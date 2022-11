[スパーキークリエイト株式会社]

焚き火も!調理も!野で炎と遊ぶ 『Bonflame EX』 名工によって生み出されるMADE IN JAPAN品質



スパーキークリエイト株式会社(本社:東京都足立区、代表取締役:成田 光 以下 スパーキークリエイト)は、当社オリジナルアウトドアブランドHigh Camp Go!!から、2022年10月28日(金)より、国内クラウドファンディングサービス「GREEN FUNDING」で開催中の【キャンプやアウトドアに最適なファイヤーギア『Bonflame EX』】が開始わずか4日で支援総額が220万円を突破したことをお知らせします。多数のご支援、誠に感謝申し上げます。









▶ GREEN FUNDING『Bonflame EX』

※Bonflame EXのクラウドファンディングページは下記URLよりご覧ください。

https://greenfunding.jp/edgedmarket/projects/6175





Bonflame EX



Bonflame EX(ボンフレイム イーエックス)は、キャンプに新たな楽しみをプラスするファイヤーギアです。



2021年4月に誕生した【Bonflame】

キャンプのアイテムとしては馴染みのなかったロケットストーブにキャンプで使いたくなるデザイン・サイズ・携行性・機能性をプラス。

簡単に火が起こせて、暖がとれる・調理器具としても使えます。



焚火台とは一味違うこの新しいファイヤーギアは多くの注目を集め、

クラウドファンディングで総額2100万円を超える支援をいただきました。





このHigh Camp Go!!を代表するプロダクト【Bonflame】誕生から1年を記念してなにか特別なプロダクトを作りたい!

そんな想いから今回のBonflame EXの開発に着手することになりました。

Bonflameの最大の魅力はドラフト効果と2次燃焼によるコンパクトなサイズからは想像できない圧倒的な火力。

Bonflame EXはこの魅力にフォーカス。





Bonflame EXはさらなる火力を求めて、煙突を一回り太くすることでドラフト効果をより強く、さらにスタンド(脚)と遮熱版を搭載することで、直火禁止の場所でもそのまま使えるようにしました。









限定生産の特別モデル



Bonflame EXはクラウドファンディングでご支援購入いただいた方へのお届け分と極少量の一般販売分の生産となります。



特別モデルとして開発がスタートしたBonflame EXですが、開発・準備を進めていく中で昨今の円安の影響もあり原材料費は高騰、コストが合わず生産が難しい状況に。



しかし、開発を進めていたBonflame EXをどうしてもリリースしたい!

簡単にあきらめることができませんでした。



何度も調整や交渉を重ねてもやはり条件が合わない、、、



難しい状況に変わりはありませんでしたが、私たちの想いを汲んでいただいた生産工が今回だけという条件で協力をしていただけることに!



今後継続しての生産・販売は難しい状況ですが、なんとかリリースすることができるようになりました。

(無理を聞いていただいた工場には感謝しかありません。)









“火を眺める”から“炎で遊ぶ”へ



焚き火だけで満足ですか?

薪を焚べて火を眺める

だけど少し物足りない、、、

強く立ち昇る炎

子供の頃に初めて焚き火をしたときのワクワクした気持ちを思い出してください。

キャンプ・アウトドアに新たな火遊び体験を!













ドラフト効果による圧倒的な燃焼効率



▼燃料は現地調達

Bonflame EXは薪以外にも拾い集めた木の枝でもとても良く燃えます。

これはドラフト効果(煙突効果)を利用した構造になっているからなんです。 ドラフト効果とは炎であたためられた空気が煙突に入ると外気との温度差によって浮力が高まり、強い上昇気流を生み出す現象のこと。 上昇気流で温かい空気が煙突に吸い込まれていくと、投入口からはドンドン空気が入ってくるので、常に空気を送り込んでいるような状態になります。 ドンドン空気が送り込まれるので、温度も上昇、煙突からゴーっと勢いよく炎が吹き出します。



▼煙突をさらに太くすることでドラフト効果をより強く

Bonflame EXは煙突を一回り太くすることでさらにドラフト効果がUP!

正直に言えばここまでの火力は要らないかもしれません。。。

だけど、煙突から強く立ち昇る炎は迫力満点。焚火に理由なんて必要ありません。とにかくガンガン燃やして楽しんでみてください。







2次燃焼促す特許技術



Bonflameはボディの平板に空いた八角形の穴に丸い煙突を差し込んで使用します。 この方法だとボディと煙突に隙間ができてしまいますが、そこから煙は漏れず逆に吸気口となって、より燃焼を促進する秘密が隠されています。 この【八角形の穴を介して平板に煙突を立てる固定方法】と【隙間を二次エアーの吸気口とし、二次燃焼を促進するアイデア】は特許を取得しています。 (特許第6799892号)







※Bonflameでは煙突がなかなか本体に差し込めず苦労したというお声をたくさんいただきました。Bonflame EXでは本体の八角形の穴の角度を調整することで煙突が本体に差し込みやすく改良しました。







焚火の煙が嫌いでも楽しめる



ドラフト効果を活用した高い燃焼効率、燃焼ガスなどは二次燃焼されるので、排気はとてもクリーン。排気から煙やススがほとんど出ないことも特徴です。焚火の煙が苦手という方や周辺に配慮が必要な自宅の庭でも気軽に火遊びができるので、忙しくなかなかキャンプに行けない人でも気軽に楽しめます。











高温でキャンプ料理を作る!



Bonflameが生み出す強力な火力でキャンプクッキングを楽しんでください。 肉を焼いたりお湯を沸かしたり、煮込み料理もこれひとつで楽しめます。











直置きOK!スタンドと遮熱板を新搭載



Bonflame EXはボディ下部にスタンド(脚)と遮熱版を新たに搭載。これによりBonflame EX使用中に地面に熱が伝わるのを防ぎます。これにより直火NGのキャンプ場や自宅の庭でも耐熱テーブルなどで底上げしなくても、そのままご使用いただくことが可能になりました。







ボディと遮熱板の間を利用してちょっとしたオーブンに。

アイデア次第でいろいろな使い方ができます。









炎に耐える強靭なスペック



ボディ、天板、投入口プレートには、厚さ1.5mmの極厚のステンレス材を採用しています。

これは高い耐久性でで知られる某有名ブランドの高級な焚き火台と同じ厚さです。

炎の高温にも耐え変形する心配はありません。

板厚を薄くすることで軽量化やコストダウンは可能ですが、すぐに曲がったり熱で変形してしまうギアでは長く使い続けることが出来ません。





ステンレスは使い込むほどに風合いが増し、一緒に時を刻む一生モノとしてふさわしいギアとなっています。





ソロキャンプにも最適なコンパクト設計



組立時サイズは約360×125×490mm

ソロキャンプにもちょうどいいサイズになっています。





分離組み立て型で収納・持ち運びも楽にできます。煙突はボディ内にぴったりと収納することが出来ます。専用ケースに入れれば持ち運びも楽です。(専用ケースは別売+¥4,000-)









MADE IN JAPAN



Bonflame EXの全てのパーツは完全日本製。日本の職人さんならではの高い技術・丁寧な仕上げが施されていいます。











商品概要









組立時サイズ:約360×125×490mm

収納時サイズ:約360×125×170mm

重量:約3.6kg

耐荷重:約3kg(煙突上部)

材質:ステンレス

生産国:日本



High Camp Go!!について









「使い捨てではない長く使える一生モノのプロダクトを!」

「キャンプを楽しむことで日本のモノづくりを応援したい!」

そんな想いを大切に“全て国産に拘る”アウトドアブランドです

一生モノのギアでキャンプ・アウトドアを体験する・楽しむ!その体験・感動を新たな日本のモノづくりに繋げる!

そんな素敵なサイクルを生み出していきたいと考えています。





■「GREEN FUNDING」開催クラウドファンディングプロジェクト概要

受付期間: 2022年10月28日(金)から2022年11月30日(水)まで

目標金額: 100,000円

GREEN FUNDING URL: https://greenfunding.jp/edgedmarket/projects/6175

GREEN FUNDINGではクラウドファンディング先行販売価格(¥23,881~)となっております。





■会社概要

商号 : スパーキークリエイト株式会社

代表者 : 代表取締役 成田 光

所在地 : 〒120-0035

東京都足立区千住中居町28-7 萬国ステイタスビル 2F

設立 : 2015年10月27日

事業内容: アウトドア用品の販売、自社製品の開発、海外製品の輸入販売。

URL : https://sparkycreate.com/



