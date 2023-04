[株式会社ASIAtoJAPAN]

【2023年11月1日開催!】世界に誇る優秀な人材を輩出するインド最難関大学のIITと海外大生に日本就職のきっかけを築くASIA to JAPANが先導する日本企業とIIT人材の新たな採用マッチング









海外の主要大学と提携した大学内での日本語学習などを通じ日本への就職のきっかけを学生に提供する株式会社ASIA to JAPAN(代表:三瓶 雅人 本社:東京都台東区 以下:ASIA to JAPAN)は、オンライン採用面接会「IIT FAST OFFER JAPAN DAY 2023」(以下:IIT FAST OFFER)を、2023年11月1日(水)に実施いたします。

本面接会は、世界最難関と称されるインド工科大学(以下:IIT)の内、NEW IITと分類される10校を対象とし、そのうちASIA to JAPANが開講する日本語授業の受講生約400人が参加を予定しています。



本イベントは、優秀な人材の獲得やダイバーシティの推進に尽力される企業と、当社の講義を受講し日本での就職を希望する優秀なIITの理系学生が、安心してマッチングできる環境を整えたいという思いから始まりました。

通常IIT学生の採用は、学業を専念させるため、毎年12月1日インド時間午前0時から開始する「プレースメント」と呼ばれる採用システムが設けられています。企業の面接は、プレースメント期間中の1日6時間と決められており、全面接を時間内に終え、さらに内定を提示する必要があります。また、面接日と面接枠は、人気の高い企業から順に割り当てられます。時間の制限や面接枠の指定など決まりが多いため、参加企業が割り当てられた面接枠で、会いたい学生に会えないといった事態が発生します。



IIT FAST OFFERは、NEW IIT10校とASIA to JAPANが協力し、10校同時に学生が参加する画期的な面接イベントをプレースメントに先行して開催いたします。参加いただく企業様に対して、事前に採用ターゲットを伺い、ASIA to JAPANで対象とすべき学生の選定からお手伝いします。また内定が確定された学生に対して、日常会話やメールの書き方など、就労時に必要な日本語の学習講座を300時間分無料で実施いたします。



受験生約100万人に対して、合格者1.6万人の最難関大学のIITで世界最高レベルの技術的知識を持ち、世界各国のトップ企業に散らばる同胞とのネットワークなど企業にとってグローバル競争力を上げる源泉となりうる人材と、 IIT FAST OFFERでぜひ出会ってください。





【IIT FAST OFFER JAPAN DAY 2023とは】







NEW IIT10校とASIA to JAPANが協力し、10校同時に学生が参加する画期的な面接イベントをプレースメントに先行して開催いたします。参加いただく企業様に対して、事前に採用ターゲットを伺い対象となる学生の選定や、事前選考のサポート、内定者に対して就労時に必要な日本語学習などASIA to JAPANが一貫してサポートいたします。





【NEW IITとは】



受験者数約100万人に対して合格者約1.6万人と狭き門である。インド工科大学をIITと呼称されます。IITは現在23校あり、それぞれ独立運営されています。特に、マドラス校、デリー校、ボンベイ校、カンプール校、カラグプル校の5校は、OLD IITと呼ばれ世界的に有名なIT企業が率先して採用を行なっており、獲得競争も熾烈を極めています。残る18校はNEW IITと分類され、世界的企業の進出がまだ少ないIITも多く、グローバル就職の先として日本企業への注目度が高く意欲的です。





【イベントに参加する10校】















【IIT FAST OFFERの魅力とは】



■優秀な技術系学生

世界最高レベルの技術的知識に加え、多民族国家という環境で培われるリーダーシップや、世界各国のトップ企業で活躍する同胞とのネットワークなど、企業にとってグローバル競争力を上げる源泉となりうる人材の獲得を狙えます。



■採用決定率が高い

複数の大学の中から自社のレベルにあった大学や学部などを見極めることで、採用確率を担保することが可能です。また、一度に複数名を同時選考することができます。内定者は、基本当日中に承諾意思を決定します。NEW IITについては採用決定後に新たなグローバル企業のオファーを得る機会は少なく、欧米の大学への進学など極一部のケースを除き入社に至ります。





【面接会概要】



■イベント名

IIT FAST OFFER JAPAN DAY 2023

■イベント日程

2023年11月1日(水)

■募集締切

2023年6月22日(木)まで

■会場

オンライン(ZOOM)

■参加費用

無料

※採用決定1名につき130万円

(日本語学習含む)

■問い合わせ先

当社HPにてお気軽にお問い合わせください

https://asiatojapan.com/contact-us-1/





【スケジュール】



2023年

~6月:参加お申し込み

7月~8月:ターゲット学生のご相談

10月上旬:会社説明会(PPT)

10月上旬~中旬:面接希望学生の選出

11月1日(水):面接(1回または2回)

2024年

1月~:採用後フォローアップ1.日本語学習

7月~:採用後フォローアップ2.入社受入れ(オプション)











【会社概要】



■会社名





株式会社ASIA to JAPAN

(https://asiatojapan.com/)





■本社所在地

〒110-0016 東京都台東区台東3-15-3 MARK SQUARE 御徒町8F

■代表取締役

三瓶雅人

■設立

2017年2月

■事業内容

欧米を中心とした日本人留学生採用の支援事業

■オフィス

・インド オフィス

AtoJ Labs India Pvt. Ltd.

・シンガポール オフィス

ASIA to JAPAN (SINGAPORE) PTE. LTD.



2023/04/18