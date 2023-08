[株式会社FUWARI]

NFT技術を活用して音楽の新しい形に挑戦



株式会社FUWARI(本社:東京都千代田区、以下、FUWARI)が、自社が運営するNFTマーケットプレイス「HINATA」にて、株式会社ブレイシング・チューンの販売する「TRINITY x EVERLAST LIMITED BOX」のNFT音源の配布を、2023年8月11日より開始することをお知らせいたします。









企画概要







このたび、弊社NFTマーケットプレイス「HINATA」にて、株式会社ブレイシング・チューンにて予約受付を開始した「TRINITY x EVERLAST LIMITED BOX」の付属データをNFTで配布することとなりました。

本セットはコレクタブルカード・ゲーム「TRINITY」と、その主題歌を担当するEVERLASTのコラボグッズで、収められたアナログ盤仕様の主題歌「Dive into the Deep」について、予約者はNFT認証付きのハイレゾロスレス音源(100個限定)を先行入手できるというものです。















<楽曲「Dive into the Deep」について>

本楽曲は、コレクタブルカード・ゲーム「TRINITY」の主題歌となっているが、実は曲が先に存在し、それにインスパイアされてゲームが生まれたというユニークなエピソードを持つ。

TRINITYが紡ぐ物語と、EVERLASTが奏でる音楽が宿命的に共にしたヴィジョンは「真実の探究」そして「本物の復権」。

Dive into the Deepは、本格的なスリーピースバンド + ストリングスセクションで壮麗なサウンドへと生まれ変わり、TRINITYとEVERLASTがクロスオー バーする領域を存分に表現している。









RINITY x EVERLAST LIMITED BOX 製品情報









【Dive into the Deep <Vinyl ver.>+ TRINITY 先行グッズ 限定ボックスセット】



100セット限定販売。7インチピクチャーレーベル仕様アナログ盤。

裏面にはインストゥルメンタルver.を収録。予約者には先行してハイレゾロスレス音源 NFTを配布(同じく限定数100個)

2023年10月出荷開始予定



価格 30,000円(税別)





予約販売ページ

https://www.bracing-tune.com/category/all-products





株式会社ブレイシング・チューン

https://www.bracing-tune.com/









NFTマーケットプレイス「HINATA」







「全てのクリエイターに陽の光を」をモットーに、ありとあらゆるクリエイティブを応援するNFTプラットフォーム。

また、NFT技術をより身近な、リアルに紐づいた存在として活用することを目標としております。



デジタルアートやイラスト、写真などを販売するだけではなく、特集記事やクリエイター同士のコラボ企画など、クリエイター様の活躍を支援する取り組みを積極的に行っています。

また、NFTとして扱われることの多い画像コンテンツ以外にも、ホテルの会員権や結婚証明書など枠にとらわれない多彩多様な企画を打ち出しており、マーケットプレイスとは別の技術提供や業務提携のお話も多くいただいております。

無限の可能性を秘めるデジタルの世界を通じて、今後もクリエイターとユーザー、全ての人間とNFTとの楽しく魅力的な付き合い方をご提案していきます。



■NFTマーケットプレイス「HINATA」:https://hinata-nft.com/



▼事例

・NFTを利用したデジタルパンフレット(https://www.official.hinata-nft.com/plumchowder-ot/)

・NFT結婚証明書(https://www.official.hinata-nft.com/wedding-nft/)

・リゾートホテルNFT会員権(https://www.official.hinata-nft.com/voyan-resort-fuji-yamanakako/)



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/12-11:46)