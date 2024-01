[株式会社みんがく]

2024年1月に東京、大阪、京都にて開催される学習塾・教育関係者向け展示会に出展いたします。





学習塾と教育サービスをつなぐ一括資料請求サイト「エデュマッチ」(共同代表:佐藤 雄太・田口 健吾)は、2024年1月に東京、大阪、京都にて開催される学習塾向け展示会に出展いたします。

「エデュマッチ」とは



「エデュマッチ」は、教育現場の先生方が多種多様な教育サービスの中から、自塾に最適なツールを見つけるサポートを目的としています。ICTツールだけでなく、塾運営に必要な資材やサービスの情報も掲載し、学習塾の先生が必要とするあらゆる情報を一元化しました。教育現場でのツールやサービスの選択を、より効率的かつ簡易にサポートできるサイトを目指しています。



https://edu-match.com/



エデュマッチ代表の佐藤氏は、「私たちの目標は、学習塾が必要な情報にアクセスしやすくし、教育サービスを必要とする全ての人々に最良の選択肢を提示することです。この展示会出展を通じて、エデュマッチの価値をより多くの人に伝え、会場で出会う塾の先生方とともに、教育の未来を共に築いていきたいと思っています。」とコメントしています。



展示会では、エデュマッチのサイトや活用法について紹介いたします。

2024年1月の出展予定は以下の通りです。



【2024年1月展示会スケジュール】



■塾・教育総合展 in 東京





日時:2024年01月12日(金) 10:30~14:30

場所:東京都立産業貿易センター浜松町館 3階

■教材フェア in 関西



日時:2024年01月19日(金) 10:00~15:00

場所:大阪ビジネスパーク ツイン21



■学習教材フェア 京都 '24





日時:2024年1月23日(火) 10:00~15:00

場所:京都経済センター 2階

展示会開催中も、Amazonギフト券キャンペーン実施中





エデュマッチからの資料請求でAmazonギフト券500円分プレゼント

学習塾の先生が対象サービスの資料を請求すると、Amazonギフト券500円分(一部1,000円分の対象サービスあり)をプレゼントするキャンペーンを実施中です。サービス事業者の皆様、この機会にぜひ「エデュマッチ」へのサービス掲載をご検討ください。



資料請求キャンペーン



■本サービスに関するお問い合わせ先



株式会社みんがく エデュマッチ事務局

MAIL: info@edu-match.com



