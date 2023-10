[株式会社東北新社]

『ひつじのショーン ムービー・フェスティバル with ウォレスとグルミット』2023年12月15日(金)より全国公開!



株式会社東北新社(本社:東京都港区)がライセンスを所有するイギリス発のクレイ・アニメーション「ひつじのショーン」と「ウォレスとグルミット」。「ウォレスとグルミット」として初めてアカデミー賞(R)短編アニメ映画賞を受賞した名作映画『ウォレスとグルミット ペンギンに気をつけろ!』の公開30周年を記念し、アードマン・アニメーションズが贈るスペシャルな上映プロジェクト『ひつじのショーン ムービー・フェスティバル with ウォレスとグルミット』を12月15日(金)より新宿ピカデリーほか全国にて公開することが決定いたしました。

本日はメインビジュアルと、アカデミー賞(R)受賞作品を含む上映内容を初解禁いたします。その他、ムビチケ情報等、特集上映にまつわる新情報もお届けいたします。





”ワン!”ダフルな”メェ~”作が映画館に大集合!

アカデミー賞(R)受賞作『ウォレスとグルミット ペンギンに気をつけろ!』公開 30 周年記念

アードマン・アニメーションズが贈るスペシャルな上映プロジェクト!





■情報解禁1.映画館で映画を楽しむひつじたちと、フィルムの上を駆ける

ウォレスとグルミットのメインビジュアル

本日、『ひつじのショーン ムービー・フェスティバル with ウォレスとグルミット』のメインビジュアルを解禁!アードマン・アニメーションズの2大人気キャラクター、「ひつじのショーン」「ウォレスとグルミット」に登場するキャラクターが大集合!長いストローを使ってショーンとジュースを飲んでいるティミーやポップコーンを食べるビッツァー、パンフレットを逆さまに読んでいるナッツ等、ショーンと仲間たちが思いのままに映画館で上映を楽しんでいる様子が印象的です。







~この冬は、映画館でワクワクもこもこ楽しもう!~

イギリスの世界的アニメーション・スタジオ、アードマン・アニメーションズが生み出した「ひつじのショーン」と「ウォレスとグルミット」。アカデミー賞(R)短編アニメ映画賞を受賞した名作『ウォレスとグルミット ペンギンに気をつけろ!』の公開 30 周年を記念して、シリーズの名作が映画館に大集合!みんなで名作の数々を映画館でプレイバックしよう!



■情報解禁2.アカデミー賞(R)受賞作品を含む“メェ~”作揃いの上映内容

本日、さらに『ひつじのショーン ムービー・フェスティバル with ウォレスとグルミット』の上映内容も解禁!アカデミー賞(R)受賞作品を含む、名作揃いの豪華なラインナップです。上映プログラムは全部で4種類。「ひつじのショーン」と「ウォレスとグルミット」両作品を一度の上映で楽しんでいただける貴重な枠もご用意しています。



▼上映作品 タイトル

1.『映画 ひつじのショーン~バック・トゥ・ザ・ホーム~』 アカデミー賞(R) 長編アニメ映画賞ノミネート

2.『映画 ひつじのショーン UFOフィーバー!』 アカデミー賞(R) 長編アニメ映画賞ノミネート

3.「ウォレスとグルミット」傑作選 ※日本語字幕版での上映となります

『ウォレスとグルミット チーズ・ホリデー』 アカデミー賞(R) 短編アニメ映画賞ノミネート

『ウォレスとグルミット ペンギンに気をつけろ!』 アカデミー賞(R) 短編アニメ映画賞受賞

『ウォレスとグルミット 危機一髪!』 アカデミー賞(R) 短編アニメ映画賞 受賞

4.『ウォレスとグルミット ベーカリー街の悪夢』 アカデミー賞(R) 短編アニメ映画賞ノミネート

+『ひつじのショーン ~クリスマスの冒険~ 劇場公開版』 国際エミー賞 キッズ部門「アニメーション」受賞



<上映作品 詳細>※各作品の画像ご使用の際は下記の表、「コピーライト」欄のクレジットを表記ください。









<ムビチケ情報>

●販売価格:一般 1,200円/小人 900円

※税込価格 ※数量限定

●販売開始日:10/6(金)10:00より

●メイジャー通販サイト:https://www.major-j.com/cinema_information.php?id=M20231006004

●オンライン券販売サイト:https://mvtk.jp/Film/Z0000035



<映画前売券付きブロマイド>

●販売開始日:11/1(水)12:00より

●販売価格:一般 1,400円/小人 1,100円(映画前売券価格+ブロマイド代200円の合計)

●ブロマイド:全3種類(絵柄:ポスタービジュアル/ひつじのショーンver./ウォレスとグルミットver.)※ブロマイドの絵柄はお選びできません

●販売サイト:https://ticket.entame-print.jp/store/top.aspx



<『ひつじのショーン ムービー・フェスティバル with ウォレスとグルミット』公式サイト>

https://www.aardman-jp.com/shaun/shaun-moviefes



<ウォレスとグルミット公式サイト/Instagram>

『ウォレスとグルミット ペンギンに気をつけろ!』公開30周年を記念し、「ウォレスとグルミット」公式HPがリニューアル!

11月5日(日)に開催するコンサート等の最新イベント情報をはじめとし、新商品情報等も更新いたします。また、トップ画面では作品の映像をお楽しみいただけるほか、アクティビティページでは、スマートフォンの壁紙や、クラフト素材をアップ予定です。「ウォレスとグルミット」の歴史がわかるHistoryページも後日公開予定ですので、楽しみにお待ちください。

「ウォレスとグルミット」公式サイト:https://www.aardman-jp.com/W_G/



また、本日10月6日(金)より「ウォレスとグルミット」の公式Instagram(@wallaceandgromit_jp)がオープン!ぜひフォローしてウォレスとグルミットとの日常をお楽しみください。



■『ウォレスとグルミット ペンギンに気をつけろ!』公開30周年記念!

11月5日(日)「ウォレスとグルミット」オーケストラコンサート、本日よりチケット一般発売開始&入場者プレゼントも決定!

シリーズとして初めてアカデミー賞(R)を受賞した名作『ウォレスとグルミット ペンギンに気をつけろ!』の公開30周年を記念して、11月5日(日)に「ウォレスとグルミット」オーケストラコンサートの開催が決定!

コンサートホールを舞台に、あの名コンビがオーケストラを巻き込んでお届けする大人から子どもまでお楽しみいただけるとてもスペシャルなコンサートとなっています。第1部ではウォレスとグルミットが活躍するコンサートのためのオリジナルストーリーを、クラシックの名曲から、ウォレスとグルミットやひつじのショーンのテーマとともにお楽しみいただきます。第2部では名作「ペンギンに気をつけろ!」(日本語吹き替え版)をオーケストラの生演奏でご堪能ください。



また、会場では「ウォレスとグルミット」待望のオリジナルグッズも販売が決定いたしました。ラインナップは近日発表予定ですので楽しみにお待ちください。





さらに、入場者の方全員にオリジナル缶バッジをプレゼント!

また、当日物販にて5,500円(税込)以上購入された方には

フェザー・マッグロウのピンバッジも差し上げます。

※ピンバッジは1会計につき1点の提供 ※なくなり次第終了

(左)オリジナル缶バッジ

(右)フェザー・マッグロウのピンバッジ







<開催概要>

ウォレスとグルミット IN CONCERT ~「ペンギンに気をつけろ!」30周年記念~



日時:2023年11月5日(日)14:00開演(13:00開場)

会場:すみだトリフォニーホール

料金:全席指定/税込 大人 6,800円 子ども 3,800円(4歳~高校生)

※4歳未満入場不可



<チケット販売スケジュール>

プレイガイド先行:ぴあ、ローソン、イープラス

・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/wg-cc/

・ローソンチケット https://l-tike.com/search/?lcd=70026

・イープラス https://eplus.jp/w&g-concert2023/

一般発売日:10月6日(金) イープラス/ぴあ/ローソン/チケットポート





<出演>

指揮:橘 直貴

管弦楽:東京室内管弦楽団

ウォレス役:萩本欽一(声の出演)



主催:ANY(J:COMグループ)、東北新社

問合せ: チケットポート:03₋6327₋3710(平日10:00~17:00※土日祝休み)



■アードマン・アニメーションズについて

ピーター・ロードとデイヴィッド・スプロクストンにより設立された「アードマン・アニメーションズ」。ストップモーション技術を用いたクレイ・アニメーションの長い伝統を持ちアカデミー賞(R)をはじめとする世界の歴史と権威ある賞を多数受賞するなど、常に高い評価を獲得してきました。

初期の代表作である「モーフ」をはじめ、「ウォレスとグルミット」シリーズ、「チキンラン」、そして全世界 170 の国や地域で展開されている「ひつじのショーン」など、愛らしく愉快なキャラクターたちを生み出し、その作品たちは、世代を超えて、大人から子どもまで魅了し続けています。



■「ひつじのショーン」について



ショーンと仲間たちが繰り広げるドタバタコメディである本作品は、母国イギリスを飛び出して、今や世界 170ヶ国で愛されています。発明家のウォレスと忠犬グルミットによる大ヒットコメディー『ウォレスとグルミット 危機一髪!』(1995年/英) に初登場したひつじのキャラクターがショーンです。人気が出たショーンを主人公にしたスピンオフ作品として「ひつじのショーン」(2007年/英)が放送を開始しました。





・ひつじのショーンキャラクターサイト:https://www.aardman-jp.com/shaun/

・ひつじのショーン公式オンラインショップ:https://www.shaunshop.jp/

・ひつじのショーン公式 Instagram(@shaunthesheep_jp):https://www.instagram.com/shaunthesheep_jp/

・ひつじのショーン公式 X(@aardman_jp):https://twitter.com/aardman_jp

・ひつじのショーン公式 LINE アカウント:https://lin.ee/BPKf304

ショーンと仲間たちが繰り広げるドタバタコメディの世界が表現された、可愛いアイテムが勢ぞろい!



■「ウォレスとグルミット」について

発明家のウォレスと忠犬グルミットによる大ヒットコメディー。記念すべき第1作目『ウォレスとグルミット チーズ・ホリデー』が1989年に制作され、世界の権威ある賞を多数受賞しました。2005年の長編映画『ウォレスとグルミット 野菜畑で大ピンチ!』はアカデミー賞(R)長編アニメ映画賞を含む100以上の映画賞を世界中で受賞しています。シリーズ誕生から30年以上が経った今もなお世界中に熱狂的なファンを持ち、イギリスを代表するキャラクターとして世界中で愛されています。

・ウォレスとグルミット公式サイト:https://www.aardman-jp.com/W_G/

・ウォレスとグルミット公式Instagram(@wallaceandgromit_jp):https://www.instagram.com/wallaceandgromit_jp/



<ご掲載に関してのお願い>

※『ひつじのショーン ムービー・フェスティバル with ウォレスとグルミット』関連の画像使用の際は、下記のクレジットを表記ください。

(C) Aardman Animations Ltd 2023

※各作品の画像ご使用の際はリリース内の表、「コピーライト」欄のクレジットを表記ください。

※コンサート関連の画像使用の際は、下記のクレジットを表記ください。

(C) and (TM) Aardman/W&G Ltd. All rights reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/06-13:16)