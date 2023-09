[東京書籍株式会社]



東京書籍株式会社は、2023年8月28日に書籍『NEVER GET OLD 古くならないOLD STYLE生活大全』(森永博志/著)を発売いたしました。



新世紀が始まると最初の20~30年は前世紀のツケを払うことに追い立てられる。

正に9.11にはじまりコロナ・クライシスに至る今の時代は災難つづきで文明社会は弱りきっている。

行く道はたったひとつ、この一冊につまっている。

解説





長い間、人々の暮らしの中で愛着がもたれ、大いに活用され、いまも堅実な人気を誇り続けている物、人、場所、趣味、生き方、それを著者は“古くならないOLD STYLE”と呼ぶ。そしてそのスタイルこそが人生を豊かにする秘訣であるという。まさにその“古くならないOLD STYLE”とともに人生を楽しみ続ける著者が贈る、珠玉の生きるヒント集。斉藤和義氏とのスペシャル対談も収録。













著者情報





森永博志

1950年生まれ。3歳で、朝鮮動乱直後の無法と頽廃の米軍基地の町・立川で物心つく。一生にその色に染まる。小中学校では美術の成績はトップだった。書道のコンクールでも優勝する。高校は、美術部と体操部の部長をつとめる。1968年、17歳。高校をやめ、家を出て、住みこみの新聞配達員になる。このころから、日本全国の放浪がはじまる。1970年、20歳。広告業界、デパートの販促の活動をはじめるがすぐ飽き、やがて本作り、雑誌作りに没頭していく。70年代末より世界各地を放浪し、新たな編集技術を磨いてゆく。それによって生まれた代表作には、世界の島をめぐって作った『アイランド・トリップ・ノート』、中国人写真家との共著の『北京』、中国全土をめぐって作った『初めての中国人』、ウエストコーストに焦点をあてた『PATAGONIA PRESENTS』等がある。73歳になった現在、都市のど真ん中で、電力、家電、時計、スマホ、電子マネー、銀行に依存しない極めて原始的生活を送っている。生まれてから一度も病気になったことはなく、コロナ禍もワクチンをうたず、マスクもせず正常のままだった。現在の生業はラジオのパーソナリティ。毎週日曜日深夜にFM COCOLOでその声が聴ける。

コンテンツ





【READING BOOKS】

池波正太郎

釣魚大全

天声人語

ブンケン・ロック・サイド〈神保町〉

デヴィッド・ボウイの人生を変えた100冊



【EAT&DRINK&SMOKE】

慶屋〈有楽町〉

珈琲大使館〈神谷町〉

有昌〈渋谷〉

武蔵野館〈新宿〉

四の橋市場〈白金〉

フォルクス・ワーゲンのT6カリフォルニア

一億〈六本木〉

手作り弁当ピース・ユー〈東麻布〉

本と屯〈神奈川県 三崎〉



【LIVING STYLE】

patagonia(R)の100カ条

山尾三省

パーカー

セロニアス・モンク

カーマイン・ストリート・ギターと斉藤和義

田中一村



【TRADITIONAL WAY】

長岡安平

川瀬巴水

紅テント〈新宿〉

芝増上寺

線香花火

盆栽



【HANDWORK】

福島シルクと佐野博子 BIC(R)のボールペンと山川惣治

BIC(R)のボールペンとHINAKO WAKUI

BIC(R)のボールペンとピカソ

PORTER CLASSIC ─ 吉田克幸、吉田玲雄

TAILOR CAID ─ 山本祐平

ANREALAGE─ 森永邦彦

篠田桃紅



古くならないOLD STYLE

PLANETIST NEVER DIES ─ 森永博志





<概要>

『NEVER GET OLD 古くならないOLD STYLE生活大全』

■森永博志/著

■定価1,980円(本体1,800円+税10%)

■四六判・176頁

