国内最大級のオンラインギフトサービス「Giftmall(ギフトモール)」および専属バイヤーによるおしゃれなギフトを厳選した「Anny(アニー)」を運営する株式会社ギフトモール(本社:東京都中央区、代表取締役:藤田 真裕)は、「選べるメッセージクッキー」をオリジナル開発し、で2022年12月15日より限定販売を開始します。









■本取組実施の背景



「MAKE MORE SMILES~世界により多くのスマイルを。」をPurpose(存在意義)として経営理念に掲げる当社は、1人でも多くの方が笑顔になる世界を目指しています。

当社は、その経営理念の実現のために世の中の様々なプロダクトやサービスのギフト化(「ギフタイゼーション」)を推進しております。今回、ギフタイゼーションの一環で、ギフトシーンに合わせてメッセージを選ぶことができる、「選べるメッセージクッキー」をオリジナル開発し、GiftmallやAnny等のオンラインサイトで販売を開始します。本商品は「お祝いシーンの主役になれるクッキー」をテーマに開発をしており、食べる前にクッキーを並べることで隠されたお祝いメッセージを発見する「体験」を特徴としています。食べるだけではなく、クッキーを並べる時間も楽しい思い出になる、特別なギフトをお届けします。

またギフターゼーションとは、ギフトで求められる商品にするため、3つのパートから構成されており、今回発売する商品も下記の3つの要素を網羅した商品となっています。



1.Product(プロダクト)

誕生日や手土産に人気のスイーツ「クッキー」をギフト化。クッキーを並べることで隠されたお祝いメッセージを発見する「体験」を楽しむギフトです。様々なギフトシーンに求められる「メッセージ」や「花」という要素を盛り込んだギフト仕様のクッキーをご用意しました。



2.Personalize(パーソナライズ)

想いを伝えたいギフトシーンに合わせて「THANK YOU」、「HAPPY BIRTHDAY」、「LOVE YOU」の3種からお選びいただけます。



3.Wrapping(ラッピング)

箱の内側にはエレガントなピオニーが広がった、まるで花束を贈っているような上品なお箱に入れてお届けします。





■「選べるメッセージクッキー」の詳細



誕生日やお祝い、ビジネスギフト(送別ギフト、取引先への手土産)等、ギフトシーンに最適なクッキーギフトです。想いを伝えたいギフトシーンに合わせて「THANK YOU」、「HAPPY BIRTHDAY」、「LOVE YOU」からお選びいただけます。箱の内側にはエレガントなピオニーが広がった、まるで花束のような上品なお箱に入れてお届けします。







・商品概要:花束を贈るように、美味しくて見た目も美しい「選べるメッセージクッキー」を大切な人に贈りませんか。クッキーはほんのり優しい甘さの”ホワイトクッキー”で、好き嫌いの分かれないギフトにぴったりのクッキーです。

選べるメッセージは3種類です。

-THANK YOU

-HAPPY BIRTHDAY

-LOVE YOU



・販売価格:3,186円(税込)

・購入ページ:https://giftmall.co.jp/giftBkLXse/











・ギフトボックス:箱の内側にはエレガントなピオニーが広がった、上品なお箱に入れてお届けします。箱には「May flowers bloom in your life!(あなたの人生に花が咲きますように)」というメッセージを入れています。まるで花束を贈っているかのようなギフトです。











■世の中のプロダクトやサービスをギフト化する「ギフタイゼーション」を支援



当社では、世の中のプロダクトやサービスを、自分で使う用途ではなく、大切な人に贈るためのギフトの用途として再編集し付加価値を高めることを「Giftization(ギフタイゼーション)」と定義し、出店店舗および提携企業のギフタイゼーションを推進・サポートしています。月間3,600万人が訪問するギフトプラットフォーム群の運営経験や訪問者のアクセスデータ、閲覧・購買行動データ(個人情報を除く)をもとにした付加価値、独自性の高い商品開発を通して、生活者間の幸せなギフト体験の数を広げてまいります。



- Giftization(ギフタイゼーション)公式Webサイト:https://giftization.jp/





■株式会社 ギフトモールについて



「MAKE MORE SMILES ~世界により多くのスマイルを。」をPurpose(存在意義)に、「The World of Giftization ~テクノロジー・データの力で世界のすべてをギフトで満たす」をVision(実現したい世界・未来)に掲げ、新たなギフト体験創造に取り組む2014年創業のテクノロジー企業。日本とシンガポールを拠点に、日本・インド・インドネシア等グローバルなギフト・プレゼント市場に向けてテクノロジープラットフォーム事業を推進中。約50万点以上のソーシャルギフト商品を扱う「Giftmall(ギフトモール)」および専属バイヤーによる厳選ギフトを集めた「Anny(アニー)」等を運営。現在、グループの月間訪問ユーザー数は3,600万人を超え、国内最大級の規模を誇る。



- Giftmall(ギフトモール)公式サイト:https://giftmall.co.jp/

- Anny(アニー)公式サイト:https://anny.gift/

- Annyお祝い体験(アニーおいわいたいけん)公式サイト:https://oiwai.anny.gift/



