[株式会社グラナダ]





■コンセプト

フランスのミシュラン3つ星レストラン「ミラズール」を率いるマウロ・コラグレコシェフによる、日本初のレストラン『CYCLE』(スィークル)。その名前は、「このレストランと美食の体験を通して、常に生まれ変わる自然の美しさ、循環するエネルギー、そして私を魅了するすべての生物の相互作用を再表現したい」というマウロシェフの思いから、名付けられました。



■シェフ



Mauro Colagreco(マウロ・コラグレコ)

アルゼンチン出身。2001年に渡仏し、フランスを代表する数々のシェフのもとで研鑽を積む。2006年に独立し、マントンの地中海の景⾊を一望できる場所にレストランMirazur(ミラズール)をオープン。その6か月後Gault&Millau「Revelation of the Year」を受賞、1年を待たずにミシュラン1つ星を獲得。2009年には、⾮フランス人シェフとして初めてGault&Millau「Chef of the Year」を受賞。2012年にミシュラン2つ星、2019年に3つ星を獲得。また同年、世界のベストレストラン50で第1位を獲得。2021年には世界のベストレストラン50 殿堂入りを果たす。









宮本 悠平(みやもとゆうへい)

マウロシェフは、レストランCYCLEのヘッドシェフに自身の弟子である宮本悠平氏を任命しました。宮本シェフは、2019年にミラズールチームに加わり、短期間の間に頭角を表し、見習いから部門シェフを経て、スーシェフとなりました。マントンの素晴らしい環境の中、生命と自然のサイクルに結びついたマウロシェフの料理とそのフィロソフィーを学び、マウロシェフと共に、世界のベストレストラン50で1位、またミシュラン3つ星を獲得。ミラズールで培った経験をいかし、2023年CYCLEのヘッドシェフに就任。





■オープンの背景とフィロソフィー

マウロ・コラグレコシェフは、常に日本とその食文化に魅せられてきました。日本への幾度との

訪問を通じて、マウロシェフは食器や装飾品に吹き込まれた日本の美を感じました。また、旅先で体験した日本の文化や伝統に加え、自然農法の祖である福岡正信氏の哲学に出会ったことなどが、マウロシェフの土と生物多様性を大切にする考えに影響を及ぼしてきました。

マウロシェフは現在、土壌と生物多様性の保全という目標を掲げ、日々のオペレーションの中でサステナビリティに取り組んでいます。2022年末、生物多様性のためのUNESCO親善大使に初めて指名されたシェフでもあります。CYCLEにおいても、使い捨てプラスチックの排除や地域食材の活用、新鮮な野菜、ハーブなどを自ら育て、大地との繋がりを感じ続けることを大切にしています。そして、持続可能な未来へのビジョンを共有する生産者と優先的に取引していきます。



■料理





マウロ・コラグレコシェフは、バイオダイナミック農法の4つの要素、「根、葉、花、果実」をテーマとした料理

を提供しています。それは食材本来の自然のエネルギーを余すところなく引き出す独自の料理です。CYCLEでも同様に、自然への敬意と、その循環するエネルギーを料理で表現していきます。また、環境への配慮と、ローカルの生産者との繋がりにこだわり、主に日本国内の素材を使用しています。





■MENU

Menu NATURE 24,000 yen~ (tax incl. 26,400~)

タパス、料理5皿、デザート2皿、小菓子

Menu CYCLE 32,000 yen~ (tax incl. 35,200~)

タパス、料理6皿、デザート2皿、小菓子

※メニューの価格や構成は変更になる可能性がございます



■DRINK

Alcohol pairing

お料理を引き立てる厳選したワインとアルコールドリンクの

ペアリング



Non-Alcohol pairing

インフュージョン、お料理に合わせたお茶などで構成する

ノンアルコールペアリング



■予約受付

2023年10月~11月分のご予約受付を2023年9月25日(月)正午から開始いたします。

CYCLEホームページからオンライン予約をご利用いただけます。

https://cyclerestaurant.com



■インテリア

CYCLEの店内は、約9メートルの天高と、天井まで届くガラス張りの窓に囲まれた開放的な空間となっています。インテリアの要となるのは、「神代木」と呼ばれる、何千年もの時を経て掘り出された木材。秋田・山形を跨がる鳥海山(活火山)で 2500 年前に山体崩壊した際の埋れ木を、店内のオブジェやテーブルに使用しています。また、壁には版築という日本の伝統的な左官技術を用い、層に突き固めていくことにより得られる風合いが、長年積み重ねられてきた地層や時間を連想させます。マウロシェフの愛する自然の雄大さと日本の伝統を融合させたインテリアとなっています。



■店舗概要

皇居にほど近い大手町に誕生した複合ビル、Otemachi Oneの1階にレストランCYCLEはオープンします。店舗はOtemachi One Garden(庭)に面しており、レストランからも緑豊かな広場や水景が望めます。また2本の樹齢100年を超えるオリーブの木が入り口でお客様をお出迎えします。







店名:CYCLE(スィークル)

URL: https://cyclerestaurant.com

Instagram: @cyclerestaurant

Mail: info@cyclerestaurant.com

営業時間: 平日17:00~19:00(L.O.)

週末11:30~13:00(L.O.) 18:00~19:30(L.O.)

住所: 東京都千代田区大手町1丁目2番1号 Otemachi One 1階

アクセス: 東京メトロ千代田線・丸ノ内線・半蔵門線・東西線・都営三田線「大手町」駅C4、C5直結

定休日: 月曜日

席数: 47席 個室あり



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/20-20:16)