場でのご参加も受け付けています

プログラム:(第一部)トークセッション:がん経験者の悩みとマインドフルネスの活用方法

(第二部)MELON マインドフルネスプログラム体験セッション

申込み方法:下記リンクからお申込みください

URL :https://forms.micin-insurance.jp/event20230520



MICIN少額短期保険株式会社 代表取締役 笹本晃成 メッセージ







現在弊社は、がんを経験された方向けの保険を提供しております。ご加入者様は、身体的・経済的な不安だけでなく、精神的な不安を抱えられている方が多数いらっしゃいます。「少しでもご加入者の皆さまにお役に立てることはないか」QOLの改善につながるプログラムやサービスを提供できないか」と、常に検討を重ねてきた中、この度のコラボレーションが実現しました。

このコラボレーションで実現させたい「一人ひとりが幸せに生きる、そのための選択肢を増やす」は、弊社とMelon社が目指すビジョンそのものです。今回の協業により、一人でも多くの方が、より自分らしい生き方を選択できるサポートができることを願っています。



株式会社Melon 代表取締役CEO 橋本大佑 メッセージ







今回、MICIN少額短期保険様と協業できたことを大変嬉しく思います。メンタルヘルスは「人がその人らしく生きる」ために欠かせない要素です。しかし、現代社会において精神的な健康を保ち続けることは大変難しくなっています。この課題解決策として注目を集めているのが、マインドフルネスです。

医療の分野では「マインドフルネスストレス低減法(Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR)」として、不安やうつ症状の改善のためにも使われています。



今回の協業により、がんを経験してさまざまな不安を抱える方に、気軽にプログラムに参加いただける機会を提供できるようになりました。マインドフルネスを通じて、一人でも多くの人が幸せに生きることができる社会を目指していきます。



MICIN少額短期保険株式会社 企業情報





MICIN少額短期保険株式会社は、医療の進化により見つかる病気や治せる病気が増える中、医療×テクノロジーの強みを活かし、これまでなかった「本当に必要な時に入ることができ、本当に必要な保障を受けられる」保険サービスの開発・提供を目指し、2021年7月に医療ベンチャー企業、株式会社MICINの子会社として開業しました。2021年8月、第一弾の保険商品として、女性特有がん(乳がん・子宮頸がん・子宮体がん・卵巣がん)に罹患された方が再発や新たながんに備えるための保険(女性特有がん経験者専用がん保険)の販売を、2022年8月、経験したがんの種類やステージに制約がない、がん経験者向け入院保障保険の販売を開始しました。

代表者:代表取締役 笹本晃成

所在地:東京都千代田区大手町2-7-1 TOKIWAブリッジ12階

設立日:2020年2月

資本金:4億2,065万円

事業内容:少額短期保険業

URL:https://micin-insurance.jp/



株式会社Melon 企業情報





株式会社Melonは、日本中に “メディテーションする場” をつくり、マインドフルネス・カルチャーを広め、日本・世界のウェルビーイングを向上させることをミッションとして活動しています。米国の大学や研究機関で効果が認められたエビデンスをベースに、初心者にも取り組みやすく、継続しやすい、科学的なアプローチに基づいたマインドフルネス・プログラムを開発し、個人・法人のお客様に提供しています。

代表者:代表取締役 CEO 橋本 大佑

所在地:東京都港区南青山6-2-2 南青山ホームズ301

設立日:2019年4月

資本金:9900万円

事業内容:マインドフルネスのオンラインサービス「MELONオンライン」、マインドフルネスの法人研修

URL:https://www.the-melon.com



