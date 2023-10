[BALMUDA Inc.]

バルミューダ株式会社は、スチームトースターBALMUDA The Toasterのリニューアルを記念して、トーストとパンのリベイクをお楽しみいただけるショップ「Toast & Rebake Shop in Kyoto(トースト&リベイクショップ in京都)」を期間限定でオープンします。







京都で開催するこのイベントでは、バルミューダのキッチンチームが考案した『あんバターとチーズのダブルトースト』と、日替わりで京都の人気ベーカリーのパンを楽しめる『リベイクパン』を提供します。また、バルミューダのキッチンシリーズが勢揃いし、スタッフがその魅力をお伝えするほか、イベント会場限定トートバッグの販売も予定しています。

この度のイベントは、バルミューダのこだわる「焼きたてパンのおいしさ」を、より多くの方に体験いただくことを目的としています。京都は、日本一パンの消費量が多く、食への感度が特に高いエリア。そんな食通が集まる京都で、バルミューダがお届けする感動のトーストを多くの方にご体験いただけたらと考えています。



<イベント概要>

日程

2023年11月2日(木)~5日(日)

営業時間

11時~18時(初日11/2のみ13時オープン)

場所

O-DEN Gallery(京都府京都市中京区衣棚38-1 ODENビル1階)

京都市営地下鉄 烏丸線&東西線 烏丸御池駅から徒歩5分

阪急京都線 烏丸駅から徒歩10分



(協力:株式会社Skeleton Crew Studio、新合同会社)









メニュー

メインはBALMUDA The Toasterで焼くオリジナルの「Wトースト」。バルミューダ自慢のチーズトーストと、あんバタートーストを両方楽しめるオリジナルトーストです。また、日替わりで京都の人気ベーカリー4店舗の人気パンをリベイクした焼きたての「リベイク」を販売。バルミューダだけのスチームテクノロジーと緻密な温度制御による感動のトーストとリベイクをお楽しみください。



・あんバター&チーズWトースト(660円)

・<日替わり30食限定> 人気ベーカリーパンのリベイク(330円~)





リベイクパン協力店舗

この度のイベントでは、日替わりで京都の人気ベーカリーのパンを各日30食限定でリベイクします。人気ベーカリーが多い京都でも、地元の人はもちろん、観光客を魅了する今トレンドのベーカリー4店舗にご協力をいただきます。





11月2日(木)Slo(スロウ)

2022年に京都河原町松原にオープン。ハード系パンや惣菜パン、昔ながらのあんぱんまで多種多様なパンがカウンターに並ぶ。毎朝常連や観光客による行列が絶えない人気ベーカリー。

(京都市下京区寺町通松原下ル植松町707-2)







11月3日(金)Point Pour Point(ポワン・プール・ポワン)

京都御所の近くで30年以上続くパティスリーが2022年7月にPatisserie&Boulangerieとしてリニューアル。イベントでは人気の「カカオ・ド・フリュイとチョコ」をお召し上がりいただけます。

(京都市上京区丸太町通新町上ル春帯町345)







11月4日(土)Annee(アネ)

京都市役所近くの人気カフェ コチの姉妹店。人気のパンが食べ放題のランチは常に行列で、地元の人はもちろん、観光客のリピーターも多い。

(京都市中京区姉小路室町西入ル突抜町139)









11月5日(日)Le Petit Mec(ル・プチメック)

日本で最もフランスらしいと評価の高い、京都発祥のブーランジェリー。京都だけでなく大阪や東京でも展開する人気のベーカリー。本場の味わいが楽しめるフランスパンやクロワッサンが人気。

(京都市中京区衣棚通上ル下妙覚寺町186番地ビスカリヤ光樹1F)







さらなるおいしさを追求。

新しくなったBALMUDA The Toaster

スチームテクノロジーと細やかな温度制御で感動のトーストを実現するスチームトースター「BALMUDA The Toaster」が、2023年10月にリニューアル。このたびのリニューアルでは、パン本来の味と香り、焼きあげ時における食感のコントラス トを最大限に引き上げるよう、さらなるおいしさを追求したアップデートを行いました。焼きアミを変更し、温度制御を従来のプ ログラムから1秒単位で見直すことで理想的なトーストの焼きあげを実現。本体サイズはそのままに、庫内の部品配置を変更する ことで庫内の奥行きを2cm拡大しました。



BALMUDA The Toasterは2015年の発売以来、その特別なおいしさにご好評をいただき、国内外で累計180万台を出荷しています(2022年末時点、国内外累計の出荷台数)。



