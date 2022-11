[Dahua Technology Japan 合同会社]

河川氾濫を予知、水資源を守り、不審船舶を追跡



Dahua Technology Japan 合同会社(所在地:東京都中央区、 職務執行者:リー・ビン)は、線状降水帯が年々増加の傾向、集中豪雨により河川氾濫のリスクも高まっています。当社の水利モニタリング分野専用カメラは水位を監視し自動的に発報することにより、命を守ります。また水面の浮遊物を検知、不審船舶を特定し追跡するAI機能により、防災のみならず、大事な水資源を守ります。本製品は2022年12月1日より提供いたします。





【製品概要】





・ニューラル ネットワーク プロセッサ(NPU)が組み込まれており、高度なAI技術を採用しています。

・WizMind ディープラーニング技術。標準および仮想の水位マーカーを認識します。水位が制限を超えるとアラームがトリガーされ、さまざまな川のシーンに適しています。

・PTZ 制御により、デバイスの導入とシーン調整のコストを大幅に削減できます。

・複数のプリセットを同時に設定してカバレッジを効果的に増やし、インテリジェントなマルチシナリオ ツアーを使用してキャプチャ効率を向上させることができます。



【特長】

1、対象となる水位計の特定







2、水位計の校正







3、水位計の読取り

・自動水位測定





高度なアルゴリズムにより、水位を常に自動で高精度に読み取ることができます。



・リアルタイムアラーム

水位が限界値より高いか低い場合、警告を行います。



4、船舶の検知

船舶検知アルゴリズムにより、船舶の位置を簡単に特定することができます。船の外観、速度、大きさ、航行軌跡などの重要な情報を明確に映し出します。

・オートトラッキング





船舶がトリガーとなった場合、スピードドームは素早くズームインして詳細を明確に映し出し、対象を見失うことなく自動的に追跡して継続的に監視することが可能です。



5、浮遊物の検知

ダム、水力発電所、自然保護区域などでは、浮遊物が水路や環境汚染の原因となる場合があります。浮遊物の検知アルゴリズムは、効果的に浮遊物を検知し、即座に警告を出して、監視担当者に異常な浮遊物の存在を知らせ、環境を保つよう知らせることができます。







6、スターライトテクノロジー

スターライトテクノロジーは、暗い環境での視認性を高めるだけでなく、色鮮やかで鮮明な画像を生成し、現場の環境をより詳細に映し出します。







7、オートスマートワイパー





レンズに雨水が落ちると、水滴センサーが感知し、自動的にワイパーが作動し、常にクリアな視界を確保することができます。また、ワイパーを使わずにカメラのクリーニングを行うことも可能で、手作業に頼らずに済みます。



8、光学40倍ズーム





パワフルなズームによって、より遠く、さらに遠くまで監視することが出来ます。1km以上の遠距離監視や、監視範囲の拡大、広域化が可能となります。





【適用シーン】

1、水産養殖場







2、河川







3、貯水池・ダム







4、海岸線の保護







【今後の展望】

2024末まで代理店経由で5,000セットを販売することを目指しています。



【お問い合わせ先】

Dahua Technology Japan 合同会社

Tel:03-6661-6818

Eメール:Dahua_Japan@dahuatech.com



【Dahua Technology Japan 合同会社について】

代表者: リー・ビン

住所:〒103-0025東京都中央区日本橋茅場町一町目9番地2号第一稲村ビル9F

Tel:03-6661-6818

Fax:03-6661-6857

URL:https://www.dahuasecurity.com/Japan

事業内容:当社は中国Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.の日本法人であり、都市運営、企業経営、消費者の価値を創造するため、 「より安全な社会とスマートな生活を実現させる」という目標を目指すことで、End-to-End のセキュリティソリューション、システム、サービスを提供しています。

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.について:

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. (Dahua Technology)は世界をリードするビデオ中心のスマートIoTソリューションとサービスのプロバイダーです。

Dahua Technology は技術革新をベースに、エンドツーエンドのセキュリティソリューション、システム、サービスを提供し、都市運営、企業管理、そして消費者に向けて価値を創造しています。

Dahua Technology は、21,000 名以上の社員を擁し、その内、50%以上が研究開発に従事しています。Dahua Technology は2002 年、世界初の自社開発8 チャンネルリアルタイム組込型DVR を発売して以来、技術革新に専念し、研究開発への投資を継続的に高めており、現在、年間売上高の約10%を研究開発に投資しています。Dahua Technology は、ビデオIoT 技術に基づく新たな機会を継続的に模索し、マシンビジョン、ビデオ会議システム、業務用ドローン、スマートファイヤーセーフティ、自動車技術、スマートストレージ、ロボティクスなどの分野でビジネスを展開しています。

グローバルなマーケティング・サービスネットワークを擁するDahua Technology は、中国に200 以上のオフィスを設立し、アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、アフリカなどに58 の海外子会社・代表オフィスを立ち上げ、お

客様に迅速に高品質なサービスを提供しています。Dahua Technology は、「より安全な社会と、よりスマートな生活を可能にする」という使命を掲げ、180の国と地域に、製品、ソリューション、サービスを展開しており、スマートシティ、交通、小売、銀行・金融、エネルギーなどの主要産業を網羅しています。











