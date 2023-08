[三菱重工相模原ダイナボアーズ]

ジャパンラグビー リーグワン所属チームの三菱重工相模原ダイナボアーズは、NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24におけるコーチングスタッフおよびフロントスタッフの新体制を以下の通りお知らせします。







【コーチングスタッフ】





【フロントスタッフ】





【コメント】

■石井 晃 ゼネラルマネージャー

「ダイナボアーズは2027年の日本一を目指しております。最上位リーグへの昇格、そこでの残留と定着、着実にチームは成長し続けております。さらに成長を継続するため、『選手』『環境』そしてこれらを最大限化するための『スタッフ』の3つが揃うことが重要と考えて補強し、今回新たな体制を構築しました。また、事業面は競技と両輪です。チームのミッションを達成すべく地域・社会への貢献をさらに奥深く突き詰めるために、事業を支えるフロントスタッフも経験のある人材を増員しました。この新しい体制に、ファンの皆さまが加わって、2023-24シーズンを戦ってまいりたいと思います」





■グレン・ディレーニー ヘッドコーチ

“I am delighted to announce our new coaches and new staffing structure for this season. This change will give the DYNABOARS a new opportunity to grow as a team. We will work hard to build on the foundations of last season and together with our Dynamates and Uriboars continue to leave our Mark. We strive to be a team that is supported by more fans than ever while representing Sagamihara as well as the surrounding regions and organisations."

「新たに加わったコーチを含む新しいチームスタッフの編成を、今日こうして発表でき嬉しく思います。この変化もダイナボアーズにとって成長の機会になるはずです。昨シーズン作り上げた土台からさらに積み重ねられるように力を尽くし、ダイナメイトやウリボアーズと共に爪痕を残し続けたいと思います。そして、相模原をはじめとする地域や組織を代表する存在として、さらに多くの皆さまに応援されるチームをこれから作り上げていきます」





