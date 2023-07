[NTTドコモ Lemino]

2023年7月12日(水)10:00より開始



株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)は、2023年7月25日(火)有明アリーナで開催される「NTTドコモPresents WBC・WBO世界スーパーバンタム級タイトルマッチ スティーブン・フルトン vs 井上尚弥 -streaming on Lemino-」(以下、本世界タイトルマッチ)の勝敗結果キャンペーンを2023年7月12日(水)より実施します。





昨年12月に日本人初の4団体統一王者となった井上尚弥選手は前王座を返上し、1階級上のスーパーバンタム級に転向。転向初戦の対戦相手はWBC・WBO世界スーパーバンタム級統一王者のスティーブン・フルトン選手。井上選手は24戦24勝(21KO)、王者フルトン選手も21戦21勝(8KO)と無敗のファイター同士の予想が難しいビッグマッチとなります。

この世界中が注目する本世界タイトルマッチをより一層熱く応援していただくべく、勝敗結果を予想していただきキャンペーンにご応募いただければと思います。27通りのなかから、勝敗予想が当たった方に、dポイント総額1,000万ポイント(期間・用途限定)を山分けもしくは抽選で進呈いたします。応募にはdアカウントおよびdポイントクラブへの入会が必要になります(入会金・会費不要)

無敗と無敗が激突する本世界タイトルマッチは、ドコモの映像配信サービス「Lemino」にて独占生配信いたします。ぜひこの機会に井上尚弥による前人未到の挑戦をLeminoで楽しみながら、「総額1,000万ポイント山分けキャンペーン」でdポイントをゲットしてください。



【キャンペーン概要】





【配信概要】

■タイトル

NTTドコモ Presents

WBC・WBO世界スーパーバンタム級タイトルマッチ スティーブン・フルトン vs 井上尚弥

-streaming on Lemino-

■配信日

・生配信

2023年7月25日(火)16:00~

・アーカイブ配信開始日

「Lemino」:2023年7月25日(火)生配信終了後

「ひかりTV」:2023年8月上旬予定

※第四試合より生配信いたします。

※配信開始時間が遅れる場合がございます。その際はLemino公式Twitterにてお知らせいたします。



■対戦表

https://prtimes.jp/a/?f=d113690-43-1dcf1369935a458d03c0ab01b3e4c828.pdf



■提供形態



「Leminoプレミアム」について、初めてご契約いただくお客さまは初回初月無料※3でご利用いただけます。

■コンテンツサイト:https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000002/

■製作著作:(C)Second Career



【Lemino概要】



感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ(広告付き)のほか、月額990円(税込)の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※3でご利用いただけます。



■「Lemino」サービスサイト : https://lemino.docomo.ne.jp/



※1 ひかりTV対応チューナーでご視聴いただく場合は、別途チューナー料金がかかります。また、チューナーのお届けに約1週間かかります。

※2 テレビ(放送)サービスは、株式会社アイキャストが提供するサービスです。

※3 <初回初月無料キャンペーン>

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。初回初月無

料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さ

まは適用対象となります。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。



