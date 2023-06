[ELSOUL LABO B.V.]

Google Cloud の サーバーレス NoSQL データベース である Firestore を型安全に扱うことのできるオープンソースライブラリ「Skeet Firestore」がリリース



Google Cloud の サーバーレス NoSQL データベースサービス "Firestore" はモバイルアプリケーションのバックエンドとして利用され、リアルタイムクエリー機能を備えています。その主な特徴として以下の 4 点が挙げられます。



- 容易な利用方法(Ease of Use)

- サーバーレス環境と高速なスケーリング(Fully Severless Operation and Rapid Scaling)

- 柔軟で効率的なリアルタイムクエリー(Flexible, Efficient Real-time Queries)

- オフライン操作(Disconnected Operation)



Skeet Firestore は、さらに TypeScript を使ってこの Firestore を型安全に利用することで、変更に強いソフトウェア開発を可能にします。







ELSOUL LABO B.V. (エルソウルラボ, 本社: オランダ・アムステルダム)は 23 日、Google Cloud の サーバーレス NoSQL データベース である Firestore を型安全に扱うことのできるオープンソースライブラリ「Skeet Firestore」のリリースを発表しました。



Skeet Firestore: https://github.com/elsoul/skeet-firestore





サーバーレス NoSQL データベース "Firestore"



容易な利用方法(Ease of Use): 事前のデータベース設計に時間をかけずにアプリケーションんを開発をスタートできます。また、一般的な NoSQL データベースと異なり強い整合性を持った ACID トランザクションをサポートしています。



サーバーレス環境と高速なスケーリング(Fully Severless Operation and Rapid Scaling): 完全サーバーレスサービスで、Google のデータセンター内で稼働する分散データベース Spanner にデータが保存され、高速なオートスケーリングが可能です。



柔軟で効率的なリアルタイムクエリー(Flexible, Efficient Real-time Queries): データベース上でのデータ変更をリアルタイムにクライアントに通知・反映することが可能で、この機能によりクライアントのリアルタイム UI 更新が容易になります。



オフライン操作(Disconnected Operation): モバイルデバイスがオフラインの場合でも、ローカルキャッシュによりデータの参照や書き込みが可能で、デバイスがオンラインになったタイミングでデータベースに反映されます。





参考 - "Firestore: The NoSQL Serverless Database for the Application Developer (2023)": https://research.google/pubs/pub52292/



詳しくは 下記 Skeet 公式ドキュメントを御覧ください。

Skeet 公式ドキュメント (Skeet Firestore): https://skeet.dev/ja/doc/plugins/skeet-firestore/





どんなアプリがつくれるの?デモ AI チャットアプリを使って想像してみましょう







Skeet は Firebase 上に自動スケールするアプリを構築できるフルスタックサーバーレスフレームワークです。



今までアプリのリリースやサービス公開には、アプリケーションコードとサーバーの用意が必要で、特にサーバーの構築・管理には大きなコストがかかっていました。



Google Cloud、Firebase の提供するサーバーレス環境はこのサーバー構築・管理を不要にします。すべてのサーバーインフラはユーザーの使用に合わせて自動でスケーリングするため、詳細なアクセス予想や負荷対策のリソース管理はもう必要ありません。



Skeet は iOS・Android・Web アプリの開発のために、これらのサーバーレス製品をワンコマンドで構築・管理できます。そのため、Skeet 開発者はすぐにアプリケーションのロジックに取り掛かることが可能です。そして、書いたアプリのデプロイは保証されています。



Skeet を使えば、OpenAI の ChatGPT API を活用したアプリケーションもすぐに構築しリリースすることが可能です。



Skeet チュートリアルを完了させた状態のアプリをデモとして公開しています。



Skeet デモ AI チャットアプリ: https://skeeter.app/



このデモの様に、一般的にアプリケーションが行う認証やデータベースの利用等、アプリの開発及び公開に必要なものはすべて揃っています。



バックエンド、フロントエンド共に TypeScript を利用していますが、必要に応じて Python 等もバックエンドとして関数毎に利用できるため、機械学習が必要になった場合にも対応できます。



Skeet を活用してたくさんの役に立つアプリが生まれることを信じて、これからも開発・改善を続けてまいります。





新しいアプリ開発を体感してください





すぐに iOS・Android・Web アプリを開発し公開できます。



Skeet チュートリアルでは、実際にこのデモのような AI チャットアプリを構築し、すぐにリリースすることができます。



ぜひお試しいただけますと幸いです。



Skeet チュートリアル: https://skeet.dev/ja/doc/backend/quickstart/



