シンプルかつクリエイティブなPC・スマホ・タブレットアクサセリーを手掛けるブランドMOFT(モフト/LEMORE社、本社:米国カリフォルニア、代表取締役:Julianna He)は、iPhone 15シリーズ向けアクセサリー「The Go Flex Collection」を発売しました。変化し続けるスマートフォンユーザーのニーズに対応し、モバイルライフをより自由にするために開発されたコレクションです。







The Go Flex Collectionは以下の新製品を含みます。



●MOFT 七変化マルチスタンド

●Snap-Onスマホスタンド MOVAS(TM)耐久強化版

●MOVAS(TM) レザーケース



このほか、全機種対応スリングストラップとSnap バッテリーパックも加わりました。



The Go Flex Collection 特設ページ:

https://www.moftjapan.com/pages/magsafe-collection



MOFTならではの折り紙にインスパイアされたデザインがMagSafe技術と調和して、驚くほど多用途で機能的なアクセサリーが誕生しました。かさばる財布なしで外出でき、ハンズフリーを満喫しながら、移動中にスマホを保護しつつ充電することができます。

「見えない、感じない、気づかない」というデザインフィロソフィーに根ざしたMOFTのアクセサリーは、スリムかつ軽量で大変携帯しやすくなっています。さっと展開して角度を楽々調節し、最大30Nの磁力でスマホを固定して、様々なシーンで多様なMagSafeアクセサリーと合わせてご使用いただけます。



MOFT 七変化マルチスタンド





「MOFT 七変化マルチスタンド」は、いつでもどこでもすばやくセットアップできるスマホスタンドです。独自の設計でカードサイズから撮影スタンド、多角度スタンド、自撮りグリップの3つのモードに展開できます。

撮影スタンドモードは角度を5段階で、高さを最大20cmまで調整可能、多角度スタンドモードは角度を30°~90°に調整できます。自撮りグリップモードはVlog撮影などにぴったりです。

フロントカメラとバックカメラの両方が使えますので、オリジナルコンテンツの創作、ビデオ会議、ライブ鑑賞など様々なシーンに適したモードに一瞬で切り換えられます。





MOVAS(TM) レザーケース+全機種対応スリングストラップ





MOVAS(TM)を採用した「MOVAS(TM)レザーケース」は、洗練されたフォルムと高い機能性を備えています。カメラレンズ周辺が隆起したデザインで、うっかりスマホを落としてしまってもレンズを傷からしっかり保護可能です。また、取り外しできるストラップホルダーが付属しており、「全機種対応スリングストラップ」を取り付けて、お好みやファッションに合わせて自由自在に長さを調節してお使いいただけます。





Snap-Onスマホスタンド MOVAS(TM)耐久強化版





「Snap-Onスマホスタンド MOVAS(TM)版」はミニマリズムを極めたシグネチャーアイテムです。カード2枚をすっきり収納できるケース、3つの角度で使えるフレキシブルなスタンド、そして快適に使えるグリップの3つの機能がひとつになった便利なアクセサリーが、MOVAS(TM)採用でアップグレード。





Snap バッテリーパック





「Snap バッテリーパック」は、モバイルワーカーの必需品であるモバイルバッテリーです。MOFT 七変化マルチスタンドやSnap-Onスマホスタンド MOVAS(TM)耐久強化版などのアクセサリーと併用することで、スマホをすばやく充電して作業フローを中断させないポータブルなパワーステーションとして活躍します。







