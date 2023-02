[Houzz Japan 株式会社]

~ 世界中の Houzz コミュニティで最も支持されたデザインとサービスを提供した家づくりの専門家に授与されるアワード ~



世界最大級の家づくりとインテリアデザインのプラットフォーム、そして住宅業界の専門家向けに統合型クラウドソフトウェアを提供する Houzz Japan 株式会社(https://www.houzz.jp 以下 Houzz)は、「Best of Houzz 2023(ベスト・オブ・ハウズ 2023)」を2023年2月15日に発表しました。この賞は、建築家、工務店、インテリアデザイナー、造園業者などの家づくりの専門家を対象としており、世界中の Houzz で活躍している300万人以上の専門家のうち、わずか3%の最も優れた専門家に贈られます。









Best of Houzz には「デザイン賞」と「サービス賞」があります。「デザイン賞」は、人気のあった建築やインテリアデザインを手がけた住まいの専門家、および施工事例写真を撮影した写真家に贈られます。「サービス賞」は、前年に高評価のレビューを獲得した専門家や Houzz を積極的に活用して素晴らしいサービスを提供した専門家に贈られます。



Best of Houzz を受賞した専門家のプロフィールページには「Best of Houzz 2023」アワード バッジが表示されます。このバッジは、Houzz が誇る優秀な専門家であることを示しており、住まい手が仕事を依頼する専門家を選定する際の重要な指標となります。また、Houzz Pro 会員である専門家は「自社の特徴」機能を使って、プロフィールや専門家一覧の検索結果でアワードの受賞をアピールすることができます。



【 Houzz Inc. インダストリーマーケティング本部バイスプレジデント ライザ・ハウスマンのコメント 】

Best of Houzz アワードを通じて、Houzz コミュニティの才能豊かで顧客を大切にする専門家にスポットライトを当てることができ、大変嬉しく思います。Houzz では、ブランド構築から集客、効率的で収益性の高い業務管理、そしてクライアントとのコラボレーションまで、さまざまな場面で専門家をサポートすることに尽力しています。Best of Houzz アワードは、Houzz で専門家を探している住まい手に、信頼性の高い特徴的な目印を提供します。受賞者の皆様には、2022年に達成されたすべてのことをお祝い申し上げ、また、これからの1年間、すばらしい作品と高評価のレビューに出会えることを楽しみにしています。



Best of Houzz プログラムの詳細については、下記のページをご確認ください。

https://www.houzz.jp/best-of-houzz



デザイン賞の受賞作品は、下記の特設ページからご覧いただけます。

https://www.houzz.jp/best-of-houzz-2023



【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

Houzz Japan 株式会社 広報担当

メールアドレス:cristina@houzz.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/15-19:46)