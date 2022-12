[BLUETTI JAPAN株式会社]

12月1日(木)~12月14日(水)にオープンセールを開催し、人気製品が最大60%OFF!



この度、BLUETTIは日本初のポータブル電源直営店を東京都千代田区神田東松下町14番地に2022年12月1日(木)よりオープンします。









直営店ではBLUETTI公式ホームページで販売するすべてのBLUETTI製品を展開します。実際に商品を見て、触れて、BLUETTI製品を体験することができます。操作方法や使い方の相談など、お気軽に職員までご質問ください。

その場で商品のお引取りもできるため、当日からBLUETTI製品をご使用いただけます。









オープン日・店舗情報



NEW OPEN:2022年12月1日(木)

店名:BLUETTI秋葉原直営店

住所:〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町14番地

TEL:03-6811-6968

営業時間:毎週月~金10:00 - 17:00

定休日:毎週土/日、祝日

アクセス:JR秋葉原駅昭和通り口から徒歩約7分

JR神田駅東口から徒歩約6分

都営新宿線岩本町駅A5口から徒歩約3分









商品紹介







AC500+B300S【詳細はブルーティーストアへお問い合わせください】

モジュール式のAC500は、5000Wのインバーターを搭載し、3,072WhのB300S(拡張バッテリー)と組合せて使用します。3,072WhのB300Sを最大接続数の6台まで接続すれば、驚異的な容量18,432Whを実現します。

1.100%モジュール式で拡張可能、総容量は最大18,432Wh

2.B300またはB300Sの拡張バッテリーに対応

3.5,000W AC純正弦波インバーター(2台連結機能により10,000Wサージ)

4.様々な充電方法に対応し、デュアル充電もサポート

5.3,000Wのソーラー入力、デュアル充電による最大8,000W入力

6.BLUETTIアプリで簡単に電源をモニタリング





AC500は制御する本体と蓄電をするバッテリーを分けたモジュール方式を採用しているため、全体的な小型化と軽量化を実現しました。持ち運びに優れているだけでなく、シーンに合わせたバッテリー容量の選択ができます。







AC300+B300【オープンセール(税込)338,000円(32% OFF)】

モジュール式のAC300は、3,000Wのインバーターを搭載し、3,072WhのB300(拡張バッテリー)と組合せて使用します。3,072WhのB300を4台接続すれば、12,288Whという圧倒的な容量になります。





AC200MAX+B230【オープンセール(税込)349,780円(27% OFF)】

AC200MAX(2,048Wh)、定格出力2,200Wに拡張バッテリーのB230(2,048Wh)を1~2台増設し、4,096Wh-6,144Whの大容量を実現できます。この大容量と高出力から、あらゆるシーンで活躍します。





EB200P【詳細はブルーティーストアへお問い合わせください】

容量2,048wh、定格出力2,200W。最大17台のデバイスを同時給電。災害対策、アウトドアにも幅広く対応できます。





EB3A【オープンセール(税込)23,800円(60% OFF)】

BLUETTI史上最小最軽量のポータブル電源。容量268.8Wh、定格出力600W。アウトドアをより自由をにします。





EB55【オープンセール(税込)49,500円(17% OFF)】

容量537Wh、定格出力700W。コンパクトなのに高出力、どこでも使えるポータブル電源です。





EB70S【オープンセール(税込)59,980円(25% OFF)】

容量716Wh、定格出力800W。コンパクトなのにパワフルに使用でき、アウトドアや防災対策どのシーンにも適応します。









NEW OPENキャンペーン



BLUETTI直営店のオープンを記念して、2つのキャンペーンを開催いたします。

1.12月1日(木)~12月14日(水)にオープンセールを開催し、人気製品が最大60%OFF!

2.12月1日(木)~12月31日(土)の期間に直営店でお買い上げいただくと、エコバックとしても使えるBLUETTIオリジナルのトートバッグをプレゼント。





BLUETTIについて



BLUETTIはいつも「ECO」を心に、「未来」を向き、「技術」を極め、「創新」し続けます。

独自の研究開発、生産、販売チャネルを持ち、世界中のお客様にクリーンエネルギーを提供する蓄電池の専門企業です。米国・日本・欧州を中心とした世界70以上の国と地域で販売をしている蓄電池、ポータブル電源業界のリーディングカンパニーです。







公式サイト:https://www.bluetti.jp/

Twitter:https://twitter.com/bluetti_Japan

Instagram:https://www.instagram.com/bluettijapan/

Facebook:https://www.facebook.com/bluettijapan

LINE:https://page.line.me/073mvgwh?openQrModal=true

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCUOiCoBFhN7Hrf0kMZ3w17g



