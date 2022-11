[スプリームシステム株式会社]

The Marketing Day presented by aimstar vol.4~FinTechサービスにおけるマーケティング戦略~



スプリームシステム株式会社(本社:東京都豊島区、代表取締役社長兼CEO:渡部 知博)は、2022年11月29日(火)16時より、”FinTechサービス”を提供する2社のマーケティング責任者をゲストにお迎えし、マーケティングウェビナーを開催いたします。金融サービスならではのマーケティングの難しさや、新サービスを市場に浸透させ、拡大する為のマーケティング手法などを語っていただきます。"金融”に関わらず認知度Upやブランディング改善のヒントが見つかるセミナーのため、是非奮ってご参加ください。





今回、2022年11月29日(火)16時から弊社主催で無料オンラインセミナー「The Marketing Day presented by aimstar vol.4~FinTechサービスにおけるマーケティング戦略~」を開催することにいたしました。



本イベントでは、データを活用し顧客のエンゲージメントを高め、LTV 向上を実現するEngagement Data Platform「aimstar」を提供するスプリームシステムが、”FinTechサービス”を提供する2社のマーケティング責任者をゲストにお呼びし、「FinTechサービスにおけるマーケティング戦略」をテーマにパネルディスカッションを開催します!!



皆様、ぜひ奮ってご参加ください。

・申込みリンク:https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_vDrIZQtHQ2upo8YovL3lUQ



イベント概要

















Engagement Data Platform「aimstar」概要



「テクノロジー × プロフェッショナルで企業の潜在成長力を最大化する」をプロダクトパーパスに、企業における顧客のLTV最大化を実現するEngagement Data Platform(EDP)です。日本を代表する大手企業様をはじめ、様々なBtoC事業者様に対しての導入実績を有しております。



製品URL:https://aimstar.net



◆主な導入実績(累計70社以上)◆

TV通販:ジュピターショップチャンネル様、テレビショッピング研究所様など

EC:エニグモ様、集英社様、世田谷自然食品様、ヴェントゥーノ様など

その他:三菱地所様、TBSグロウディア様など





