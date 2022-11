[株式会社heart relation]

ブランド初となる神戸にてショッピングイベントを開催。ホリデーシーズン限定のスペシャルなノベルティも登場。



株式会社heart relation(本社:東京都渋谷区、 代表取締役CCO:小嶋陽菜)が運営するライフスタイルブランド「Her lip to」は2022年12月10日(土)~12月13日(火)の計4日間に渡り、兵庫県・神戸市にある北野クラブ ソラ「GLASS HOUSE」にてショッピングイベント<HER LIP TO HOLIDAY 2022 in KOBE>を開催いたします。







<ブランド初上陸となる神戸にてホリデーイベントを開催!>

ショッピングイベント「HER LIP TO HOLIDAY 2022」は東京・表参道にある「House of Herme」にて2022年12月3日(土)から計9日間にわたり開催。それに続き、ブランド初上陸となる神戸の北野クラブ ソラ「GLASS HOUSE」にて同イベントを開催することが決定いたしました。



纏うだけで気分の上がるエレガントなドレスラインを中心としたホリデーコレクションが神戸にも登場。

ブランド初上陸となる神戸では、高台に位置し緑に囲まれた開放感のある会場に、煌びやかなホリデーの雰囲気を彩った冬のムードを盛り上げるHer lip toらしい空間が広がります。

大きなクリスマスツリーとプレゼントボックスが並ぶ店内に、星が降り注ぐかのような煌びやかなオーナメントやイルミネーションが輝く非日常でスペシャルな世界観をお楽しみください。



この冬、他にない特別なホリデーシーズンの思い出をHer lip toがお届けいたします。



<ホリデーシーズン期間限定のスペシャルなノベルティが登場>

「HER LIP TO HOLIDAY 2022」の開催を記念したホリデーシーズン限定のノベルティが登場。

本イベント開催開始の2022年12月3日(土)から、イベント特設サイトまたは公式サイトからのご購入者さまを対象に、ご購入金額に合わせてこの冬の気分が上がるスペシャルなノベルティをお送りいたします。

税込3万円以上ご購入いただいた方には「HLT Cherry Tote Bag」、税込6万円以上ご購入いただいた方には「HLT Tweed Vanity Pouch」、税込12万円以上ご購入いただいた方には「 HLT Holiday Special Box」をプレゼント。

※税込18万円以上ご購入の方は3点お送りいたします。

※数量限定となり、ご注文の先着順のお届けとなるため在庫が無くなり次第終了となります。



ぜひこの機会をお見逃しなくお買い物をお楽しみください。



【イベント詳細】

「HER LIP TO HOLIDAY 2022 in KOBE」チケットページ

https://herlipto.jp/collections/ticket-herlipto-holiday-2022-kobe

チケットは全て先着順での販売となります。



開催期間:2022年12月10日(土)~12月13日(火)

開催場所:北野クラブソラ 敷地内

アクセス:兵庫県神戸市中央区北野町1-5-4

販売日時:2022年11月30日(水)19:00~

料金 :500円(税込)

※詳細はチケットページをご覧ください。



■Her lip to(ハーリップトゥ)とは

小嶋陽菜がプロデューサーとなり、2018年に設立したライフスタイルブランド。自身のファッションセンスを活かしたアパレルラインが好評を得た後、美容フリークでもある彼女がビューティーライン「Her lip to BEAUTY(ハーリップトゥ ビューティー)」を発足。2022年7月にはHer lip toを展開するコンセプトストア「House of Herme(ハウス オブ エルメ)」をオープンし、2022年9月にはランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to(ロジア バイ ハーリップトゥ)」をローンチいたしました。



"Her life is her art.”

小嶋陽菜がプロデュースするHer lip toはこの言葉に由来しています。

創作の世界で、“今の彼女”が形になって誕生したブランド、それがHer lip toです。



▼ホリデー限定特設サイト

https://product.herlipto.jp/Holiday2022/



いつもHer lip toを愛してくださる皆様へ感謝の気持ちを込めてこの冬8つのサプライズをご用意いたしました。BOXが順番に開くのをお楽しみに。



■ブランド一覧

Her lip to

公式サイト:https://www.herlipto.jp

公式Instagram:https://www.instagram.com/herlipto/

公式Twitter:https://twitter.com/herlipto_info

公式YouTube:https://www.youtube.com/@herliptoofficial2391

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@herlipto_press



Her lip to BEAUTY

公式サイト:https://herlipto.jp/pages/brand-beauty

公式Instagram:https://www.instagram.com/herliptobeauty/



ROSIER by Her lip to

公式サイト:https://rosier-by-hlt.jp/

公式Instagram:https://www.instagram.com/rosier_by_hlt/



House of Herme

公式サイト:https://herlipto.jp/pages/house-of-herme

公式Instagram:https://www.instagram.com/houseofherme/



■代表取締役CCO 小嶋陽菜 プロフィール

小嶋 陽菜 / Haruna Kojima / 1988年4月19日

株式会社heart relation創業者 代表取締役CCO(Chief Creative Officer)



AKB48 1期生として13年間在籍。同グループ卒業後、ファンとの新しいコミュニケーションの形を模索していた流れから、自身のライフスタイルブランド「Her lip to」を設立。国内外トータルフォロワー数947万人を超えるSNS(Instagram・Twitter・YouTube・Weibo・bilibili・Douyin・RED)等でも積極的に情報を発信。自身のセンスを活かし設立したHer lip toは、新しいライフスタイルをトータルで提案するブランドとして成長を続けている。



