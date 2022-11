[株式会社HashPalette]

ファーストトラック”の権利付きNFT、極上の「JAPOW」を世界中の人々へ



東急不動産株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:岡田 正志、以下「東急不動産」)と株式会社HashPalette (本社:東京都港区、代表取締役CEO : 吉田 世博、以下「HashPalette」)は、スマートリゾートを推進する北海道倶知安町所在のスキー場「ニセコ東急 グラン・ヒラフ」にて、国内初*1の取組みであるアーリーエントリー権が付与されたNFT(non-fungible token/非代替性トークン)の販売を12月1日より開始いたします。アーリーエントリー権が付与されることで、対象のリフト開場時間よりも前に入場し、その日誰よりも早く滑ることができる”ファーストトラック”を堪能することが可能となります。







■極上の「JAPOW」をNFTで世界中の人々へ

世界中で取引されているNFT市場規模は日本円で4,000億円を超えるとも言われており*2、今後も市場規模の拡大が見込まれます。ニセコのパウダースノーは世界から認められる「JAPOW(Japan+Powder+Snow)」として認知され、各国からスキーヤー・スノーボーダーが訪れるスキーリゾートとなりました。

「ニセコパウダートークン」では、ニセコ東急 グラン・ヒラフへのアーリーエントリー権が付与され、対象のリフト開場時間よりも前に入場し、その日誰よりも早く滑ることができる”ファーストトラック”で極上のJAPOWを堪能することができます。ニセコパウダートークンを通してニセコの魅力を世界に発信し、新たな利用者層が訪れるきっかけとなることを企図した取組みです。

また、今回の実証実験は東急不動産ホールディングスが長期ビジョン「GROUP VISION 2030」で全社方針として掲げる、DXによる新しい体験価値創出の取組みの1つです。東急不動産とHashPaletteは今回の実証実験を皮切りに、リアルな体験価値とNFTを結びつけ新しい体験価値を提供するとともに、NFTを活用した日本の観光資源と不動産の価値向上に共同で取り組んでまいります。



*1 : 2022年11月 自社によるインターネット調べ

*2 : 2022年11月 東急不動産によるインターネット調べ



ニセコパウダートークンについて

HashPaletteが運営するNFTマーケットプレイス「PLT Place」において、パレットチェーン上のNFTとして販売することを予定しています。ニセコパウダートークンを購入することでその日誰よりも早く滑ることができる”ファーストトラック”をご自身で利用することはもちろん、万一購入した日程の都合が合わなくなれば、二次流通市場で売買する事も可能です。また、ニセコパウダートークンを保有していることで、さまざまなサービスや特典利用の可能性を検討しています。



<商品概要>





NFT名称:ニセコパウダートークン (NISEKO Powder Token)

NFT販売価格:5,000円前後

対象リフト:エース第二クワッドリフト(センターフォー)※リフト利用料金は別途必要となります。

乗車時間:対象リフト営業開始の15分前~(集合は営業開始の20分前)※悪天候等で営業開始時刻が遅れる場合、営業開始時刻の15分前からリフト乗車となります。





<購入方法>



販売方式:抽選販売 (デポジット有り)※先にお支払いいただき、当選者以外の方は全額返金をいたします

販売場所:NFTマーケットプレイス「PLT Place (https://pltplace.io/)」

販売期間:2022年12月1日~2022年12月11日(予定)

利用期間:2022年12月24日~2023年2月28日(予定)

購入方法:PLT決済又はクレジットカード決済





更なる詳細は、HashPalette公式Twitterおよびニセコ東急 グラン・ヒラフ公式instagramアカウント、11月28日から順次予定しているAMAにてお知らせいたします。



HashPalette公式Twitterアカウント : https://twitter.com/home

ニセコ東急 グラン・ヒラフ公式instagram : https://www.instagram.com/nisekograndhirafu/?hl=ja





■オールシーズン型国際リゾートとしてスマートリゾートを推進するニセコ

2022年10月に北海道倶知安町と当社は、スキーの町宣言50周年を契機とするオールシーズン型国際リゾートの形成に関する包括連携協定を締結しました。取組みの柱の1つとして「スマートリゾートの取組みに関すること」を掲げています。これまでもスマートプレート™を活用し、倶知安観光協会と連携したふるさと納税サービス「旅先納税KU-KURU」や、お客様の声をリアルタイムに収集し即座に運営体制へと反映させるため導入した「非接触型お客様アンケート」など、お客様の快適性や利便性の向上に繋げる取組みを行ってまいりました。今シーズンは水際対策の緩和によってインバウンド回復の兆しがあり、ニセコの注目はさらに高まると考えています。国内だけでなく世界からお客様が訪れる場所でリゾートアセットを持つ当社として、リアルとデジタルソリューションの融合により新たな体験価値の創出、エリア価値向上の可能性を検証します。

なお、本取組はIoTやAI等を活用し課題解決をする実証的な取組みに対して支援を行う「北海道デジタルチャレンジ推進事業」に採択されました。引き続き行政や地域DMO、関係企業と協力し観光DXを推進してまいります。





Value up NISEKO road to 2030について

2030年に向け持続可能な発展を目指すリゾート、選ばれ続けるデスティネーションとして、世界に通用する「NISEKO」ブランドを行政・地元企業・地域の方々と連携して、課題解決やエリアの活性化を企図したまちづくりプロジェクト。スマートリゾート推進のほか、スキー場の索道更新などのハード面整備だけでなく、オールシーズン化に向けた施策などソフト面の取組みも継続的に展開。第一弾としてニセコで最も輸送実績のあるリフトの架け替えを決定





■会社概要

<東急不動産株式会社>

代表者:代表取締役社⾧ 岡田 正志

本社:東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号 渋谷ソラスタ

設立:1953年12月

事業内容:都市事業、住宅事業、インフラ・インダストリー事業、ウェルネス事業、海外事業等

URL:https://www.tokyu-land.co.jp/



<株式会社HashPalette>

代表者:代表取締役CEO 吉田 世博

本社:東京都港区芝四丁目5番10号 EDGE芝4丁目ビル10階

設立:2020年3月

事業内容:トークンアーキテクト事業、ブロックチェーンシステム事業、NFT事業

URL:https://hashpalette.com/





■本件に関するお問い合わせ先

株式会社HashPalette広報

pr@hashpalette.io





■採用情報

HashPortグループでは「すべての資産をデジタル化する」というミッションの実現に向け、エンジニア、 事業開発、バックオフィス等幅広いポジションで積極的に採用しています。 ブロックチェーン技術や暗号資産、NFTに興味をお持ちの方、 また、 金融の「デジタル化」による社会変革に携わりたい方、 Web3時代を牽引する一員となりたい方、エントリーをお待ちしています。

<募集職種一覧>

https://www.wantedly.com/companies/company_2908299



