[KPG HOTEL&RESORT]

カトープレジャーグループ(東京本社/東京都港区・代表取締役兼CEO/加藤友康)のKPG HOTEL & RESORT(沖縄県沖縄市・取締役社長兼COO/田中正男)が運営する全室屋外ジェットバスとデイベッドを完備したエクスペリエンスリゾート『アクアセンス ホテル & リゾート』は、本日2022年12月20日(火)より「AQUASENSE Winter fest 2022-2023」を開催いたします。







『アクアセンス ホテル & リゾート』では12月20日(火)~2023年1月3日(火)の期間中、館内レストラン「琉球 チャイニーズ ボン ファイヤー」での特別ディナーコース、大晦日カウントダウンの打上げ花火&フリーフローや新年のヨガ体験イベント等、年末年始シーズンをリゾートで心ゆくまでお愉しみいただくための「AQUASENSE Winter fest 2022-2023」を開催いたします。自然と一体となれるエクスペリエンスリゾート『アクアセンス ホテル & リゾート』でゆったりと過ごす暖かなリゾートステイをご体感ください。

公式サイトはこちら : https://www.aquasense.jp/





AQUASENSE Winter fest 2022-2023 アクアセンス ウィンターフェスト 2022-2023





琉球チャイニーズ ボンファイヤー 年末年始特別ディナーコースのご案内

心躍るシーズンにお愉しみいただきたいRYUKYU CHINESE Bon Fireの限定コース。旅の夜を彩る一皿一皿をぜひご堪能ください。

期間:2023年1月3日(火)まで



■水晶コース¥12,000(税込・サービス料別途)



特製前菜盛り合わせ

近海鮮魚の中華風刺身仕立て 燻製と柑橘の香り

フカヒレと鮑・蟹身の煮込み

ホタテと紋甲イカのアーサ炒め

北京ダック ~特製味噌と共に~

特製大海老の紅黄仕立て~特製チリソースとマンゴーマヨネーズソース~

国産牛サーロインと島野菜の黒胡椒炒め

BonFireオリジナル蓮の葉包みご飯

デザート二種盛り合わせ





■日長コース¥8,000(税込・サービス料別途)



五種前菜盛り合わせ

フカヒレと蟹・ゆし豆腐のとろみスープ

鮑と紋甲イカのトウフヨウ炒め

点心三種盛り合わせ

大海老の二種唐辛子甘辛ソース仕立て

軟骨ソーキ酢豚 ~沖縄パインとレモングラスの香り~

牛肉とタマチシャの炒飯

特製杏仁豆腐



*表示価格は全て税込価格でございます。別途サービス料10%を頂戴いたします。





ご予約はWEBサイトより承っております。

https://www.tablecheck.com/shops/aquasense-bonfire/reserve









大晦日カウントダウンイベント

AQUASENSE COUNTDOWN 2022-2023

屋外エンターテインメントスペースAQUA TERRACEでカウントダウンを待ちながら、音楽とホットワイン等のフリーフローをお愉しみいただけます。夜空に盛大に打上る花火とともに新たな一年のはじまりのをお迎えください。



日程:2022年12月31日(土)

時間:22:30~00:30

22:30 ~フリーフローイベント(L.O. 00:30)

00:00 カウントダウン / 打上げ花火

場所:AQUA TERRACE

※打上げ花火はお部屋の屋外ジェットバスやプライベートプールからもご覧いただけます。

※雨天・荒天時は上記イベントが開催されない場合がございます。

※上記イベント時、AQUA TERRACEへの入場は宿泊者の方に限定させていただきます。



ご来場のお客様へ

●会場内では、感染症対策にご協力いただきますようお願いいたします。











アクアセンス特製のおそばで、年越しを

年越しそば (お持ち帰り専用)¥500(税込)

お受取り:琉球 チャイニーズ ボン ファイヤー 12月31日(土)22:30~24:00

※数量限定(50食)

※前売り券:当日14:00~17:00、フロントにて販売いたします。





AQUASENSE 新春イベント「元旦 エイサーと琉球大獅子舞」

屋外エンターテインメントスペースAQUA TERRACEにて、エイサーと琉球大獅子舞のステージを開催いたします。迫力ある演舞をぜひ間近でご覧ください。



日程:2023年1月1日(日)

時間:9:00~9:25

場所:AQUA TERRACE

※雨天・荒天時は上記イベントが開催されない場合がございます。





Celebratory Coffee in AQUA TERRACE

コーヒーの香りで迎える、アクアセンスでの新年の朝。お正月の3日間、Open Air Barにて挽きたてのコーヒーをお愉しみいただけます。新しい年の門出にふさわしい、華やかな香りのするこだわりの一杯。南国らしいブレンドが1日の始まりを明るく彩ります。



日程:1月1日(日)~1月3日(火)

時間:7:00~9:00

場所:AQUA TERRACE(Open Air Bar)



※お飲み物はAQUA TERRACEまたはロビー内にてお召し上がりください。

※ご宿泊のお客様のみご利用いただけます。





New Year Morning YOGA in AQUA TERRACE

AQUA TERRACEで開催する新年のヨガ体験。沖縄の自然を感じながら身も心も整えて新たな1年を迎えましょう。



日時:

2023 年1月1日(日)7:00~

2023 年1月2日(月)8:20~

2023 年1月3日(火)7:00~

場所:AQUA TERRACE

体験料金:¥1,000(税込)/1名様

所要時間:約60 分

予約 :事前予約必須、前日18 時締切

予約受付:フロント

定員 :各回15 名様

服装 :動きやすい服装で開催場所まで直接お越しください。



※参加者の方へヨガマットは無料にて貸出しいたします。

※所要時間は当日の気温や天候によって短くなる場合がございます。

※雨天・荒天時には中止となりますので予めご了承ください。







『アクアセンス ホテル & リゾート』で自然と一体となれる体験を





2022年4月15日にグランドオープンしたアクアセンス ホテル & リゾートのコンセプトは「Become One with Nature」。コンセプトには、日常生活を離れ、AQUAを感じ、美しい太陽をありのままに感じる新しい滞在をご体験いただきたいという思いが込められています。新しいホテルの開業地として選ばれたのは、『日本一の夕日が見える宿』と評される、同じくカトープレジャーグループ・KPG HOTEL & RESORTが運営するカフー リゾート フチャク コンド・ホテルの隣地。美しいサンセットが見られる恩納村の高台に誕生したホテルの全室に広々としたバルコニー、屋外ジェットバス、デイベッドを完備。バルコニーにあるオールシーズン使用可能な屋外ジェットバスでは季節や天候に左右されず、どんな時でも沖縄特有の自然環境を肌で感じられるのが魅力です。また全4室のプールスイートは最大210平方メートル の大きなテラスを有しており、それぞれに加温式プールとジェットバスを備え、自由度の高いフレキシブルな過ごし方をお愉しみいただけます。ホテル前に広がる屋外のエンターテインメントスペース『アクアテラス』にあるプールやオープンエアバー、ガゼボ等、様々なスペースで目の前に広がる沖縄の自然を思い思いのスタイルで心ゆくまでご体感ください。



*公式サイトはこちら : https://www.aquasense.jp/

*2023年3月20日まで開催中の「Warm Trip」イベントはこちら : https://www.aquasense.jp/wintertrip/





―アクアテラス (AQUA TERRACE)―





『アクアテラス』は、南国リゾートの特色を最大限に活かした2,200平方メートル を超えるエンターテインメントスペース。大きな水盤、子どもから大人まで愉しむことのできる水深の異なるプール、オープンエアバー、多くのガゼボやベンチシートなど、様々なコンテンツを融合。棚田をモチーフに設計された高低差のある空間は陽の沈む位置が計算されており、一年を通して水盤に映り込む美しいサンセットを体感することができます。夏至から冬至まで日々変わる日没の時間を計測し、日没~30分間は夕焼けに調和した幻想的なライティング演出を、またその後には潮の満ち引きを観測しそれに合わせて変化するライティング演出を施し、お客様のナイトシーンを彩ります。





【施設概要】

施設名 アクアセンス ホテル & リゾート/ AQUASENSE Hotel & Resort

所在地 〒904-0413 沖縄県国頭郡恩納村字冨着黒崎原86番1

URL https://www.aquasense.jp/

電話番号 098-987-8031 / FAX番号 098-987-8032

Check-in/out 14:00/11:00

階数 地下1階/地上9階建て

客室数 全77室/7タイプ

附帯施設 レストラン:

RYUKYU CHINESE Bon Fire/琉球 チャイニーズ ボン ファイヤー(朝食114席、夕食124席)

朝食 6:30~10:00 昼食 11:30~15:00 夕食 18:00~23:00

その他:アクアテラス (プール、オープンエアバー等)、ショップ、ランドリールーム、ベンダーコーナー

駐車場 81台

開業 2022年4月15日(金)





Kato Pleasure Groupについて





「日本のレジャーをもっと楽しく!」をテーマに、ホテル・旅館・スモールラグジュアリーリゾート・公共リゾート・スパ・エンターテインメント・フードサービスなど多岐にわたる事業を展開するトータルプロデュースカンパニーです。地の魅力を活かしたコンセプト、建築、インテリア、光、音、香り、食などを総合的にプロデュース。各専門分野に特化したクリエイターとコラボレーションをし、今まで日本になかった事業を多岐に亘りコングロマリットで開発。独自のマネジメントスキームを活かし、新しい価値の創造と収益を実現いたします。また各部門のスタッフは常にお客さまの視点に立ち、最高のホスピタリティマインドを持っておもてなしいたします。

*公式サイトはこちらから: https://www.kpg.gr.jp/





KPG HOTEL & RESORTについて





カトープレジャーグループのグループカンパニーである株式会社KPG HOTEL & RESORTは沖縄で7施設、九州地方で2施設のホテル・宿泊施設などを運営しています。「社会貢献・人財育成・ダイバーシティー」という3本柱を企業理念に抱え、沖縄県より正式認証されたSDGs企業として、2023年も引き続き新しい取り組みに力を入れていきます。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/20-19:46)