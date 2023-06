[ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社]

5G FR2対応のフェーズドアレイ・アンテナ・モジュール(PAAM)を設計するには、従来の放射パターンに加えて、等価等方放射電力(EIRP)や等価等方感度(EIS)などのパラメータを測定するためのOTA(over-the-air)テストが必要です。ローデ・シュワルツは、フジクラ社およびAvnet社と共同で、両社の5Gミリ波用フェーズドアレイ・アンテナ・モジュールの新しい開発キットを検証しました。ここでは、試作品のテストをオープン環境で行うのに最適なローデ・シュワルツのR&S ATS800BベンチトップCATR OTAテストシステムが活躍しています。







フジクラ社とAvnet社は連携して、5Gミリ波用フェーズドアレイ・アンテナ開発キットを提供しています。このキットを用いれば、システム設計者はAMD Xilinx社のZynq(R) UltraScale+(TM) RFSoC Gen3とフジクラ社のFutureAcess(TM)フェーズドアレイ・アンテナ・モジュール(PAAM)による5Gミリ波システムの試作とパラメータ調整の最適化が行えます。



一方、ローデ・シュワルツでは、ローデ・シュワルツ製テスト機器のリモート制御機能をAvnet RFSoC Explorer(R)ソフトウェアに統合するため、Avnet社と協力して取り組んできました。ベースバンドからミリ波にいたる全シグナル・チェーンの制御とミリ波測定の自動化の両方を、1つのグラフィカル・ユーザー・インターフェース/アプリケーション・プログラミング・インターフェースで実現することを目的とした取組みです。



さらに現在、ローデ・シュワルツはフジクラ社とも連携して、5Gミリ波用フェーズドアレイ・アンテナの研究開発テストについて、R&S ATS800BベンチトップCATR OTAテストシステムの検証を行っています。このR&S ATS800Bを使えば、高確度かつ再現性のある測定結果が素早く得られるうえ、被測定デバイス(DUT)に簡単にアクセスできます。これは、製品が最終的なパッケージはとはなっておらず、研究開発のためのオープンなセットアップの状態にあるという、設計や検証の初期段階に非常に有効です。加えて、フジクラ社は、R&S ATS800BのセットアップでR&S TC-TA85CPクロス偏波Vivaldi(ビバルディ)アンテナをフィードアンテナとして使うことで、PAAMの水平および垂直偏波を同時測定できるようにしました。その次のステップとして、フジクラ社はこうした協力関係をいっそう発展させて、ラックマウント可能なCATR電波暗室のR&S ATS800Rについて、方位と仰角ともにより高確度な3D EIRPパターンを取得できるか、赤外線画像をもとに測定中の放熱を把握できるかを検証する予定です。さらに、このR&S ATS800Rには、極端な温度下でのテストのためにオプションである内部エンクロージャーが装備される可能性もあります。



ローデ・シュワルツが提供するミリ波およびOTA向けの先進テスト・ソリューションは、5G FR2システム用のフェーズドアレイ・アンテナ・モジュールの設計と試作でシステム設計者を支えています。6月にサンディエゴで開催されるIMS 2023では、ローデ・シュワルツはフジクラ社およびAvnet社とともに、R&S ATS800Bを用いた検証に関する共同ワークショップを主催する予定です。参加者の皆さまには、従来のコンプライアンス試験のほか、ACLR-EVM-SEM(隣接チャネル漏洩電力比/エラーベクトル振幅/周波数マスク)解析やひずみ解析などの評価測定について、周波数やビーム方向、出力などのPAAM構成を選択いただけるようにします。



R&S ATS800BベンチトップCATR OTAテストシステムについて、詳しくはhttps://www.rohde-schwarz.com/_63493-642314.htmlをご覧ください。



About Fujikura

Fujikura has been providing highly reliable products and services in the four business fields of energy, information and communications, electronics, and automotive electrical equipment since its establishment in 1885. Currently, this company is working in the mmWave wireless communication field as its new business. The company is developing 5G mmWave devices for both licensed and unlicensed bands, making full use of its proprietary technologies of phased array antenna design, flexible printed circuit board manufacturing, and electromagnetic field analysis. https://www.fujikura.co.jp/eng/



About Avnet

As a leading global technology distributor and solutions provider, Avnet has served customers’ evolving needs for an entire century. We support customers at each stage of a product’s lifecycle, from idea to design and from prototype to production. Our unique position at the center of the technology value chain enables us to accelerate the design and supply stages of product development so customers can realize revenue faster. Decade after decade, Avnet helps its customers and suppliers worldwide realize the transformative possibilities of technology. https://www.avnet.com



