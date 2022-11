[アッシュ・ペー・フランス株式会社]

音楽とマーケットを融合した、渋谷の街の新しいローカルフェスティバル!



アッシュ・ペー・フランス株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役:原 敏文)は、2022年11月26日(土)・27日(日)の2日間、「新たなクリエイターやカルチャーに触れ合うことのできるローカルフェス」をコンセプトに渋谷区神南KITAYA PARKにてパブリックイベントを開催いたします。キービジュアルはハツカネズミとレコード(音楽)を組み合わせ、渋谷の街を新しい形で表現。会期中は「rooms」フィルターでセレクトされたアパレルや飲食店などのSHOPが集合する他、ライブやDJなど様々なコンテンツをご用意しております。今回、注目のライブアーティストとして【Kuro】【pinoko】【lo-key design】の3組が出演。この日しか観られない特別なステージを展開いたします。https://www.roomsroom.com/jinnanblockparty













ライブアーティスト紹介



■11月26(土)出演



【Kuro】



Music Producer / Singer。東京を拠点に活動するバンドTAMTAMのボーカル兼作詞作曲家として知られる彼女にとって、1stフルアルバム「Just Saying Hi」(2019)はソロ活動を本格化させる契機となる。自身によるトラックメイクに加えEVISBEATSや君島大空といった多様な音楽性のアーティストとのコラボレーションでバンドと別の側面を提示した同作は各メディアやプレイリストでフックアップされる。最新EP「翡翠」(2022)では客演にCampanella、OMSB、GOODMOODGOKUを迎えHIPHOPシーンとさらに接近しつつ、TAMTAMメンバーである高橋アフィや前作から親交のあるShin Sakiura、ピアニスト壷阪健登らとの共同制作など、彼女自身の音楽性を体現するかのようなクロスオーバー的作品となっている。ニューエイジ音楽の影響が窺えるセルフメイドのリードトラック「High」をはじめ、楽曲面にも彼女自身の音楽性の深化が反映されている。



■11月27日(日)出演



【pinoko】



東京を中心に活動するラッパー/シンガー。幼少期よりピアノ、和太鼓、篠笛を始める。15歳から路上ライブを開始、その後23歳で自身に病気が発覚。入院、手術を繰り返す中、ラップを始める。2017年の『手塚治虫作品に敬意を。初音ミクよりラップにのせて』への楽曲提供などで注目を集めた。同年1stミニアルバム『Hotel』をリリース。ドラマシリーズMVが話題になり、シリーズ総再生数600万回を達成。その後も毎年作品を発表し続け、2021年9月に3rd アルバムである『lunatic』をリリース。中国4都市での録画ライブに出演するなど、国内外問わず、若者を中心に支持を得ている。





【lo-key design】



シンガーsaltoとトラックメイカーmarsh willowによる1997年生まれの二人によるプロジェクト。作詞、作曲、編曲、レコーディング、ミックス・マスタリングまで全ての制作プロセスをlo-key designの二人のみで完結させている。2019.10.18にリリースされた1st EP「Design」では itunes R&B/SOUL 国内アルバムチャートで1位を獲得した。 こだわりを感じるミニマルなトラックが、表現力豊かな歌声を際立せている。まるですぐ傍でライブを聴いているかのような感覚になれる。随所に新しいアプローチも散りばめられており、今後の彼らの活躍に期待が高まる。





SHOP紹介







■magari by Made(for)_humans

select&used'magari'

デザイナーズ/テックウェア/裏原を中心とした2000年前後の古着を展開。年代に囚われず曲がったファッションを提案。



■SAUENIR(サウべニア)

サウナグッズ専業ブランド〈サウベニア(SAUVENIR)は、ローカルの土産物屋(スーベニアショップ)にありそうなブートレグ感を漂わせたサウナアイテムを制作しています。オリジナルサウナハット・サウナ傘・サウナ専用マット等、アパレルに止まらないサウナギアを開発しています。



■Tem

私たちのチームにエースはいません。

“three heads are better than two ; if three people gather ; thewisdom of Manjushri”(三人寄れば文殊の知恵)TemはTeamの” a(ace)” を除きTemと名付けました。そんな私たちにしかできない、懐かしいものや好きなものを新しく変えながら、その時の“気分”をモノや花で空間を創造していきます。



■Sleepy-すりーぴー

寝るのがとにかく大好きな私達が「すりーぴー」をテーマに二人展を開催いたします。クレイ(粘土)アーティストのSeikoが制作した作品“Dreap(ト゛レープ)” に、イラストレーターKateがペイントを施したコラボ作品の展示販売。



■HONE BONE SHOP

ほねをつくっています。やわこいものから硬いものも、ぺらぺらのものも。ほねがある生活とない生活ではそこそこ違います。



■NODAL

NODALは1889年創業の足袋の老舗である玉井商店が作る足袋型に特化した日本製のソックスブランドです。NODALとは物事が交わる接点という意味で、足袋製造で培った知識や良さをソックスと混ぜ合わせ、ファッション・スポーツシーンに向けた新しいプロダクトを発信していきます。





FOOD/DRINK紹介









■26日(土)、27日(日)出店



・ミッちゃん餃子

2008年に富山県富山市に「無添加で作る母の味」として小さな餃子専門店をオープンしました。「定食で食べたい」という常連客の声に応えて、イートインスペースも併設した新店舗を2019年3月に移転オープン。ミッちゃん餃子は“キャベツ”が命。季節や気候によって状態が異なるキャベツのカットや塩加減に気を配り、その日のベストの味を追求しています。人肌のように柔らかく、モチモチして喉越しもツルッとした食べやすい皮に餡がパンパンになるように真心込めて、一つひとつ 手包みで包んでいます。みんなのお母さんが、大切な家族につくるような愛情たっぷりの優しい富山のミッちゃん餃子です。



・no.501 (ナンバー・ゴー・マル・イチ)

外苑前にある自然派ワインショップ。持ち帰りはもちろん、店内でワインとお食事も楽しめるネオ角打ちを展開しています。生産者はアーティスト!ワイン1本1本を作品と捉え、国内外問わずのラインナップが楽しめる、ギャラリーのようなウォークインセラーが特徴です。



■26日(土)のみ出店

・KAIGAN BREWERY

コースター(下北沢)が正式に醸造所を立ち上げることが2022年できました。千葉県南房総の海岸に位置し、目の前には太平洋が広がり、豊かな自然に囲まれています。海岸醸造では、地域社会と密接に協力し、廃棄物をリサイクルし、環境に深く配慮しながら、周辺の山々から湧き出る純度の高い水、季節の地元産品(庭の果物、近隣の農家)、厳選したホップやモルトを使って、膨大な種類のオーガニック・ビールを製造しています。



■27日(日)のみ出店

・サプライとTACOS Shop

1、サプライ

イタリアンと自然な作り方のワインを軸に、立ち飲み席なども用意して週に何回も気軽に行けるお店をめざして2019年幡ヶ谷に開店。

2、TACOS Shop

吉祥寺と池尻の焼き立てコーントルティーヤと自由な具材のタコススタンド。ナチュラルワインやメスカルなど美味しいお酒もラインナップしております。





開催概要



【JINNAN BLOCK PARTY】

開催期間:2022年11月 26日(土)、27日(日)

開催時間:12:00-19:00

開催場所:渋谷区北谷公園

https://www.roomsroom.com/jinnanblockparty







rooms(ルームス)

roomsは、クリエイティブシーンの活性化を目的にファッション・ライフスタイル・アート・パフォーマンス・飲食など、あらゆるジャンルから過去20年間で1万組以上のクリエイターが参加してきたキュレーションイベントです。

■ rooms : https://www.roomsroom.com/

■ Instagram :https://www.instagram.com/rooms_tokyo/

■ Facebook :https://www.facebook.com/roomsroom

■ Twitter :https://twitter.com/roomshpf



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/17-14:46)