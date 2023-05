[ジャパンオープンポーカーツアー株式会社]

世界最大のポーカー選手権「WSOP」がまもなく開幕。Japan Open Poker Tourが代表選手3名を、参加費"300万円"の1対1のポーカートーナメントに派遣を決定いたしました。

国内最強プレイヤーの3人が、賞金2億円を目指して世界に挑戦します!









世界最大のポーカートーナメント、World Series of Poker(WSOP)が2023年5月30日より開催されます。WSOPは世界中の一流プレイヤーたちが集い、総額500億円の賞金をめぐって技術と戦略を競う世界最高峰の舞台です。そんなWSOPにジャパンオープンポーカーツアー(JOPT)の契約選手として"めっし"さん、"TOJ”さん、”れいちゃそ”さんが参戦することが決定いたしました。3名は2023年6月2日に開催される「$25,000 Heads Up Championship」に参加します。



「$25,000 Heads Up Championship」は1対1でプレイヤーが対戦し、勝者が勝ち上がっていくHeads upと呼ばれる形式のトーナメントです。全世界から64名が集うこのイベントは、最もハイレベルな舞台の一つとされています。昨年は「世界のヨコサワ」こと"横澤正人"さんが参加し、"Daniel Negreanu"や"Phil Ivey"などポーカーでの獲得賞金が50億円を超えるトッププロたちが参加しました。



"めっし"さんは、JOPTで数々の成績を挙げてきた実力派プレイヤーです。

2022年10月に開催された「JOPT 2022 Tokyo 02」では2つのトーナメントで優勝し、2冠を達成しました。JOPTのHeads up形式のトーナメントでも2回の優勝実績を誇っており名実ともにHeads upの国内最強プレイヤーの一角を担っています。

めっしさんの意気込み

「ポーカーの世界選手権も初参加で、世界のトッププロと戦えるなんてとてもワクワクします。このイベントでは理論上は64分の1でブレスレットが取れるわけですから、そう考えるとアツいですよね、行けるところまで、頑張りたいです。ツイッターなどでも僕のことをたくさんの方が応援してくれて、めちゃめちゃ嬉しいです!

こういった貴重な機会をいただいて本当に光栄だと思っているので、日本を代表するプレイヤーとして世界に挑戦してきますので、応援お願いします!」



"TOJ"さんは、Heads up形式のトーナメントを得意としています。

ハイレベルなポーカーの環境で30ヶ月勝ち越し続けており、世界のトッププロからの評価も高い。

世界中の屈指のポーカープロとも対戦した経験を活かしてHeads upでの活躍が期待されます。

TOJさんの意気込み

「いつも通り冷静にポーカーと向き合うの一言に尽きますね。ショートスタックでもディープスタックでもヘッズについては自分の得意な分野です。30億円プレイヤーがゴロゴロいるトーナメントでハイレベルなので、自分の全てをぶつけてきます!」



"れいちゃそ"さんも海外で結果を残している、日本人若手ポーカープレイヤーの一人です。

昨年WPT Cambodia Main Eventで優勝するなど、着実に海外での実績を残し、WSOPのヘッズアップに挑みます。

ヘッズアップを100万ハンド以上こなすほどの練習量に裏付けられた実力を、WSOPの舞台で発揮することが期待されます。

れいちゃそさんの意気込み

「WSOPの中でも特に参加したいイベントでしたので、参加できて非常に嬉しいです!ヘッズアップは100万ハンド以上やってきていますし、この経験は自信に繋がっています。今回参加予定のめっしくんともヘッズアップを一緒に勉強してきました。自分は将棋のプロを目指していた過去もあり、集中力には自信がかなりありますのでこの集中力を生かして自分のパフォーマンスを最大限発揮したいと思います。」





日本ポーカー界の発展のため、世界最高峰の舞台へ挑戦する3人の選手をJapan Open Poker Tourは全力でサポートします。

最後に、皆様の熱い応援をお願いします。Twitter上では"めっし"さん、"TOJ"さん、"れいちゃそ"さんの応援キャンペーンを予定です。詳細はこちらのリンクからご覧いただけます。

皆様ぜひご参加ください。



