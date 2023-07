[株式会社横浜赤レンガ]

~ カレーにゆかりの深い地※である横浜で、「カレー」と「音楽」の刺激的な饗演 ~



【開催期間】2023年7月14日(金)~ 17日(月・祝) ※14日(金)はカレーエリアのみOPEN









CURRY&MUSIC JAPAN 2023実行委員会は、2023年7月14日(金)から7月17日(月・祝)の計4日間、横浜赤レンガ倉庫イベント広場にて『CURRY&MUSIC JAPAN 2023』を開催します。

本イベントは、カレーにゆかりの深い地※である横浜で、日本独自の進化を遂げ今や国民食となっているカレーライスと、カレーや横浜にゆかりがあるミュージシャンによるライブ&トークが楽しめる「カレーフェス×音楽ライブのコラボイベント」で、今年で4回目の開催となります。前回は期間中に延べ5万人以上の方にご来場いただきました。



全18組となる今年の出演アーティスト&タイムテーブルを一挙に発表!豪華なトークショーも決定!

昨年から連続での出演となる「大森靖子」、「DJ To-i(from DISH//)」、さらに「さくらしめじ」や「YUNA(from CHAI)※DJ SET」、SNSで人気の「なかねかな」や「みゆな」など、全18組の出演アーティストが決定!カレーの奥深さを語り合うトークショーでは、オフィシャルアンバサダーのホフディラン・小宮山雄飛や、スパイス料理研究家の一条もんこなどによる豪華なセッションが繰り広げられます。



今年初出店となるカレー店を含めた全25店舗が決定!人気アーティストとの豪華なコラボカレーも登場

カレーエリアには、地元横浜・奥野毛にある繁盛店が作る「BBQ&Indian spice curry 2種盛り」や、オーガニックなスパイスを使用した3種類のカレーの組み合わせを選んで楽しめる「選べる2種盛りカレー」をはじめ、人気アーティスト「YOASOBI」や「RHYMESTER」など、豪華なコラボレーションカレーの販売も決定!全25店舗のカレー店が集結します。



「いつ来ても変わらない、けれども、いつ来ても新しい」をコンセプトに掲げる横浜赤レンガ倉庫は、『CURRY&MUSIC JAPAN 2023』を通じて、カレーを頬張りながら上質な音楽に酔いしれる新しい“ジャパンカルチャー”を提案してまいります。

※カレーが日本へ伝わった起源には諸説あり、そのひとつに1859年6月2日の横浜開港により設置された居留地の外国人から日本人に伝えられたという説があります。また日本に伝わったカレーに「米」を合わせる食べ方は、横浜から発展したという歴史があります。

【前売り券販売情報】

■チケット販売日:6月22日(木)13:00から7月13日(木)までイープラスにて販売。

■チケット種別:A:通常入場券 (1名)1,000円

B:ペア入場券 (2名)1,800円

C:グループ入場券(4名)3,500円

※人数分の音楽ライブチケットと、1名につき1杯分のライス引換券が付きます。

※上記は7月15日(土)~7月17日(月・祝)の入場チケットとなります。

■プレイガイド:【イープラス】 https://eplus.jp/curryandmusic/

■お問い合わせ:ソニー・ミュージックエンタテインメント ライブクリエイティブ

【受付フォーム:SME.Inquiry@sonymusic.co.jp】







ライブ出演アーティスト情報



大森靖子



YUNA(from CHAI)※DJ SET



さくらしめじ



NakamuraEmi



なかねかな



DJ To-i(from DISH//)



TRI4TH



みゆな



HONEBONE



Faulieu.



【出演アーティスト情報】※表記順不同

7月15日(土)

【NEW!】大森靖子 / 【NEW!】NakamuraEmi / 【NEW!】みゆな / 【NEW!】Faulieu. / 【NEW!】HONEBONE



7月16日(日)

ホフディラン / PHONO TONES / FIVE NEW OLD / 好き好きロンちゃん / 【NEW!】TRI4TH / 手がクリームパン



7月17日(月・祝)

【NEW!】YUNA(from CHAI)※DJ SET / 【NEW!】DJ To-i(from DISH//) / Qnel / dawgss / 関取花 / 【NEW!】さくらしめじ / 【NEW!】なかねかな





まだまだ注目のカレーが盛りだくさん!新たに出店が決まったカレー店舗を一挙にご紹介!

【出店店舗ピックアップ】



インド料理ムンバイ:バターチキンカレーセット

当店人気 No.1 のフレッシュトマトとバターの濃厚チキンカレー!お子様でも安心して食べられる甘口です。



スパイスカレースタンド 輪心:塩チキンカレー

輪心人気No.1カレー!スパイスの香りのみを使用した、香りとチキンを楽しめる1皿!



【初出店】仙臺たんや 利久:牛たんカレー

牛たん専門店の牛たんをゴロっと使用し、利久オリジナルレシピのルーとあわせたカレー。



エウレカ:酸辛のポークビンダルー

3種類のブレンドヴィネガーとスパイスで一日漬け込んだ豚肉を使用し、食べたらクセになるインド・ゴア地方のカレー。



Accha:和牛ステーキの焼きチーズカレー

和牛ステーキを贅沢に使用し、じっくりソテーしたたまねぎをたっぷり使った自家製カレー。温泉卵とチーズをトッピングし熱々に焼き上げます。



ORGANIC SPICE KITCHEN & TROPICAL FRUIT LASSI:選べる2種盛りカレー

3種類からお好みの組み合わせを選べる、オーガニックスパイスを使った本格インドカレー。



横浜開港黒カレー 風我亭:ビーフ黒カレー

フレンチのシェフが作った欧風カレー。辛口と甘口ではレシピが異なり、味が全く違います!厳選素材で丁寧に作った風我亭のビーフ黒カレーをご賞味ください。



【初出店】SHINMEI CAFE:タイ風夏野菜のキーマカレー

グリーンカレーとキーマカレーのいいとこ取りをした、バジルの風味がふわっと香るオリジナルカレーに鮮やかな夏野菜を添えました。



【初出店】CRAFTカレー:グリーンカレー、レッドカレー、バターチキン3種のあいがけカレー

シーフードと夏野菜のグリーンカレー、スパイスで漬け込み低温調理したトロトロ豚バラのレッドカレー、ゴロゴロ鶏肉のバターチキンカレー(バジル風味)の合いがけカレー。



CHARCOAL&SPICE NOGE:BBQ&Indian spice curry 2種盛り

BBQグリルとスパイスがマッチしたカレー&キーマが5種類ラインナップ!ローストパイナップルの角煮ビンダルーや鶏ナンコツの焼きトウモロコシ山椒キーマなど、是非お楽しみください。



ふくしまレストラン:常磐鯛だしじゃぱにーず咖哩

福島県の沖合で捕れたお魚「常磐もの」の鯛から出汁を取った日本風カレー。



TOKYO なないろ食堂:チキンココナッツカレー

8種のスパイスを絶妙に合わせ、ココナッツミルクの甘味、ヨーグルトの酸味、スパイスの爽やかな風味で辛さと甘味を感じるチキンココナッツカレーは、なないろ食堂イチオシのスパイスカレーです。



【『CURRY&MUSIC JAPAN 2023』 概要】

■期間:2023年7月14日(金)~17日(月・祝) ※14日(金)はカレーエリアのみOPEN

■時間:11:00~21:00(L.O 20:30)

■会場:横浜赤レンガ倉庫イベント広場(〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港1-1)

■入場料:通常入場券(1名)1,000円(一杯分のライス引換券付き、音楽ライブチケット込み)

※14日(金)は500円、横浜赤レンガ倉庫イベント公式アプリ会員は300円となります

(一杯分のライス引換券付き)

※中学生以下無料(ライス引換券は付きません) ※飲食、物販代は別途かかります

※その他各種チケットについてはP1の【前売り券販売情報】をご確認ください

■前売り券販売日:6月22日(木)13:00から7月13日(木)までイープラスにて販売

■主催:CURRY&MUSIC JAPAN 2023実行委員会

■企画制作:株式会社横浜赤レンガ / 株式会社ライブエグザム / 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント / 株式会社イープラス

■特設サイト:https://curryandmusic.com







アーティストコラボレーションカレー情報

人気のアーティストが監修した豪華なコラボレーションカレーの提供が今年も実現!



YOASOBI



Ayase監修 白の閻魔さまカレー/ikura監修 天使のチキンカレー

“小説を音楽にするユニット”YOASOBI。夏フェス出演にあわせてスタートした“移動式書店「旅する本屋さんYOASOBI号」”では、YOASOBIの関連書籍の販売に加え、Ayase・ikura が監修したカレーを販売しております。スパイシーな辛さが爽快なAyase監修の「白の閻魔さまカレー」、やさしい味わいとジンジャーが夏を思わせるikura 監修の「天使のチキンカレー」を会場で提供致します。



RHYMESTER



宇多丸監修 ムルグ・アールー・マサラ(チキンとじゃがいものカレー)

少年期よりカレーの伝説店達の味を知る宇多丸が、そのカレー愛を爆発させたチキンとじゃがいものド直球カレー!それがRHYMESTERカレー「ムルグ・アールー・マサラ」!宇多丸の心に刻まれた名店の数々の記憶を一点に集約したカレーです。スパイスは焙煎し、油量を抑えて軽さを追求。鶏肉はマリネし、最後はスパイスを煮出す特製旨味スープで仕上げています。是非、お試し下さい。



RHYMESTERコメント

少年期から通ってきた伝説級の名店たち、その記憶を一点に集約したカレーです。とにかく「おいしい要素」だけで出来てます!--宇多丸(RHYMESTER)



伊地知潔(ASIAN KUNG-FU GENERATION/PHONO TONES)



豚バラとトマトの欧風カレー

ASIAN KUNG-FU GENERATION/PHONO TONESのメンバー・伊地知潔監修のカレー。豚バラとトマト、香味野菜をスパイスでじっくり煮込んだ欧風カレー。



伊地知潔コメント

豚バラ肉を赤ワイン煮にして詰めて凝縮させソフリットとデミグラスでコクと旨みを追加。さらにスパイスとトマトの酸味を程よく効かせ、手間暇かけて作った『欧風カレー』です。深いコクと旨みが一口目から癖になると思います。どうぞご賞味ください。



オフィシャルアンバサダー 小宮山雄飛やスパイス料理研究家 一条もんこなどによるトークショーを開催!

イベントでは、カレー愛に溢れるゲストたちによるトークショーも開催。オフィシャルアンバサダーである小宮山雄飛や、ASIAN KUNG-FU GENERATION /PHONO TONESメンバーの伊地知潔、FIVE NEW OLDに加え、スパイス料理研究家の一条もんこ、カレー活動家として注目のタケナカリーを含む全国のカレーを食べ歩き、カレー屋で働いたり、スパイス研究して、カレーを作っちゃうカレー大好き三兄弟などによる、ここでしか得られない貴重かつ奥深いカレー情報が満載のセッションを予定しています。カレー愛を深めることができる必聴のトー クショーです!



さらに物販では、タケナカリーが手掛ける「Chance The Curry」を含む3つのカレー関連商品も登場!



※画像はイメージです。

※掲載内容は予告なく変更になる可能性があります。



