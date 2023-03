[スポーツ庁]









スポーツ庁では、一人でも多くの方がスポーツに親しむ社会の実現のため、「Sport in Lifeプロジェクト」として、様々な取組を行っています。



この度、本プロジェクトの一環として、スポーツ人口拡大への貢献に資する優れた取組を表彰する「第2回Sport in Lifeアワード」の受賞団体が決定いたしましたのでお知らせします。



受賞者には、3月7日(火)に開催する表彰式にて賞状が授与されます。





■受賞団体

<Sport in Life 2022大賞(最優秀賞)(1団体)>





一般社団法人parkrun Japan 「parkrun(パークラン)」





<Sport in Life 2022優秀賞(8団体)>

【企業部門】





一般社団法人ルートプラス 「スポーツアフターワーク」

株式会社ユーフォリア 「働く人のウェルビーイングを実現する「ウェルネスプログラム」」

アステナホールディングス株式会社 「社内ウォーキングイベント×企業版ふるさと納税「歩くふるさと納税」」



【団体部門】





一般社団法人公園からの健康づくりネット 「お昼休み☆20分ゆるゆるストレッチ」

一般社団法人ダンス教育振興連盟JDAC 「シニア向け「健康ダンス教室」の開催」



【自治体部門】





品川区教育委員会事務局 「しながわ学校2020レガシー」

嬬恋村 「スポーツのチカラで村を元気に! 地域多世代交流活動「嬬恋村フィットネスフェスタ」2022」

館山市 「館山市スポーツ推進委員による、身近で気軽な楽しいスポーツ事業!」





■表彰式(兼Sport in Lifeコンソーシアム総会)

【日時】 令和5年3月7日(火)15時00分~17時30分

【会場】 東京ポートシティ竹芝(東京都港区海岸1-7-1)

オンライン配信(https://www.youtube.com/watch?v=T3guRtsVzSU)



■トークセッション

【テーマ】「様々な立場の人が「ともに」スポーツを「楽しめる」環境づくり」

【登壇者】

・室伏 広治 (スポーツ庁長官)

<ゲスト>

・石塚 大輔 氏 (スポーツデータバンク株式会社 代表取締役)

・飯塚 智広 氏 (NTT東日本 野球部前監督)

・金岡 恒治 氏 (早稲田大学スポーツ科学学術院教授)

<ファシリテーター>

・平井 理央 氏 (フリーアナウンサー)



※詳細はスポーツ庁HPよりご確認下さい。

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/houdou/jsa_00127.html



