株式会社立飛ストラテジーラボ(本社:東京都立川市/代表取締役:村山正道)が運営する複合施設GREEN SPRINGSにて、

ロンドンで活躍するアーティスト、Tsai & Yoshikawaのアートインスタレーションについて11月26日(土)からの開催に変更をしましたのでお知らせいたします。







GREEN SPRINGSがある立川市には「まち全体が美術館」という構想があり、施設の街区内にもアート作品が点在しています。サイトスペシフィックなアート作品を展開するTsai & Yoshikawaが、立川市の構想やGREEN SPRINGSの空中庭園に触発され、桃源郷のような不思議な喜びや発見に満ちた空間を創造し、秋から冬の風景を彩ります。

また、通常のイルミネーションとは異なり、電飾を多数配置せず、アート作品を照らすことで電力消費を抑え、近年懸念されている電力不足や環境問題といった課題に配慮しています。日中鮮やかな美しい作品たちと夜の光の幻想的な空間のコントラストをお楽しみください。



【開催概要】

タイトル:GREEN SPRINGS 2022 WINTER INSTALLATION「Daydream」

会 場:GREEN SPRINGS 東京都立川市緑町3-1

会 期:2022年11月26日(土) – 2023年2月14日(火)

主 催:株式会社立飛ストラテジーラボ

ウェブサイト:https://greensprings.jp/

プロデュース:馬場 雅人(株式会社イースト)

クリエイティブディレクション:正木 なお(有限会社Gallery NAO MASAKI)



【昼と夜のイメージ】





【アーティストプロフィール Tsai & Yoshikawa】

ロンドン在住のアーティスト、ツァオチー・ツァイ(1981年台湾生まれ)と吉川公野(1980年愛知県生まれ)はそれぞれのテキスタイルとファインアートの知識、経験、新しい素材への興味を織り交ぜ2006年より活動を共にし、サイトスペシフィックと呼ばれる“特定の場所でその場所の特性を考慮し作られる”作品を生み出してきました。代表的な作品として、イギリスHarvey Nichols(ハービーニコルズ)の7つの大型ショーウィンドウを飾りあげた’ Futuristic Flowers(フューチャリスティックフラワー)’、ロンドン、チャイナタウン常設のパブリックアート’ The Lion 2009’ などがあり、この作品はパブリックアートの権威であるMarsh Award for excellence in public sculpture 2009を受賞している。



< 過去作品など >



「POP BLOOMS & STARS」 (C)Tsai&Yoshikawa / Courtesy of Gallery NAO MASAKI



「WHISPER OF THE SEA / 2021安棲之嶼ー漁光島芸術祭(台湾)(C)Tsai&Yoshikawa / Courtesy of Gallery NAO MASAKI



【GREEN SPRINGSについて】

2020年4月にオープンした、ウェルビーイングをテーマとした複合施設です。水と緑豊かな約1万平方メートル の中央広場を中心に、最上階にインフィニティプールを有するホテル、多摩地区最大規模約2,500席の多機能ホール、ショップ・レストラン、オフィスなどが配置されています。









