[株式会社Coogee]

第一弾商品として「ヘデラヘリックスデイリーアンドクイックスージングマスク」発売!





株式会社Coogee(本社: 東京都渋谷区、代表取締役社長: 鈴木ヒロユキ、以下Coogee)は、韓国コスメブランド「MILKTOUCH(ミルクタッチ)」のブランドミューズとして、アジア発9人組ガールズグループTWICEのリーダーであるジヒョさんが就任したことを発表いたします。

ジヒョさんがブランドミュースに就任した第一弾の商品として「ヘデラヘリックスデイリーアンドクイックスージングマスク」を1月20日(金)20時から公式サイトにて先行発売いたします。









▽起用の背景

ミルクタッチはブランドスローガンとして「START FROM YOU」を掲げています。

ミルクタッチが最も大切にしている「お客様主体」の思想は、ファンとの絆を大切にするTWICEのリーダーであるジヒョさんの想いと繋がっています。「START FROM YOU」のスローガンを等身大に表現出来るのはジヒョさんしかいないと考え、ブランドミューズに就任して頂きました。



▽TWICE ジヒョプロフィール

アジア発9人組ガールズグループ「TWICE」のリーダー。

JYPエンターテインメント所属

TWICE ジヒョ公式Instagram:https://www.instagram.com/_zyozyo/







ミルクタッチのスキンケア人気1位!ヘデラヘリックスシリーズからデイリーシートマスク登場!









高保湿と肌荒れを防ぐ効果があるヘデラヘリックスシリーズがデイリーシートマスクになって登場!

水々しくお肌に浸透しやすいテクスチャーでベタつかず様々なお肌のタイプに対応。









Hedera Helix Daily & Quick Soothing Mask ¥2,420(税込)

ヘデラヘリックスデイリーアンドクイックスージングマスク (30枚入り)



Point1.韓国で第4世代角質ケア成分と呼ばれ、刺激をカバーしながら角質ケア※¹ができる※²「LHA」配合

LHAは韓国で第4世代角質ケア※¹成分と呼ばれていて、既存の角質ケア※¹成分と大きな違いはお肌の酸性濃度と似ているpH5.5弱酸性ということです。中性に近い酸度であるため、

肌のバリアを傷つけずに刺激をカバーしながら優しい角質ケア※¹が可能です。

※¹マスクの拭き取り効果による

※²LHA正式名称:カプリロイルサリチル酸

配合目的:整肌・肌トラブルを防ぐ



Point2.全成分EWGグリーンレベル!人工色素・人工香料FREE!

角質ケア成分が配合されているのに全成分EWG GREEN等級!毎日安心して使える低刺激シートマスクです。



Point3.7種類のビタミン※³と保湿成分(ケンポナシエキス)を配合

お肌のバリア機能保護・保湿効果などが優れたビタミンC、B5、H、B6、B9、B1、B12の7種類のビタミンを含む複合ビタミン成分と、ケンポナシエキスで毎日お肌の透明感サポート!

※³保湿成分として







MilkTouchについて



「ミルクのような純粋さを大切なあなたのお肌へ」という意味が込められ、スキンケアラインだけでなくメイクラインにも肌に優しい成分を配合し、メイクすることで美しく見せるだけでなく、肌のケアを図り本来の美しさを引き出すコスメを目指しています。

韓国の代表的なヘルス&ビューティーストア「オリーブヤング」の公式通販ページのランキング、メイクアップ部門で1~3位を独占するなど韓国でも話題のコスメブランドとして注目されています。



URL : https://milktouch.jp/



▽ 公式 SNS

公式 Instagram : https://www.instagram.com/milktouch_japan/

公式 Twitter : https://twitter.com/milktouch_jp





会社概要



社名:株式会社Coogee(株式会社クージー)

代表者:代表取締役CEO 鈴木ヒロユキ

事業内容:D2C事業、クリエイターアライアンス事業、ブランドアライアンス事業



Coogee(クージー)は「アジアに溶け合う」をコンセプトに、D2C事業、D2C支援事業、クリエイターエージェンシーを運営。日本発、アジア基準・世界基準のブランド作りを提供することをミッションとしています。



URL: http://coogee.jp/



