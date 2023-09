[株式会社ファーイーストカンパニー]

モデルの桐島かれんがクリエイティブディレクターを務めるハウス オブ ロータスの伊勢丹新宿店が本館4階ウエストパークより、本館3階コンテンポラリーへ。「自分と装いの、あたらしい現在地。」をコンセプトとした新ゾーン「CONTEMPORARY(コンテンポラリー)」にて9月20日(水)にリフレッシュオープンいたします。



店内は「OASIS(オアシス)」をテーマに、エキゾチックでありながら、穏やかな時を演出、壁面に集積されたウッドブロックが新たなハウス オブ ロータスのサインです。



Limited Item / 現代女性の感性にフィットする伊勢丹新宿店とのプロジェクト「&C.」





「&C. project」の23AWコレクションのテーマは、 “the Jacket”。ハウス オブ ロータスもこのプロジェクトに参加し、2アイテムを限定販売。「&C. project」は、より洗練された価値を求めるお客さまのために、伊勢丹新宿店と各ブランドによるコンテンポラリーゾーンのために“共創(Co-creation)”し、独自の商品を提案するプロジェクト。今を生きる女性たちが日常シーンで本当に求めている、上質かつオリジナルな新しい商品をご提案します。





◆ミックスツイードノーカラージャケット ¥99,000(サイズ:M / カラー:マルチカラー)

フランスで90年もの歴史を誇るツィードを得意とするCLARENSON(クラレンソン)社のミックスツイードを使用したゴールド釦がアクセントになったオーバーサイズのノーカラージャケット。数種類の糸をミックスすることで軽い仕上がりに、切り替え部分の異素材テープが構築的なフォルムをつくりだし、カーディガン感覚で気軽に羽織れるのも魅力です。



◆ウールカシミヤテーラードジャケット ¥66,000(サイズ:M / カラー:キャメル)

上品なキャメルベージュが美しいセミダブルのテーラードジャケットです。素材はイタリアのプラトー地区の名門紡績メーカーManifattura Tessile Risaliti (マニファットゥーラ・テッシーレ・リサリーティ)社の厳選されたウールカシミヤにビーバー仕上げ加工を施した素材を採用。端正な雰囲気は残しつつも、ソフトな風合い、ゆったりとしたシルエット、滑らかなドロップショルダーで程よくリラクシーな着心地です。



Information







オープンを記念しまして、MIカード決済で税込88,000円以上、お買上げの先着50名さまに、オリジナルのトートバッグを差しあげます。23AWシーズンテーマのインスピレーションから"BRITISH"をイメージしたパーツと"HOUSE OF LOTUS"をポップにアレンジしたオリジナル柄のプリント。(数に限りがございますので、なくなり次第終了とさせていただきます。)



なお、伊勢丹新宿店 本館3階 キャリアスタイル はコンテンポラリーとして全11ブランドでグランドオープンいたします。このオープンを記念して、空間デザインや取り扱う植物に独特な世界観を持ち、ファッション業界でも熱烈なファンを多く持つ名古屋のフラワーショップ〈FLOWER NORITAKE〉によるフラワーマーケットを9月20日(水)~26日(火)まで開催いたします。 税込22,000円以上お買上げの先着180名さまにオープンを記念したフラワーブーケを差しあげます。(※日によってご用意の個数が異なります。)こちらもあわせてお楽しみください。



Shop





◇オープン日:2023年9月20日(水)

◇店名:ハウス オブ ロータス 伊勢丹新宿店

◇住所:東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店本館3階コンテンポラリー

◇TEL : 03-6709-9803

◇営業時間:10時 ‐ 20時



HOUSE OF LOTUS (ハウス オブ ロータス)





コンセプトは「Happiness of Life」。

グローバルな視点で選んだマテリアルと時代を映すデザイン、

そして、受け継がれてきた美しい手仕事をエッセンスに。

本質的な贅沢さ豊かさ、身にまとったときの幸福感を届けます。



ハウス オブ ロータスは、

日々の暮らしの中で、感動やよろこびを感じていただけるような場所でありたいと考えます。

蓮の花のように真っ直ぐに立つ、女性たちの凜とした美しさに、寄り添っていけますように。



【WEB SITE】 : https://houseoflotus.jp/

【SNS】Instagram:https://www.instagram.com/houseoflotus_official/ @houseoflotus_official

Facebook : https://www.facebook.com/houseoflotus.official @houseoflotus.official

LINE:https://page.line.me/927knexb?openQrModal=true



