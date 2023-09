[KANADEMONO]

サイドテーブルとして使える、追加オプションも展開。



3000通りを超える組み合わせ × 1cm単位のサイズオーダーの独自サービス。あなただけの「ちょうど良い」を実現するパーソナライズ家具のKANADEMONOを展開するルームクリップ株式会社KANADEMONOカンパニー(以下当社、本社:東京都渋谷区)は2023年9月29日(金)より「KOTA」シリーズのSUNOKO BED、ADD ONの新色3種類を公式オンラインストアにて発売開始しました。







開発段階より当社のサプライチェーンを提供し、2022年10月よりKANADEMONOにて販売している「KOTA」シリーズのSUNOKO BEDはお部屋に心地よい余白を生み出すロータイプのベッドです。



日本建築から取り入れた釘を使わない「木組み」のような構造と、日本の高温多湿な気候に適したスノコを取り入れたデザインで、人気プロダクトとなりました。また、世界で最も権威のあるデザイン賞のひとつであるiF DESIGN AWARD 2023を受賞*し、国内外より評価をいただいております。



*iF DESIGN AWARD 2023受賞のニュースリリースはこちら https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000045524.html



この度、既存のアッシュグレーに加えて、ナチュラル・ブラウン・ダークブラウンの3色を追加しました。



人気のSUNOKO BEDに、個性豊かな3色を追加









やさしい雰囲気で定番のナチュラル、落ち着いたブリックカラーのブラウン、シックな雰囲気のダークブラウンの3色が追加。カラーバリエーションの追加により、様々なインテリアスタイルに合わせることが可能となりました。



素材はラバーウッドの集成材を使用。木目はとても柔らかく穏やかで、なめらかな手触りが特徴です。サイズはシングル、セミダブル、ダブル、クイーンをラインナップ。組み立ての部品には真鍮を使用し、温かみのある木材を引き締め、プロダクト全体に高級感をもたらしています。



ベッドをあなたの居場所にする、ADD ON(オプション)にも新色を追加









追加オプションを活用することにより、使う人のライフスタイルに寄り添った機能的な居場所となります。ADD ONも、SUNOKO BEDと同じカラーで選択可能です。



・KOTA SUNOKO BED ADD ON LONG TABLE・・・軽食やちょっとした作業に。

・KOTA SUNOKO BED ADD ON CIRCLE TABLE・・・マグカップや本を置くサイドテーブルに。

・KOTA SUNOKO BED ADD ON POLE・・・高さ変更可能。メガネ置きやスマホの充電場所に。



KOTAシリーズとは





KOTAとは、北欧の少数民族サーミの遊牧テントの名前に由来しています。自然と共に暮らすサーミ族の生活をヒントに、私たちにとっての心地よさの在り方を提案するシリーズです。



空間の多くを占めるベッドは寝るためだけの場所ではなく、多くの可能性を秘めています。KOTAシリーズは、ゆったりとした時間の流れや自然の音が体に取り込まれるような穏やかな時間にインスピレーションを得て、体と心の両方をリラックスさせるために生まれました。



また、サーミ族の神話をモチーフにした柄を施したブランケットも販売しています。(2種類、それぞれ2色展開)







おすすめの使い方





1R(ワンルーム)のお部屋には、シングルサイズやセミダブルサイズがおすすめです。壁に寄せればソファやデイベッドとしても活躍します。



マットレスの代わりに畳を敷いたスタイルで、小上がりとしても使えます。





<商品詳細>

・KOTA SUNOKO BED

価格:SINGLE 85,000円、SEMI DOUBLE 95,000円、DOUBLE 125,000円、QUEEN 145,000円

カラー:ナチュラル、ブラウン、ダークブラウン、アッシュグレー(既存色)

商品ページ https://kanademono.design/products/bed-101



・KOTA SUNOKO BED ADD ON

価格:CIRCLE TABLE 22,000円、POLE 23,000円、LONG TABLE 30,000円

カラー:ナチュラル、ブラウン、ダークブラウン、アッシュグレー(既存色)

商品ページ https://kanademono.design/products/bed-102-set



ベッドコレクションはこちら https://kanademono.design/collections/bed-room



「KANADEMONO」について









オンラインストア https://kanademono.design



「All the furniture is tailored to you.」

KANADEMONOでは、パーソナライズ家具ブランドとして、「完璧さ」よりも「ちょうど良さ」を大切にしています。「3000通りを超える組み合わせ × 1cm単位のサイズオーダー」という独自の強みを発揮し、自分らしいライフスタイルを思い通りにデザインできるようサポートします。



シンプルだけど洗練されたデザイン、使い心地の良さを追求したアイテムたちは、天板・脚・サイズまで自分好みにカスタマイズ可能です。多様な価値観が認められる今の時代、一人ひとりの個性や好みにマッチする家具をリーズナブルな価格で、しかも短納期で提供します。



KANADEMONOでは、それぞれの個性を活かした5つのインテリアスタイルを提案しています。



<提案スタイル>



左から

・ニュートラルなミニマルテイスト「Kanademono」

・ラグジュアリーモダンテイスト「Gemone(ジモーネ)」

・現代的なボヘミアンテイストの「Favrica(ファブリカ)」

・ジャパニーズミックステイスト「Wabika(ワビカ)」

・猫との暮らしを彩るインテリア「Nekodamono(ネコダモノ)」



実物の商品を確認できるショールーム





当社では商品の販売はオンラインショップのみですが、オフラインで実物を確認いただけるショールームをご用意しております。



オンライン上でイメージした理想の空間を、実物でしか得られないリアルなスケールで感じることができます。実際の商品に触れて、創造性の高まる特別な時間をお楽しみください。



KANADEMONO BASE(ご予約制)

https://kanademono.design/blogs/topics/kanademono-base



KANADEMONO TOKYO(法人のお客様向け、ご予約制)

https://kanademono.design/blogs/topics/kanademono-tokyo



KANADEMONO OSAKA(法人のお客様向け、ご予約制)

https://kanademono.design/blogs/topics/2308_kanademono-osaka



運営について







会社名:ルームクリップ株式会社 KANADEMONOカンパニー

代表者名:代表取締役 高重正彦

所在地:東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目28番1号

KANADEMONOメインオフィス:東京都目黒区中目黒1-9-3

ブランド設立:2018年2月

事業内容:家具の製造・販売、ECにおけるインテリアサービス事業、空間コーディネート事業

ブランドサイト:https://bydesign.co.jp/



