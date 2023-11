[株式会社Beyond Cafe]

「BEYOND CAFE就活イベント」の初回契約費用が、期間限定で割引に!



累計6万人の学生へキャリア教育支援事業を展開する株式会社Beyond Cafeは、年々早期化の加速する新卒採用において、本選考の開始時期も早まり、年末年始にかけて採用激化が予測される新卒採用に取り組む企業様をサポートしたいと思い、「年末年始応援キャンペーン」を実施します。



少子化の影響から売り手市場が続く新卒採用市場では、競合他社よりも早く優秀な学生を採用したいと考える企業様は多く、就活全体が早期化しています。また、25卒以降はインターンシップの制度変更が適用され、インターン参加学生の情報を一部、採用活動に利用できるようになりました。このような時事的な影響も重なり、25卒からはさらに早期化に拍車がかかると言われています。



本キャンペーンでは、2023年11月1日(水)~2023年11月17日(金)に「BEYOND CAFE就活イベント」を新規お問い合わせいただく企業様へ、初回契約費用(※1)を16%オフでご提供します。



(※1)初回でご契約いただくイベント出展数に関係なく、全て16%オフでご提供します。また、出展イベントの種類はご自身で自由にお選びいただけます。







背景





新卒採用に取り組まれている企業様の中には、「就活早期化」という言葉を耳にしたことのある方も多いのではないでしょうか。



24卒~26卒学生を対象とした調査『就活スケジュール比較調査』(※2)によると、25卒就活生が面接を受け始める時期は、2023年11月~2023年1月頃にピークを迎え、年末年始にかけて採用激化が予測されます。



BEYOND CAFEでは、例年以上に就活早期化が見られる中で、自社の発展のために新卒採用に取り組む企業様をサポートしたいと思い、「年末年始応援キャンペーン」を実施します。



(※2)参照:24・25・26卒生対象 就活スケジュール比較調査(https://intetour.biz/download/230809questionnaire)



「年末年始応援キャンペーン」について





■キャンペーン概要

キャンペーン期間中に「BEYOND CAFE就活イベント」を新規お問い合わせいただく企業様へ、ご契約いただくイベント出展数に関係なく、初回契約費用を全て16%オフでご提供します。なお、出展イベントの種類や回数はご自身で自由にお選びいただけます。



■期間

2023年11月1日(水)10:00~2023年11月17日(金)23:59



■申し込み方法

下記専用フォームからお申し込みください。

https://forms.gle/3WtQvP5o6MX2H83H9



■注意事項

・期間中に「年末年始応援キャンペーン」にお申し込みいただき、オンラインでお打ち合わせを実施の上、ご契約となった企業様全員が対象となります。

・お申込みいただいた日より2営業日以内に、担当者よりお打ち合わせのご案内を差し上げます。

・本キャンペーンは予告なく終了・中止する可能性がございます。あらかじめご了承ください。



■お問い合せ先

ご質問やご相談は、下記連絡先へご連絡ください。





「BEYOND CAFE就活イベント」について





■概要

全国から集まる、志があり働くことに前向きな大学3年生~4年生や新卒採用に取り組む企業様を対象に開催している就活イベントです。オンライン・オフラインどちらもご用意しており、密にコミュニケーションを図れる少人数のイベントや、一度にたくさんの就活生や企業様と知り合える大人数のイベントなど、就活生や企業様のニーズに合わせて参加するイベントを自由に選択いただけます。



▷ サービス詳細:https://service.beyond-cafe.com/event/

▷ 平均参加企業満足度8.35点/10点を記録



2023年10月時点で累計ユーザー数は6万人、ご利用企業数は業界を問わず大手からスタートアップまで200社以上を突破し、Beyond Cafeの掲げるミッション「働くを、夢中に。」の実現に繋がる出会いの創出を目指しています。



■「BEYOND CAFE就活イベント」4つの特徴

(1)ユーザー登録の半数近くが、過去にBEYOND CAFEを利用した学生からのご紹介

・お客様ロイヤリティが高く、過去ユーザーと近しい志向性の学生が多いです。



(2)BEYOND CAFE独自の基準を満たした学生のみがイベントに参加

・学生時代に力を入れた経験や将来ビジョンなどをキャリアデザイナーが面談で深掘り、基準を満たした学生のみがイベントに参加しているため、質の高い優秀な学生に出会える確率が高いです。



(3)現役大学生に企業プレゼンの壁打ちができる

・各社の採用ペルソナに近い現役大学生に対し、イベント出展前に企業プレゼンのリハーサルを行うことで、学生からのリアルなフィードバックを受けて企業プレゼンをブラッシュアップすることが可能です。



(4)専任のカスタマーサクセスが付き、イベント後のサポートも充実

・イベントご出展後、各社の説明会や個別面談等に学生が着席するように徹底したフォローを行い、内定までサポートします。



「BEYOND CAFE就活イベント」参加者の声





■出展企業様



事後アンケートより











X投稿より







■参加学生様



事後アンケートより











X投稿より







BEYOND CAFE について





新卒・中途人材紹介やキャリアイベントの企画運営、コミュニティ運営など様々な角度から学生に向けたキャリア教育事業を展開しており、現在までに累計6万人の大学生と約200社に利用いただいています。また、U23の若手起業家育成プログラム「JOBS CAMP」をスタートし、1期生の3人に1人がプログラム卒業後1年以内に起業しました。



既存事業の拡大を目指すだけではなく、今後はジュニア層(大学3年生以下)や第二新卒層に向けたスクール事業、ユーザーコミュニティを活用したデータサイエンス事業など、多岐に渡り拡大して行く予定です。これらの事業を通して、 日本で最も「キャリア教育をアップデートした会社」を目指します。



■累計支援企業・学生数の増加

年間約1万人、累計6万人の大学生のキャリアと約200社の採用を支援しています。



■就活イベント参加学生の平均満足度は9.36点(MAX10点)

コロナ禍前を含むと、年間約100回のキャリアイベントを開催しています。企業を招いた採用イベントだけでなく、著名な社会人を招き「働くとは何か」を考える機会を創出するキャリアイベントも主催しています。



本件に関するお問い合わせ / パートナー募集





Beyond Cafeと共同で、日本のキャリア教育変革を推進するパートナー企業様やコミュニティ、地方自治体を随時募集しております。また、弊社ミッション「働くを、夢中に。」の実現に向けて賛同いただける事業パートナーおよび利用いただける企業様を募集します。興味をお持ちの方は、ぜひ気軽にお問い合わせください。



■お問い合わせ先

https://c30635fb.form.kintoneapp.com/public/55ebd36b9d9dbff9a6146296dee1eb5c298babce958f69c75f5c0ad49c187a22#/



株式会社Beyond Cafeについて





■会社概要

代表者:代表取締役 伊藤 朗誠

本社所在:東京都港区南青山 4-8-21 FETOマンション 1階 B号室

設立日:2016年9月20日

事業内容:新卒および中途人材紹介事業、キャリア教育イベントの企画運営、コミュニティ運営

会社HP:http://beyond-cafe.com/

Mission:働くを、夢中に。



■沿革

2016.1 株式会社Beyond Cafe 設立

2019.9 中央官庁・教職員・大学生・早活人材による、垣根を超えたキャリア教育セッション「キャリアボウル」開催

2020.5 完全オンライン就活イベント「Beyond Festival Online」を開催

2020.8 サイバーエージェント・キャピタルと提携。U23の学生起業家育成プログラム「JOBS CAMP」開始

2020.11 村田製作所とコミュニケーション解析アプリ「NAONAグループディスカッション(仮)」を用いて共同で仮説検証を開始

2021.7 村田製作所と「NAONAグループディスカッション」を使用した国内初の就活生向けグルディス練習会を期間限定開催

2021.11 20代の社会人向けキャリア支援サービス『BEYOND BAR』リリース



■Beyond Cafeのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/26066



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/01-22:46)